Girişim yatırımcılarına özel 12 adımlık hukuki yol haritası

Girişimcilik ekosisteminde yatırımcılar açısından belirleyici unsur; yatırımı güvenli ve sürdürülebilir kılacak hukuki zeminin oluşturulması. Hukukçular, yatırım sürecinin yalnızca finansman sağlamaktan ibaret olmadığına dikkat çekerken, sözleşme yönetiminden düzenleyici uyuma, ortaklık yapısından fikri mülkiyet haklarına kadar çok boyutlu bir hazırlık gerektiğine işaret ediyor.

Sevilay ÇOBAN

Girişim ekosisteminde başarı, doğru girişimi bulmak kadar aynı za­manda doğru yatırım yapısını kurmakla mümkün. Yatırımcı­lar, sermayelerini büyütürken hukuki riskleri kontrol altın­da tutmak ve stratejik hakları­nı güvence altına almak duru­munda.

Çünkü yatırım sade­ce pay sahibi olmak ve şirketin hak ve yükümlülüklerine ortak olmak anlamına geliyor. Bu sü­reç; sözleşme yönetiminden düzenleyici uyuma kadar bir­çok kritik aşamanın dikkat­le yürütülmesini gerektiriyor. KYO Legal Hukuk Bürosu or­tağı avukat Furkan Köse, yatı­rımcıların girişim yatırımları­nı güvenli, şeffaf ve güçlü bir ze­minde gerçekleştirebilmeleri için 12 temel adımın detayları­nı DÜNYA Gazetesi ile paylaştı.

1 Yatırım stratejisinin belirlenmesi

Her yatırım finansal olmakla birlikte hukuki bir strateji ge­rektiriyor. Yatırımcı, sermaye­sini yönlendireceği sektörü, gi­rişimin aşamasını (pre-seed, Series A, growth vb.) ve bekle­diği kontrol seviyesini önceden netleştirmeli. Bu, yatırımın po­tansiyel getirisini ve beraberin­de doğuracağı yükümlülükleri de öngörebilmesini sağlar.

2 Hukuki ve mali durum tespiti (due diligence)

Durum tespiti (due diligen­ce), yatırımın kalbidir. Yatırım­cı, hedef şirketin hukuki, finan­sal ve operasyonel durumunu detaylı biçimde analiz ederek görünmeyen riskleri tespit eder. Bu süreçte davalar, vergi borçları, lisans ve ruhsatların geçerliliği, sözleşme yükümlü­lükleri, fikri mülkiyet hakları ve çalışan ilişkileri mercek altına alınır. Amaç, risk tespiti ve de­ğerleme doğrulamasıdır.

3 Cap table (ortaklık yapısı) analizi

Ortaklık yapısı (cap table), bir yatırımcının şirketteki ger­çek etkisini gösteren en önemli tablodur. Şirketin pay oranları, imtiyazlı hisseler, rehinli pay­lar, kurucu opsiyonları ve geç­miş yatırımcıların sahip olduğu haklar detaylı incelenmelidir. Bu tablo, yatırımcıya şirketin karar alma mekanizmasında­ki konumunu net biçimde gös­terir. Ayrıca yatırım öncesinde cap table’daki karmaşalar çö­zülmelidir.

4 Yatırım modelinin seçilmesi

Her yatırım tipi, fark­lı bir hukuki ve mali etki doğu­rur. Doğrudan sermaye artırı­mı, şirkete nakit girişini sağlar ve büyüme odaklı yatırımlar için uygundur. Buna karşın mevcut pay devri, girişimcinin pay oranını azaltır ancak şir­kete fon girişi sağlamaz. Con­vertible note (dönüştürülebilir borç/senet) ve SAFE (Simple Agreement for Future Equity - Gelecekteki pay sahipliği için basit anlaşma) gibi araçlar ise esneklik sunar ve erken aşama yatırımlarda tercih edilir. Yan­lış yapılandırılmış bir model, yatırımcının haklarını zayıfla­tabilir ve sermayesinin geri dö­nüşünü zorlaştırabilir.

5 Değerleme ve ‘term sheet’ müzakeresi

Term sheet (niyet mektubu/ ön protokol), yatırımın finan­sal ve hukuki çerçevesini belir­leyen ilk resmi adımdır. Değer­leme, yatırım oranı, yatırımcı hakları, anti-dilution (payların seyreltilmesini önleme) koru­ması, liquidation preference (tasfiye payı önceliği) ve çıkış koşulları burada kararlaştırı­lır. Müzakerelerde dikkat edil­mesi gereken nokta, yatırım­cının çıkarlarını korurken, kurucu motivasyonunu zede­lememektir. Özellikle değerle­me aşırı düşük tutulduğunda, kurucuların şirketten uzaklaş­ma riski doğabilir.

