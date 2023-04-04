Global e-ticarette 2023 hedefi 7 trilyon dolar

Dünya genelinde e-Ticaret pandemiyle tetiklendi ve hızlı bir büyüme sürecine girdi. 2022 yılını yaklaşık 5,5 trilyon dolar ile kapatan global e-ticaret hacminin, 2023’de %25’in üzerinde büyüyerek 7 trilyon dolara ulaşacağı belirtiliyor. Ülkemizde 2022 yılında 600 milyar TL’ye ulaşan e-ticaret hacminin, bu yıl 850 milyar TL’yi geçeceği öngörülüyor. Global e-ticaretin toplam perakende satışlarındaki payının %21’i geçtiğini kaydeden Tırport Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Akın Arslan, bu oranın birkaç yıl içerisinde %25’i geçeceğini ve gelecek 5- 10 yıl içerisinde %50’yi bulacağını söyledi.

2022’de e-ticaret oranı %22’yi geçti

Tüketicilerin e-ticareti benimseyerek, alışveriş alışkanlıklarını e-ticarete yönlendirmeye devam ettiklerini kaydeden Tırport Başkanı Dr. Akın Arslan, şunları söyledi:

“Dünyada gerçekleşen toplam perakende satışlar içinde e-ticaretin oranı 2019 yılında yaklaşık %10 civarındaydı ve e-ticaret hacmi yaklaşık 4 trilyon dolardı. Yine, pandemi öncesinde e-ticaret oranları, Çin’de %20, ABD’de %14, Avrupa’da ortalama %12 ve Türkiye’de %6 oldu. Pandemi döneminde ise dünyada e-ticaret ciddi oranda benimsendi ve 2022 sonu itibariyle dünya e-ticaret hacmi 5,5 trilyon doları geçti. Örneğin, Çin’de e-ticaretin toplam ticaretin içindeki oranı %50’ye yaklaştı, e-ticaret hacmi 1,6 trilyon doları geçti. Ülkemizde ise, 2019’da %6.6’larda olan e-ticaret oranı, 2022 sonu itibariyle %22’yi geçti ve bu yıl da yükseliş devam edecektir. Dünyada tam anlamıyla bir e-ticaret devrimi yaşanmaya devam etmektedir.” dedi.

Arkasında uçtan uca dijitalleştirilmiş bir sistemi, güçlü bir tedarik ve depolama altyapısı, veriye dayanan bir fulfillment ağı ve iyi organize edilmiş son kilometre teknolojileri olmayan bir e-ticaret şirketi, günümüzde talepleri gelişen ve dönüşen müşterilerin beklentilerini karşılamayacaktır. Bugüne geldiğimizde e-ticaret şirketleri, içerideki onbinlerce satıcının ürünlerini müşterilerine aynı kalitede ve hızda ulaştırmaya çalışırken, merkezi depolardan ve doğrudan satıcılarından bu hıza ulaşmanın mümkün olmadığını gördüler. Sahip oldukları tüm sipariş verisini en doğru şekilde analiz ederek, hızlı giden malları sipariş edilen bölgelere göre konumlayarak, mahalle aralarında e-ticarete özel mikro depolar kurulmasını teşvik etmeye başladılar.

Satın alınan ürünlerin iade oranları %40’a yaklaştı

Satıcıların büyük kısmı ürünlerini, uçtan uca fulfillment hizmetleri de verebilecek bu butik depolarda verinin gücüyle tutacaktır. Sipariş geldiği anda da, müşteriye en fazla 3-5 km uzaktaki bu depolardan ürün ulaştırılacaktır. Böylece, örneğin e-ticaret ile satın alınan bir kıyafet, telefon ya da bir saat bu depolardan 2 saatten kısa bir sürede müşteriye teslim edilmiş olacak ve gerçek e-ticaret devrimi de bu olacaktır.

“e-Ticaret eşittir lojistiktir” diyerek sözlerini sürdüren Tırport Başkanı Dr. Akın Arslan, şunları kaydetti:

“Dünyanın en iyi malını en uygun fiyata müşteriye sunmayı taahhüt etseniz de, müşterilerinize malı beklenen hızda ve beklendiği kalitede teslim edemezseniz başarısız olursunuz. Onun içindir ki, e-ticaret’in %99’u lojistiktir. Müşterilerin beklentilere uygun nitelikteki malı, müşteriyi tatmin edecek hızla teslimat yapamazsanız başarılı olma şansınız yoktur. Hızlı tedarik ve dağıtım yaparken teslimat operasyonunu etkili yapmazsanız ve yine dağıtım yaparken akıllı bir şekilde iadeleri toplamayı yönetemezseniz, yine sonuç hüsran olacaktır. Özellikle, giyim segmentinde, satın alınan ürünlerin iade oranları %40’lara yaklaşmıştır ve bu operasyonu klasik kargo sistemleriyle çözebilmenin yolu yoktur.

Bu noktada, mobil uygulamalarla desteklenen konum-tabanlı akıllı optimizasyon sistemleri ön plana çıkmaktadır. Lojistik sektörü, dijital devrimin en yoğun yaşandığı sektörlerin başında gelmekte ve beklenenden daha hızlı dijitalleşerek dönüşmektedir. Bu değişim ve dönüşümün dünyadaki öncülerinden Tırport, lojistiğin cepten yönetilerek, yükün de cepten bulunmasını sağlayan uçtan uca dijitalleşmeye imkan sağlamaktadır. Yine, ülkemizin dijital akıllı depolama platformu DepOrtak, depolama alanına sunduğu arttırılmış-zeka destekli teknolojileriyle, e-ticaret başta olmak üzere ev ve ofis eşya depolaması gibi alternatif depolama ihtiyaçlarına çözüm olabilecek “gri depolama” alanlarını pazara sunmaktadır.” diye konuştu.