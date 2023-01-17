Toptancılar ve şekercilerden fiyat sabitleme kararı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin çağrısının ardından fiyat sabitleyen sektörlerin sayısı artarak devam ediyor. 42 meslek grubunun faaliyet gösterdiği İSTOÇ ve 33 şeker fabrikasının bulunduğu PANŞEK de sabit fiyat uygulaması başlattıklarını söyledi.

İstoç İş Adamları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İSTOÇDER) Başkanı Ahmet Acar, şubat sonuna kadar toptancıların fiyatlarını sabitleyeceklerini açıkladı. Acar, İstoç'un İstanbul ticaretinin kalbinin attığı yer olduğunu belirterek, kentin ihracatının 3'te birinin burada gerçekleştiğini kaydetti. Hırdavat, züccaciye, otomotiv ve kırtasiye olmak üzere 42 meslek grubunun burada faaliyet gösterdiğini aktaran Acar, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu sektörlerin hepsinin Türkiye için katma değeri oldukça fazla. İSTOÇ Avrupa'nın ve bölgesinin ikinci en büyük ticaret merkezi unvanını taşıyor. Doğrudan 100 bin kişiye istihdam yaratan merkezimiz, dolaylı yoldan da 400 bin kişiye istihdam oluşturuyor. Toptan ticaretin ağırlıklı olduğu İSTOÇDER olarak yılbaşı öncesinde yer alan fiyatlarımızı şubat sonuna kadar devam ettirme kararı aldık."

Stok ve arz talep dengesi olumlu

Pancar Şekeri Üreticileri Derneği (PANŞEK) ise 1 Eylül'e kadar şekerin fabrika çıkış fiyatında "sabit fiyat" uygulaması başlattıklarını duyurdu. Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de 15’i kamu, 12’si özel, 6’sı kooperatif olmak üzere 33 şeker fabrikasının bulunduğu, bu fabrikalarda 2022/2023 üretim döneminde 2,6 milyon ton pancar şekeri üretiminin gerçekleşeceği, bu üretimin ülke ihtiyacını karşılayacak düzeyde olduğu ifade edildi. İçinde bulunulan pazarlama yılında stok planlama ile arz ve talep dengesine yönelik gelişmelerin olumlu olduğuna vurgu yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İçinde bulunduğumuz pazarlama yılında gerçekleştirdiğimiz şeker üretim rakamları ve arz istikrarını sağlamak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığımızca sektörde oluşturulan koordinasyon mekanizması sayesinde dünya şeker piyasalarında olası dalgalanmalara karşı herhangi bir risk ihtimali kalmamıştır. Bu gelişmeler çerçevesinde şeker üreticileri olarak, 1 Eylül'e kadar şeker fabrika çıkış fiyatlarında, halihazırdaki fiyatları esas alarak sabit fiyat uygulaması başlatacağımızı, sabit fiyat uygulamasının uzun süredir istikrarlı bir şekilde seyreden perakende fiyatlarına da olumlu yansıyacağını düşünüyoruz."