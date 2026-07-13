Güzellik ekonomisinde dijital oyuncu dönemi
Türkiye’de hızla büyüyen güzellik ve bakım sektörünün dijitalleşme ihtiyacına odaklanan Salonora, online randevu ve salon yönetimini tek platformda buluşturuyor. TÜBİTAK destekli yapay zekâ projesi ve meslek odalarıyla yaptığı iş birlikleriyle büyüyen girişimin kurucusu Mehmet Tekçe, üç yılda 5 bin salona ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.
Sevilay ÇOBAN
Türkiye’de güzellik ve kişisel bakım pazarı son yıllarda tüketici davranışlarındaki değişim, erkek bakımına yönelik talebin artması ve dijitalleşmenin etkisiyle hızlı büyüyor. Türkiye genelinde hizmet veren güzellik salonları, esnaf odaları ve sektör temsilcilerinin verilerine göre, iç piyasada yaklaşık 1-1,5 milyar dolar arasında bir ekonomik hacme sahip. Medikal estetik klinikleri ve poliklinikler de sürece dâhil edildiğinde, bu hizmet alanının yarattığı toplam ciro 4 milyar doları buluyor.
Türkiye genelinde aktif olarak “güzellik salonu” adı altında kayıtlı 100 binden fazla esnaf işletmesi bulunuyor. Bu sayı her yıl ortalama %15 ila %20 oranında artış gösteriyor. Lazer epilasyon, bölgesel zayıflama veya enjeksiyonel işlemler yapan daha büyük ölçekli güzellik merkezi ve poliklinik formatındaki kurum sayısı ise 10 bin civarında. Sektöre ilişkin araştırmalar, dijital kanalların ve kişiselleştirilmiş hizmetlerin sektörün yeni büyüme dinamiği haline geldiğini ortaya koyuyor.
Buna karşın binlerce kuaför ve güzellik salonunda randevu yönetimi, müşteri takibi ve operasyon süreçleri hâlâ telefon, mesajlaşma uygulamaları veya manuel yöntemlerle yürütülüyor. Uzmanlara göre, sektörün büyümesiyle birlikte hizmet tarafındaki dijitalleşme ihtiyacı da her geçen gün artıyor. Tam da bu dönüşüm alanına odaklanan girişimlerden biri olan Salonora, güzellik ve bakım salonlarını tek bir dijital platformda buluşturmayı hedefliyor.
Girişimin kurucusu Mehmet Tekçe, geliştirdikleri platformun yalnızca online randevu sistemi olmadığını, işletmelerin müşteri yönetiminden kampanya planlamasına, ekip organizasyonundan gelir takibine kadar tüm süreçlerini dijital ortamda yönetebilecekleri bütünleşik bir altyapı sunduğunu söyledi.
Kişisel ihtiyaç girişime dönüştü
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu olan Mehmet Tekçe, kariyerine finans alanında başladı. Tekçe, Covid-19 döneminde kripto para ekosistemine yönelirken, edindiği yazılım ve veri yönetimi tecrübesini farklı sektörlerde değerlendirme fikriyle Salonora’yı kurdu. Salonora’nın ortaya çıkış hikâyesinin tamamen kişisel bir ihtiyaçtan doğduğunu anlatan Mehmet Tekçe, sık şehir değiştirmesi nedeniyle erkek kuaförlerinden kolay randevu alamadığını, eşi için de güvenilir güzellik merkezleri bulmakta zorlandığını söyledi.
Bu deneyimin kendisini sektörün temel sorunlarını araştırmaya yönelttiğini belirten Tekçe, “Gittiğiniz şehirde hangi salon kaliteli, hangi hizmeti veriyor, fiyatı nedir, uygun randevusu var mı bilmiyorsunuz. İşletmeler tarafında ise hâlâ telefonla randevu, defter takibi ve manuel operasyon yönetimi yaygın. Biz her iki tarafın sorununu aynı platformda çözmek istedik” dedi. Tekçe, platformun yalnızca bir randevu uygulaması değil, sektörün dijital altyapısını oluşturan bir ekosistem olarak tasarlandığını ifade etti.
