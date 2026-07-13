Güzellik ekonomisinde dijital oyuncu dönemi

Sevilay ÇOBAN

Türkiye’de güzellik ve ki­şisel bakım pazarı son yıllarda tüketici davra­nışlarındaki değişim, erkek ba­kımına yönelik talebin artması ve dijitalleşmenin etkisiyle hızlı büyüyor. Türkiye genelinde hiz­met veren güzellik salonları, es­naf odaları ve sektör temsilcile­rinin verilerine göre, iç piyasada yaklaşık 1-1,5 milyar dolar ara­sında bir ekonomik hacme sa­hip. Medikal estetik klinikleri ve poliklinikler de sürece dâhil edildiğinde, bu hizmet alanının yarattığı toplam ciro 4 milyar doları buluyor.

Türkiye genelin­de aktif olarak “güzellik salonu” adı altında kayıtlı 100 binden fazla esnaf işletmesi bulunuyor. Bu sayı her yıl ortalama %15 ila %20 oranında artış gösteriyor. Lazer epilasyon, bölgesel zayıf­lama veya enjeksiyonel işlem­ler yapan daha büyük ölçekli gü­zellik merkezi ve poliklinik for­matındaki kurum sayısı ise 10 bin civarında. Sektöre ilişkin araştırmalar, dijital kanalların ve kişiselleştirilmiş hizmetlerin sektörün yeni büyüme dinami­ği haline geldiğini ortaya koyu­yor.

Buna karşın binlerce kuaför ve güzellik salonunda randevu yönetimi, müşteri takibi ve ope­rasyon süreçleri hâlâ telefon, mesajlaşma uygulamaları veya manuel yöntemlerle yürütülü­yor. Uzmanlara göre, sektörün büyümesiyle birlikte hizmet ta­rafındaki dijitalleşme ihtiyacı da her geçen gün artıyor. Tam da bu dönüşüm alanına odaklanan girişimlerden biri olan Salono­ra, güzellik ve bakım salonlarını tek bir dijital platformda buluş­turmayı hedefliyor.

Girişimin kurucusu Mehmet Tekçe, geliş­tirdikleri platformun yalnızca online randevu sistemi olmadı­ğını, işletmelerin müşteri yöne­timinden kampanya planlama­sına, ekip organizasyonundan gelir takibine kadar tüm süreç­lerini dijital ortamda yönetebi­lecekleri bütünleşik bir altyapı sunduğunu söyledi.

Kişisel ihtiyaç girişime dönüştü

Dokuz Eylül Üniversitesi İkti­sat Bölümü mezunu olan Meh­met Tekçe, kariyerine finans ala­nında başladı. Tekçe, Covid-19 döneminde kripto para ekosiste­mine yönelirken, edindiği yazı­lım ve veri yönetimi tecrübesini farklı sektörlerde değerlendirme fikriyle Salonora’yı kurdu. Salo­nora’nın ortaya çıkış hikâyesi­nin tamamen kişisel bir ihtiyaç­tan doğduğunu anlatan Mehmet Tekçe, sık şehir değiştirmesi ne­deniyle erkek kuaförlerinden ko­lay randevu alamadığını, eşi için de güvenilir güzellik merkezle­ri bulmakta zorlandığını söyle­di.

Bu deneyimin kendisini sek­törün temel sorunlarını araş­tırmaya yönelttiğini belirten Tekçe, “Gittiğiniz şehirde han­gi salon kaliteli, hangi hizmeti veriyor, fiyatı nedir, uygun ran­devusu var mı bilmiyorsunuz. İşletmeler tarafında ise hâlâ te­lefonla randevu, defter takibi ve manuel operasyon yönetimi yaygın. Biz her iki tarafın soru­nunu aynı platformda çözmek istedik” dedi. Tekçe, platformun yalnızca bir randevu uygulama­sı değil, sektörün dijital altyapı­sını oluşturan bir ekosistem ola­rak tasarlandığını ifade etti.

