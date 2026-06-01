Girişim yatırımcılarına özel 12 adımlık hukuki yol haritası
Girişimcilik ekosisteminde yatırımcılar açısından belirleyici unsur; yatırımı güvenli ve sürdürülebilir kılacak hukuki zeminin oluşturulması. Hukukçular, yatırım sürecinin yalnızca finansman sağlamaktan ibaret olmadığına dikkat çekerken, sözleşme yönetiminden düzenleyici uyuma, ortaklık yapısından fikri mülkiyet haklarına kadar çok boyutlu bir hazırlık gerektiğine işaret ediyor.
Sevilay ÇOBAN
Girişim ekosisteminde başarı, doğru girişimi bulmak kadar aynı zamanda doğru yatırım yapısını kurmakla mümkün. Yatırımcılar, sermayelerini büyütürken hukuki riskleri kontrol altında tutmak ve stratejik haklarını güvence altına almak durumunda.
Çünkü yatırım sadece pay sahibi olmak ve şirketin hak ve yükümlülüklerine ortak olmak anlamına geliyor. Bu süreç; sözleşme yönetiminden düzenleyici uyuma kadar birçok kritik aşamanın dikkatle yürütülmesini gerektiriyor. KYO Legal Hukuk Bürosu ortağı avukat Furkan Köse, yatırımcıların girişim yatırımlarını güvenli, şeffaf ve güçlü bir zeminde gerçekleştirebilmeleri için 12 temel adımın detaylarını DÜNYA Gazetesi ile paylaştı.
1 Yatırım stratejisinin belirlenmesi
Her yatırım finansal olmakla birlikte hukuki bir strateji gerektiriyor. Yatırımcı, sermayesini yönlendireceği sektörü, girişimin aşamasını (pre-seed, Series A, growth vb.) ve beklediği kontrol seviyesini önceden netleştirmeli. Bu, yatırımın potansiyel getirisini ve beraberinde doğuracağı yükümlülükleri de öngörebilmesini sağlar.
2 Hukuki ve mali durum tespiti (due diligence)
Durum tespiti (due diligence), yatırımın kalbidir. Yatırımcı, hedef şirketin hukuki, finansal ve operasyonel durumunu detaylı biçimde analiz ederek görünmeyen riskleri tespit eder. Bu süreçte davalar, vergi borçları, lisans ve ruhsatların geçerliliği, sözleşme yükümlülükleri, fikri mülkiyet hakları ve çalışan ilişkileri mercek altına alınır. Amaç, risk tespiti ve değerleme doğrulamasıdır.
3 Cap table (ortaklık yapısı) analizi
Ortaklık yapısı (cap table), bir yatırımcının şirketteki gerçek etkisini gösteren en önemli tablodur. Şirketin pay oranları, imtiyazlı hisseler, rehinli paylar, kurucu opsiyonları ve geçmiş yatırımcıların sahip olduğu haklar detaylı incelenmelidir. Bu tablo, yatırımcıya şirketin karar alma mekanizmasındaki konumunu net biçimde gösterir. Ayrıca yatırım öncesinde cap table’daki karmaşalar çözülmelidir.
4 Yatırım modelinin seçilmesi
Her yatırım tipi, farklı bir hukuki ve mali etki doğurur. Doğrudan sermaye artırımı, şirkete nakit girişini sağlar ve büyüme odaklı yatırımlar için uygundur. Buna karşın mevcut pay devri, girişimcinin pay oranını azaltır ancak şirkete fon girişi sağlamaz. Convertible note (dönüştürülebilir borç/senet) ve SAFE (Simple Agreement for Future Equity - Gelecekteki pay sahipliği için basit anlaşma) gibi araçlar ise esneklik sunar ve erken aşama yatırımlarda tercih edilir. Yanlış yapılandırılmış bir model, yatırımcının haklarını zayıflatabilir ve sermayesinin geri dönüşünü zorlaştırabilir.
5 Değerleme ve ‘term sheet’ müzakeresi
Term sheet (niyet mektubu/ ön protokol), yatırımın finansal ve hukuki çerçevesini belirleyen ilk resmi adımdır. Değerleme, yatırım oranı, yatırımcı hakları, anti-dilution (payların seyreltilmesini önleme) koruması, liquidation preference (tasfiye payı önceliği) ve çıkış koşulları burada kararlaştırılır. Müzakerelerde dikkat edilmesi gereken nokta, yatırımcının çıkarlarını korurken, kurucu motivasyonunu zedelememektir. Özellikle değerleme aşırı düşük tutulduğunda, kurucuların şirketten uzaklaşma riski doğabilir.