Randevunun ötesinde operasyon yönetimi
Salonora, kullanıcıların harita üzerinden salonları görüntülemesine, hizmetleri ve fiyatları karşılaştırmasına, uygun saatleri görerek online randevu oluşturmasına imkân tanıyor. Tekçe, “Kullanıcılar salonların konumu, ulaşım olanakları, otopark bilgisi, hizmet süresi ve müşteri değerlendirmeleri gibi detaylara da erişebiliyor.
Platformda işletmelere sunduğumuz çözümler ise randevu yönetiminin ötesine geçiyor. Salonlar ekiplerini, hizmet içeriklerini, fiyatlarını ve çalışma takvimlerini sistem üzerinden yönetebiliyor. Boş kalan saatler için kampanya oluşturabiliyor, müşteri istatistiklerini takip edebiliyor ve kendilerine özel dijital vitrin oluşturabiliyor. Böylece hem operasyonel verimlilik artıyor hem de yeni müşteri kazanımı destekleniyor” diye konuştu.
Tekçe, platformun gelir modelini oluştururken sektörde sık kullanılan komisyon sistemini tercih etmediklerini belirterek, şunları söyledi: “Salonora’da işletmelerden hizmet başına komisyon almıyoruz. Gelirimizi yalnızca abonelik modeliyle oluşturuyoruz. Böylece hem salonların maliyetini artırmıyor hem de müşterilerin daha rahat hizmet alabileceği sürdürülebilir bir ekosistem kuruyoruz.”
Gaziantep’te dijital dönüşüm protokolü
Salonora’nın büyüme stratejisinde meslek odalarıyla yapılan iş birlikleri önemli yer tutuyor. Bu kapsamda Gaziantep Kadın Kuaförleri, Manikürcüler ve Güzellik Salonları Odası ile dijital dönüşüm protokolü imzalandıklarını kaydeden Tekçe, “Anlaşma kapsamında odaya kayıtlı işletmeler indirimli koşullarla Salonora sistemine dâhil olacak. Salonlar hem online randevu platformunda müşterileriyle buluşabilecek hem de tüm operasyon süreçlerini tek panel üzerinden yönetebilecek. Benzer iş birliklerini Türkiye’nin farklı illerindeki oda ve meslek kuruluşlarıyla yaygınlaştırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.
Hedef üç yılda 5 bin salon
Pilot uygulamalarını Sivas’ta tamamlayan Salonora, test sürecinin ardından İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Kayseri ve Gaziantep başta olmak üzere büyükşehirlerde yaygınlaşmayı planlıyor. Tekçe, Avrupa pazarı için de iş birlikleri yürüttüklerini aktararak, “Şu anda 5 kişilik bir ekibimiz var. Henüz yatırım almamış olsak da büyüme sürecini hızlandırmak amacıyla yatırımcı görüşmelerimiz devam ediyor. Hedefimiz üç yıl içinde 5 bin salona ulaşmak ve Türkiye’nin bu alandaki dijital dönüşüm platformu olmak. Sonrasında ise Avrupa pazarına açılarak teknoloji ihracatı yapan bir girişime dönüşmek istiyoruz” diye konuştu.
Yapay zekâ ile kişiselleştirilmiş deneyim
Tekçe, büyümelerini yapay zekâ yatırımlarıyla da desteklediklerini anlatarak, şu bilgileri paylaştı: “Cumhuriyet Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Emre Delibaş danışmanlığında geliştirdiğimiz ‘Salonora AI: Yapay Zekâ Destekli Güzellik Randevu ve Deneyim Yönetim Platformu’ projemizle, TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazandık. Proje kapsamında yapay zekâ destekli öneri sistemleri, müşteri davranış analizleri, talep tahminleme ve salonların operasyonel verimliliğini artıracak karar destek mekanizmaları geliştirmeyi planlıyoruz.”