Tavuk Dünyası BİST yolunda
Tavuk Dünyası Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., paylarının ek satış hariç yaklaşık %20,7’sinin halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu.
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İşleme Yapı Kredi Yatırım aracılık edecek. SPK’nın onayına sunulan taslak izahname, aracı kurum olarak yetkilendirilen Yapı Kredi Yatırım’ın internet sitesi www.ykyatirim. com.tr’de ve Tavuk Dünyası’nın internet sitesi www.tavukdunyasi.com’da yayımlandı.
Tavuk Dünyası paylarının yüzde 79,7’sini, 2015 yılında Tavuk Dünyası’na yatırım yaparak hissedar olan Global Restaurant Investments S.A.R.L. elinde bulunduruyor.