6 Pay sahipleri sözleşmesi (SHA)
Pay sahipleri sözleşmesi, yatırımcının tüm haklarını, şirketle ve kurucularla olan ilişkisini hukuken güvence altına alır. Bu belge, yönetim kurulu temsili, oy oranları, veto hakları, bilgi alma hakkı, temettü politikası, tag-along (birlikte satma/katılma hakkı) ve drag-along (birlikte satmaya zorlama hakkı) hükümleri gibi yatırımcının gelecekteki konumunu belirleyen tüm maddeleri içerir. Her yatırımcı, kendi pay oranı kadar değil, sahip olduğu koruma hükümleri kadar güçlüdür.
7 Ana sözleşme değişiklikleri ve kapanış sonrası yükümlülükler
Yatırım tamamlandığında, şirketin ana sözleşmesi artık yeni ortaklık yapısını yansıtmalıdır. Ana sözleşme; sermaye artırımı, imtiyazlı pay düzenlemeleri, genel kurul asgari üye sayıları, oy çoğunlukları ve yönetim kurulu yapısını içerecek şekilde revize edilir. Bu revizyon, SHA’da tanımlanan hakların uygulanabilir olmasını sağlar. Yatırımcı açısından bu aşama, yalnızca formalite değildir.
8 Rekabet hukuku ve bildirim yükümlülükleri
Yatırımın büyüklüğü veya tarafların piyasa payı belirli eşikleri aşıyorsa, Rekabet Kurumu’na bildirim yapılması zorunludur. Bu yükümlülüğün ihlali, yapılan yatırımın geçersiz sayılmasına ve ciddi para cezalarına yol açabilir. Yatırımcılar özellikle portföylerinde benzer sektörlerde faaliyet gösteren şirketler varsa, yatay rekabet riskine karşı dikkatli olmalıdır. Bu analiz, sadece hukuki değil aynı zamanda itibar yönetimi açısından da önem taşır.
9 Sektörel regülasyonlara uyum
Her sektör, yatırım açısından farklı düzenlemelere tabidir. Fintech, sağlık, enerji, savunma veya kripto varlıklar gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketler için lisans ve izin süreçleri yatırımı doğrudan etkiler. Örneğin BDDK onayı olmayan bir ödeme kuruluşuna yatırım yapmak, yatırımcıyı da sorumluluk altına sokabilir. Yatırımcı, hedef şirketin ilgili kurumlar nezdinde gerekli izinleri alıp almadığını, lisanslarının geçerliliğini ve faaliyet raporlarını kontrol etmelidir. Uyumsuzluk tespiti hâlinde, yatırım sözleşmesine “ön koşul” eklenerek uyum tamamlanmadan yatırımın gerçekleşmemesi sağlanabilir.
10 Fikri mülkiyet haklarının korunması
Teknoloji ve inovasyon temelli girişimlerde yatırımın gerçek değeri, şirketin sahip olduğu fikri mülkiyet haklarından kaynaklanır. Patent, marka, yazılım kodları, tasarımlar ve veri tabanları gerçekten şirkete mi ait, yoksa kurucuların bireysel mülkiyetinde mi? Bu soru, yatırımın kaderini belirler. Fikri mülkiyetin ihlali hâlinde yatırımcıyı koruyacak tazmin hükümleri sözleşmelere dâhil edilmelidir.
11 Fonun iç yükümlülükleri
Yatırım bir fon aracılığıyla yapılıyorsa, fonun Limited Partnership Agreement (LPA - Sınırlı Sorumlu Ortaklık Anlaşması) hükümleri dikkate alınmalıdır. Bu belge, fonun yatırım sınırlarını, sektörel kısıtlarını, yatırım süresini ve ortak yatırım şartlarını belirler. Bazı fonlar aynı şirkete birden fazla turda yatırım yapamaz veya belirli ülke/regülasyonlarda işlem yapma yetkisine sahip değildir. Yatırımcı fonlar, bu sınırları göz ardı ettiğinde, kendi LP’leri nezdinde yükümlülük ihlali riski doğar.
12 Yatırım sonrası yönetim ve raporlama
Yatırım tamamlandıktan sonra yatırımcı için asıl süreç başlar. Yönetim kurulunda temsil, mali raporlama hakkı ve bütçe onay mekanizmaları yatırımcının denetim gücünü belirler. Profesyonel yatırımcı, yalnızca kârlılığı değil, yönetişim kalitesini de ölçer. Düzenli raporlama, bağımsız denetim ve finansal şeffaflık, yatırımcı ile girişim arasındaki güvenin sürdürülmesini sağlar. Bu süreçte yatırımcı pasif kalırsa, yatırım üzerindeki etkisini zamanla kaybeder.