6 Pay sahipleri sözleşmesi (SHA)

Pay sahipleri sözleşmesi, ya­tırımcının tüm haklarını, şir­ketle ve kurucularla olan iliş­kisini hukuken güvence altına alır. Bu belge, yönetim kurulu temsili, oy oranları, veto hak­ları, bilgi alma hakkı, temet­tü politikası, tag-along (bir­likte satma/katılma hakkı) ve drag-along (birlikte satmaya zorlama hakkı) hükümleri gibi yatırımcının gelecek­teki konumunu belirleyen tüm maddeleri içerir. Her ya­tırımcı, kendi pay oranı kadar değil, sahip olduğu koruma hü­kümleri kadar güçlüdür.

7 Ana sözleşme değişiklikleri ve kapanış sonrası yükümlülükler

Yatırım tamamlandığında, şirketin ana sözleşmesi artık yeni ortaklık yapısını yansıt­malıdır. Ana sözleşme; sermaye artırımı, imtiyazlı pay düzenle­meleri, genel kurul asgari üye sayıları, oy çoğunlukları ve yö­netim kurulu yapısını içerecek şekilde revize edilir. Bu reviz­yon, SHA’da tanımlanan hakla­rın uygulanabilir olmasını sağ­lar. Yatırımcı açısından bu aşa­ma, yalnızca formalite değildir.

8 Rekabet hukuku ve bildirim yükümlülükleri

Yatırımın büyüklüğü ve­ya tarafların piyasa payı be­lirli eşikleri aşıyorsa, Rekabet Kurumu’na bildirim yapılma­sı zorunludur. Bu yükümlülü­ğün ihlali, yapılan yatırımın geçersiz sayılmasına ve ciddi para cezalarına yol açabilir. Ya­tırımcılar özellikle portföyle­rinde benzer sektörlerde faa­liyet gösteren şirketler varsa, yatay rekabet riskine karşı dik­katli olmalıdır. Bu analiz, sade­ce hukuki değil aynı zamanda itibar yönetimi açısından da önem taşır.

9 Sektörel regülasyonlara uyum

Her sektör, yatırım açısın­dan farklı düzenlemelere tabi­dir. Fintech, sağlık, enerji, sa­vunma veya kripto varlıklar gi­bi alanlarda faaliyet gösteren şirketler için lisans ve izin sü­reçleri yatırımı doğrudan et­kiler. Örneğin BDDK onayı ol­mayan bir ödeme kuruluşuna yatırım yapmak, yatırımcıyı da sorumluluk altına sokabi­lir. Yatırımcı, hedef şirketin il­gili kurumlar nezdinde gerekli izinleri alıp almadığını, lisans­larının geçerliliğini ve faaliyet raporlarını kontrol etmelidir. Uyumsuzluk tespiti hâlinde, yatırım sözleşmesine “ön ko­şul” eklenerek uyum tamam­lanmadan yatırımın gerçekleş­memesi sağlanabilir.

10 Fikri mülkiyet haklarının korunması

Teknoloji ve inovasyon te­melli girişimlerde yatırımın gerçek değeri, şirketin sahip ol­duğu fikri mülkiyet hakların­dan kaynaklanır. Patent, mar­ka, yazılım kodları, tasarımlar ve veri tabanları gerçekten şir­kete mi ait, yoksa kurucuların bireysel mülkiyetinde mi? Bu soru, yatırımın kaderini belir­ler. Fikri mülkiyetin ihlali hâ­linde yatırımcıyı koruyacak tazmin hükümleri sözleşme­lere dâhil edilmelidir.

11 Fonun iç yükümlülükleri

Yatırım bir fon aracılığıy­la yapılıyorsa, fonun Limited Partnership Agreement (LPA - Sınırlı Sorumlu Ortaklık An­laşması) hükümleri dikkate alınmalıdır. Bu belge, fonun ya­tırım sınırlarını, sektörel kısıt­larını, yatırım süresini ve ortak yatırım şartlarını belirler. Bazı fonlar aynı şirkete birden faz­la turda yatırım yapamaz veya belirli ülke/regülasyonlarda iş­lem yapma yetkisine sahip de­ğildir. Yatırımcı fonlar, bu sı­nırları göz ardı ettiğinde, kendi LP’leri nezdinde yükümlülük ihlali riski doğar.

12 Yatırım sonrası yönetim ve raporlama

Yatırım tamamlandıktan sonra yatırımcı için asıl sü­reç başlar. Yönetim kurulunda temsil, mali raporlama hakkı ve bütçe onay mekanizmaları yatırımcının denetim gücünü belirler. Profesyonel yatırımcı, yalnızca kârlılığı değil, yöneti­şim kalitesini de ölçer. Düzenli raporlama, bağımsız denetim ve finansal şeffaflık, yatırım­cı ile girişim arasındaki güve­nin sürdürülmesini sağlar. Bu süreçte yatırımcı pasif kalırsa, yatırım üzerindeki etkisini za­manla kaybeder.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