Randevunun ötesinde operasyon yönetimi

Salonora, kullanıcıların ha­rita üzerinden salonları görün­tülemesine, hizmetleri ve fiyat­ları karşılaştırmasına, uygun saatleri görerek online rande­vu oluşturmasına imkân tanı­yor. Tekçe, “Kullanıcılar salon­ların konumu, ulaşım olanak­ları, otopark bilgisi, hizmet süresi ve müşteri değerlendir­meleri gibi detaylara da erişe­biliyor.

Platformda işletmelere sunduğumuz çözümler ise ran­devu yönetiminin ötesine geçi­yor. Salonlar ekiplerini, hizmet içeriklerini, fiyatlarını ve çalış­ma takvimlerini sistem üzerin­den yönetebiliyor. Boş kalan sa­atler için kampanya oluştura­biliyor, müşteri istatistiklerini takip edebiliyor ve kendilerine özel dijital vitrin oluşturabili­yor. Böylece hem operasyonel verimlilik artıyor hem de yeni müşteri kazanımı destekleni­yor” diye konuştu.

Tekçe, platformun gelir mo­delini oluştururken sektörde sık kullanılan komisyon sistemini tercih etmediklerini belirterek, şunları söyledi: “Salonora’da iş­letmelerden hizmet başına ko­misyon almıyoruz. Gelirimi­zi yalnızca abonelik modeliyle oluşturuyoruz. Böylece hem sa­lonların maliyetini artırmıyor hem de müşterilerin daha rahat hizmet alabileceği sürdürülebi­lir bir ekosistem kuruyoruz.”

Gaziantep’te dijital dönüşüm protokolü

Salonora’nın büyüme stra­tejisinde meslek odalarıyla ya­pılan iş birlikleri önemli yer tutuyor. Bu kapsamda Gazi­antep Kadın Kuaförleri, Ma­nikürcüler ve Güzellik Salon­ları Odası ile dijital dönüşüm protokolü imzalandıkları­nı kaydeden Tekçe, “Anlaşma kapsamında odaya kayıtlı iş­letmeler indirimli koşullarla Salonora sistemine dâhil ola­cak. Salonlar hem online ran­devu platformunda müşteri­leriyle buluşabilecek hem de tüm operasyon süreçlerini tek panel üzerinden yönetebile­cek. Benzer iş birliklerini Tür­kiye’nin farklı illerindeki oda ve meslek kuruluşlarıyla yay­gınlaştırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Hedef üç yılda 5 bin salon

Pilot uygulamalarını Sivas’ta tamamlayan Salonora, test sürecinin ardından İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Kayseri ve Gaziantep başta olmak üzere büyükşehirlerde yaygınlaşmayı planlıyor. Tekçe, Avrupa pazarı için de iş birlikleri yürüttüklerini aktararak, “Şu anda 5 kişilik bir ekibimiz var. Henüz yatırım almamış olsak da büyüme sürecini hızlandırmak amacıyla yatırımcı görüşmelerimiz devam ediyor. Hedefimiz üç yıl içinde 5 bin salona ulaşmak ve Türkiye’nin bu alandaki dijital dönüşüm platformu olmak. Sonrasında ise Avrupa pazarına açılarak teknoloji ihracatı yapan bir girişime dönüşmek istiyoruz” diye konuştu.

Yapay zekâ ile kişiselleştirilmiş deneyim

Tekçe, büyümelerini yapay zekâ yatırımlarıyla da desteklediklerini anlatarak, şu bilgileri paylaştı: “Cumhuriyet Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Emre Delibaş danışmanlığında geliştirdiğimiz ‘Salonora AI: Yapay Zekâ Destekli Güzellik Randevu ve Deneyim Yönetim Platformu’ projemizle, TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazandık. Proje kapsamında yapay zekâ destekli öneri sistemleri, müşteri davranış analizleri, talep tahminleme ve salonların operasyonel verimliliğini artıracak karar destek mekanizmaları geliştirmeyi planlıyoruz.”