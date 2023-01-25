Hazır giyimciler önümüzdeki 6 ayı kaybetti

Sektörün önümüzdeki 6 ayı kaybettiğini vurgulayan Burak Sertbaş, ikinci 6 aydan daha umutlu olduklarını söyleyerek, döviz kurlarının ne yazık ki ihracatçıların istemediği bir durumda olduğunu dile getirdi.

Kur konusunun çok önemli olduğunun altını çizen Sertbaş, resesyon, savaş ve seçimin üste üste geldiğini, kurların bir an önce arzuladıkları, rekabet edebilecek seviyelere gelmesini istediklerini ifade etti. Öte yandan kurun artmasının enflasyonun artması demek olduğunu belirten Sertbaş, “Ufak ufak enflasyon oranında gitseydi çok fazla rahatsız etmeyecekti. Bu kadar enflasyonun olduğu bir ortamda kur daha nasıl bu seviyelerde olabilir? Seçimin sonucu ne olursa olsun normal ekonomik koşullara dövizin bir nebze olsun ihracatçıyı rahatlatacak seviyeye geleceğini düşünüyoruz” dedi.

2022 yılının, Avrupa’da yaşanan resesyon, enerji krizi, yanı başımızda devam eden Rusya Ukrayna savaşına ve parite kaybına rağmen çok kötü geçtiğini söyleyemeyeceklerini ifade eden Sertbaş, “Türkiye geneli hazır giyim ihracatımız geçen yıla göre dolar bazda yüzde 5 artarken, bu artış euro bazda yüzde 18 olarak gerçekleşti. Konjonktürel olarak yaşadığımız zorluklara rağmen EHKİB olarak geçen yıla göre aynı rakamları yakalamayı başardık” ifadelerini kullandı.

2023 yılı ihracat hedefi 1.6 milyar dolar

Türkiye geneli hazır giyim ihracatının geçen yıla göre yüzde 5 artarak 21.2 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini ifade eden EHKİB Başkanı Burak Sertbaş, EHKİB ihracatının 2022 yılında 1 milyar 472 milyon dolar olduğunu belirtti. Birliğin Fransa’ya ihracatının yüzde 43 artışla 71 milyon dolara, ABD’ye ihracatının ise 65 milyon dolara ulaştığını söyleyen Sertbaş, “Hazır giyim sektörümüz bildiğiniz üzere ülkemizin en katma değerli sektörlerinden biri. Tüm zorluklara rağmen EHKİB olarak 2023 yılı ihracat hedefimizi 1.6 milyar dolar olarak belirledik. 2023 yılının ilk yarısının hazır giyim sektörü için genel konjonktür nedeniyle zor geçeceğini bekliyoruz” diye konuştu.

“Uzak pazarlara odaklandık”

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon ihracatçıları olarak uzak pazarlara açılmaya başladıklarını belirten Burak Sertbaş, artık uzak pazarlara gidilmesi gerektiğini işaret etti. Amerika’yı hedeflediklerini söyleyen Sertbaş, ABD’nin Çin konusundaki olumsuz bakış açısının da Türk ihracatçılarının lehine olacağını düşündüklerini belirtti. Büyük adetlerden ziyade orta adetlerde müşterilerin hedeflerinde olduğunu aktaran Sertbaş, ”ABD’de katıldığımız PV Manufacturing New York Fuar ziyaretimiz başarılı geçti. Temmuzda bu fuarın ikinci versiyonuna katılacağız. ABD’ye olan ihracatımızı artırmak zorundayız, Avrupa’ya olan bağımlılığımızdan kurtulmak zorundayız. Bu yüzden Ticaret Bakanlığımızın uzak pazarlar stratejisini doğru buluyoruz, büyük destekler var bu konuda. Bunu da hepimizin değerlendirmesi lazım” diye konuştu. EHKİB olarak Avrupa fuarlarına katılıma da önem verdiklerini ifade eden Sertbaş, Almanya’da düzenlenen Münih Fabric Start The Source fuarına 12 firma ile katıldıklarını, Şubat ayında da Premier Vision Paris fuarına 18 firma ile katılacaklarını belirtti. Mart ayında İtalya’dan İzmir’e alım heyeti beklediklerini belirten Sertbaş, senenin ikinci yarısında da fuarlar ve ticaret heyetleri ile devam edileceğini söyledi.

İhracatı rahatlatacak kur 23-25 aralığı

Hazır giyim sektörünün yeşil dönüşüm konusunda çok daha büyüme şansı olduğundan söz eden Burak Sertbaş, bu alanda yeni yatırımlar yapılması, destek alınması gerektiğini ifade etti. Yeşil dönüşüme her anlamda uyum sağlanırsa özellikle Avrupa pazarında diğer ülkelerden rekabet adına avantaj sağlayacağımızı kaydetti. Ege Hazır giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Çağlar Bağcı, “Yılın başından beri dolar kuru baskılanıyor. Şu an ihracatımızı rahatlatacak kur 23-25 aralığı. Bu bütün sektörler için geçerli”