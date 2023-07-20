Oylum, ihracatın toplam satışlar içindeki oranını yüzde 50 artırmayı hedefliyor

2022 yılında İstanbul’da ihracat ofisi açan Oylum, genişleyen satış kadrosu ve yurt dışı fuar katılımları sayesinde, önümüzdeki yıllarda ihracatın toplam satışlar içindeki oranını yüzde 50 artırmayı hedefliyor.

Yurtiçinde A101, BİM, Tarım Kredi, Metro, Bizim Toptan gibi ulusal zincir marketlerde ürünlerini tüketicilerle buluşturan Oylum, satışlarının önemli bir kısmını yurt dışı pazarlarından elde ederek, özellikle Orta Doğu, Amerika ve Avrupa pazarında iş birliklerini geliştirmek üzere faaliyetlerine devam ediyor.

Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. CEO’su Yener Büyüknalbant, FSSC 22000 ve ISO 9001 gibi uluslararası kalite belgelerine sahip ve tam otomatik üretim hattı ile sektörde öne çıktıklarını, pazar paylarının giderek arttığını belirterek, Amerika, Kanada, İngiltere ve İsrail gibi gelişmiş birçok pazardaki önemli markaların üreticisi konumunda olduklarını söyledi.

3 milyon USD’lik yatırım

Pandemi ve Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmalar sonrası tarım ürünlerinde ciddi fiyat artışları ve tedarik sorunlarının ortaya çıktığını kaydeden Yener Büyüknalbant, bu zorlu süreçte Oylum’un 2022 yıl sonunda cirosunu bir önceki yıla göre yüzde 158 artırarak, karlılığını 4 katına çıkardığını ifade etti.

2023 yılında da agresif büyüme hedefini devam ettirdiklerini, bu kapsamda da yaklaşık 4 bin metrekareye yakın ek kapalı alan inşaatını tamamladıklarını söyleyen Büyüknalbant, “Oylum, kurulu güneş enerjisi santrali gücünü bin 59 kWp’e çıkararak üretimde ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisinin yarısını kendi üretir hale geldi. Amacımız, 2025 yılı itibariyle ihtiyacımız olan tüm elektrik enerjisini üretmektir. Son 2 yılda yaklaşık 20 milyon TL’lik makine-ekipman yatırımını da tamamladık.

Önümüzdeki yıllarda ihracatımızı artırmak üzere Kayseri Serbest Bölge’den 22 bin 322 metrekarelik arsa satın alarak, 16 bin metrekaresi kapalı alan yapılacaktır. Gerekli ruhsat ve inşaat sürecimiz başlamış bulunuyor. Yaklaşık 3 milyon dolara mal olacak bu yatırım sonrasında üretim faaliyetlerinin bir kısmını da serbest bölge tesisinde yapmayı hedefliyoruz. Böylece ihracatta bazı ek teşviklerden de yararlanabileceğiz” dedi.

Yener Büyüknalbant, yeni ürün geliştirme sürecinde Ar-Ge çalışmalarının devam ettiğine değinerek, hammaddelerde alternatif ve organik ürünlerin kullanımı için çalışmalar yapıldığını, 10’u aşkın mühendis, teknisyen kadrosu ile laboratuvar ortamında deneme faaliyetlerini yürüttüklerini aktardı.

“Ulusal Tarım Politikası gözden geçirilmeli”

“Atıştırmalık sektörü tarım ürünleri ile iç içe bir sektördür.” diye konuşan Büyüknalbant, ana hammaddesi un, yağ, toz şeker gibi ürünlerin ülkemizdeki tarım politikaları ve küresel çapta yaşanan olaylar nedeniyle olumsuz etkilendiğini belirtti.

Büyüknalbant, 2023 itibariyle bu olumsuzlukların etkileri azalmaya başlasa da emtia fiyatlarındaki dalgalanmaların devam ettiğini, bu kapsamda ulusal tarım politikasının gözden geçirilmesi, tarım alanlarının ekim planlamasının doğru yapılması ve verimliliği esas alan üretim politikalarının tüm ekim sahalarında uygulanmasının önem arz ettiğini vurguladı. Büyüknalbant konuşmasını şöyle sürdürdü: “İhracatın artırılması ve hızlanmasını temin etmek üzere lojistik ağının geliştirilmesi, limanların kapasitelerinin artırılması, limana kadar olan iç taşımadaki maliyetlerin gerek demir yolu gerekse ek yakıt desteği ile azaltılması ihracatçıların rekabet gücünü artıracaktır.

Bunun yanı sıra 2022 yılında gıdada KDV oranının yüzde 1’e düşürülmesi ile üreticilerin KDV girdileri yüksek kalmaktadır ve ciddi bir devreden KDV birikmektedir. Bu da üreticilerin sermayelerinin önemli bir kısmının bloke şekilde beklemesine sebebiyet vermektedir. Bu konuda da SGK ve vergi ödemelerine mahsup edilmesinin önünün açılması firmaların nakit akışlarını iyileştirecektir.”