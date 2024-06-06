Gübre ihracatında yüzde 32'lik artış

Son yıllarda yurt dışı gübre satışlarında artış eğilimi gösteren Türkiye'den Romanya, Ukrayna, Azerbaycan başta olmak üzere 50'den fazla ülkeye gübre ihraç ediliyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, 1 Ocak - 31 Mayıs döneminde ülke genelinden gerçekleştirilen gübre ihracatı 106 milyon 929 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl aynı döneminde 80 milyon 894 bin dolar olan yurt dışı satışında bu yıl yüzde 32,19'luk artış oldu.

Gübre üretimi ve tüketiminin yoğun olduğu Antalya'nın da gübre ihracatında artış gözlendi. Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) verilerine göre, bölgenin gübre ihracatında yüzde 33,8'lik artış yaşandı. Geçen yıl 1 Ocak - 31 Mayıs'ta 15 milyon 549 bin 837 dolar olan bölgenin gübre ihracatı, bu yıl 20 milyon 805 bin 440 dolara çıktı.

"Tercihimiz, hammaddeyi işleyip satmak"

BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, örtü altı tarımda lider konumdaki Antalya'da gübre üretiminin yüksek olduğunu belirtti ve ekledi: "Gerek Türkiye genelinde gerekse bölgemizde kimyevi maddelerin yaklaşık yüzde 20'lik kısmını gübre ihracatı oluşturuyor." dedi.

İşlenmiş ürünün daha değerli olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Daha önce diğer ülkelerin bize yaptığını şimdi biz onlara yapıyoruz. Artık gübrede ham maddeyi alıp, işleyip, daha katma değerli olarak onlara satıyoruz, bu da bizim için daha sevindirici. Ham maddeyi işleyip satmak daha fazla tercih ettiğimiz bir durum" diye konuştu.

"Uzakdoğu ziyaretlerimiz meyve vermeye başladı"

BAİB Başkanı Çavuşoğlu: "Bölge açısından gübrede en fazla ihracatı Azerbaycan, İran, Türkmenistan, Vietnam, Ukrayna ve İtalya'ya gerçekleştiriyoruz. Bu ülkelerdeki ihracat 1 milyon doların üzerinde. En fazla ihracat yapılan ülkeler arasında Vietnam gibi Uzak Doğu ülkelerinin yer alması dikkati çekiyor. Birkaç yıldır Uzak Doğu ülkelerine düzenlediğimiz ziyaretler meyvelerini vermeye başladı. Oturduğumuz yerden hiçbir şeyin olmadığını görüyoruz. Daha çok ziyaretler yapmalıyız. İhracat yapmak, pazar bulmak çok zor bir iş fakat mevcut pazarı kaybedip geri almak neredeyse imkansız. Mevcut pazarları koruyarak, farklı ülkeler de ekleyerek ihracatımızı artırmaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye genelinden en fazla gübre ihracatı yapılan ülkeler sıralamasının da bölgeyle benzerlik gösterdiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, ilk 10'da Romanya, Ukrayna, Azerbaycan, İran, Kenya, Fas, Kamerun, Vietnam, Türkmenistan ve Cezayir'in yer aldığını kaydetti.