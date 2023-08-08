Hedefimiz kamyonları yolda, sürücüleri güvende tutmak

Goodyear Türkiye Ticari Lastikler Direktörü Temel Doğanay, lastik sektörünün lojistik ve taşımacılık sektöründeki önemini ve şirketin projelerini Dünya’ya anlattı.

Goodyear olarak lojistik sektörünün hem bütünü yönünden hem de karayolu taşımacılığı açısından kendinizi nerede konumlandırıyorsunuz?

Goodyear olarak, sadece ürünlerimizle değil, filolar için geliştirdiğimiz çözümlerimiz, filolarımıza sunduğumuz sistematik hizmetlerimizle de sektörde fark yaratıyoruz. Goodyear yalnızca bir lastik üreticisi değil, aynı zamanda müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik çözüm ve hizmetler üreten bir çözüm ortağı.

Anlaşmalı olarak çalıştığımız filolarda da en düşük kilometre başı lastik maliyetini sağlamaya, operasyon maliyetlerini düşürerek sürdürülebilir, verimli bir operasyona odaklanıyoruz. Goodyear, teknoloji yatırımlarında da sektörün öncüleri arasında yer alıyor. Tasarruf günümüzde iş modellerinin olmazsa olmaz kriterlerinden biri haline geldi. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte filoların giderlerini düşürecek yeni teknoloji ve çözümlere daha büyük ölçekte yatırım gerçekleştireceğine inanıyoruz.

Bu alanda yeni projeleriniz var mı?

2023 yılında Drivepoint adında yeni bir garaj içi lastik inceleme çözümünü ve TPMS olarak bilinen lastik basınç sensörleri çözümümüzü pazara sunmayı hedefliyoruz. Tüm bu çözümlerle anlaşmalı filolarımızın kilometre başı maliyetlerini düşürmeyi, yakıt tüketimlerini azaltmayı ve lastik bakım süreçlerini iyileştirmeyi ve şeffaflaştırmayı hedefliyoruz.

Lastik hava basıncı bir lastik için takip edilmesi gereken en önemli konu. Goodyear olarak gerçekleştirdiğimiz detaylı saha analizlerinde filoların kullandıkları lastiklerde önemli boyutta düşük hava basıncıyla karşılaştık. Düşük hava basıncıyla kullanılan lastiklerin yüzde 4’e kadar akaryakıt tüketimini artırıp yüzde 15’e kadar kilometre performansını düşürdüğünü biliyoruz.

Lastik üretim portföyünüz yıllar içinde nasıl bir evrim geçirdi ve çeşitlendi?

Lastikler her aracın kritik bileşenleridir. Lastikleri yönetme şekliniz ise işinizin anahtarıdır. Lastik yatırımınızdan en iyi değeri elde etmek, servisi yönetmek, kaliteyi korumak ve aynı zamanda yönetimi basitleştirmek.Bu noktada maliyetleri kontrol altında tutarken, kamyonları yolda, sürücüleri güvende tutmak noktasında filo çözümlerimiz devreye giriyor.

Özellikle zamanla yarışan noktalarda, lastik arızalarının minimize edilmesi, operasyon gecikmelerini ve arızalı durumların çözülmesi için harcanan zamanı ve masrafları azaltıyor. Özellikle toplam sahip olma maliyetlerini ve arıza oranlarını düşürmeye ve filoların kar etmesini sağlamaya çalışıyoruz. Araç üreticilerinin beklentilerini de dikkate alarak otomotiv endüstrisindeki yeniliklerin de proje sürecinden itibaren içinde yer alıyoruz ve ürün portföyümüzü buna göre şekillendiriyoruz.

Goodyear’ın ticari filolarla iş birliği, lastik yönetimi ve sağlanan faydaları özetleyebilir misiniz?

Goodyear’ın bu anlamda sektörün öncü markalarından biri olduğunu net olarak belirtmeliyim. Elbette gerek globalde gerek de Türkiye’de çeşitli filolarla iş birliği gerçekleştiriyoruz ve bunu oldukça önemsiyoruz. Goodyear geçtiğimiz yıl Hilal Trans ile Türkiye’de bir ilke imza atarak, Goodyear’ın Drivepoint sisteminin Hilal Trans filosunun tesislerine kurulması konusunda anlaşmaya vardık. Bu sistemle filonun tüm lastik operasyonları dijital olarak yürütülürken, lastik diş derinlikleri, lastik basınçları dijital olarak görüntülenerek raporlanabilecek.

Bu teknolojiyle sağladığı düşük kilometre maliyeti sayesinde sektördeki lojistik firmaları için yoğun talep görecek bir konsepti ilk kez Türkiye pazarına sunmuş olduk. Goodyear Türkiye’nin yakın zamanda iş birliğine gittiği firmalardan biri de uluslararası karayolu taşımacılığı alanında önemli bir konumda bulunan Evolog Lojistik. Gerçekleşen anlaşmayla birlikte Goodyear’ın Checkpoint sistemi ve ürünlerini kullanacak olan Evolog’un, yıllık bazda çok ciddi oranda tasarruf sağlaması öngörülüyor.

Goodyear’ın Checkpoint çözüm sistemi, maliyetlerini düşürmek ve lastik bakım operasyonlarını iyileştirmek isteyen filolara büyük avantajlar sağlıyor. Sistem sayesinde dingil başına düşen yük ve iki aksın ayrı ayrı ağırlık sonuçları tespit edilebiliyor. Böylece araçlarda yük dağılımındaki dengesizlik sebebiyle oluşan düzensiz aşınmaları ve buna bağlı oluşabilecek lastik ömrünün kısalması, sürüş konfor ve güvenliğinde azalma gibi olumsuzlukları minimize ediyor.

Goodyear’ın 2023 ve orta dönemli hedefleri konusunda neler söylenebilir?

Rekabetçi pazar koşullarının ve alınan kararların işi nasıl etkilediğini biliyoruz ve Goodyear Total Mobility Solutions bütüncül yaklaşımıyla bu zorlu yolda müşterilerimizle birlikte hareket ediyoruz. Geçtiğimiz yıl, Türkiye pazarında ekonomik dalgalanmalara rağmen satışlarımızı artırmayı başardık. 2023 yılına da hızlı bir başlangıç yaptık. Değer yaklaşımını benimseyen, sürdürülebilirliği ön planda tutan alanında öncü filolar Goodyear’ın hizmetlerinden faydalandılar. Önümüzdeki dönemde de yeni iş birlikleriyle gücümüze güç katmaya devam etmeyi amaçlıyoruz.

'Sürdürülebilir yolculuk için iyi bir yol arkadaşıyız'

Sürdürülebilirlik, iş stratejimizin ayrılmaz bir parçası ve şirketin tüm seviyelerine ve çalışma şeklimize entegre edilmiş durumda. Çevre üzerindeki etkimizi azaltarak tüm paydaşlarımız için değer yaratmaya odaklanıyoruz. Müşterilerimizin kendi sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için onlarla birlikte çalışıyoruz.

Sürdürülebilir bir yolculuk için iyi bir yol arkadaşı olduğumuzu düşünüyoruz. Yüzde 63 sürdürülebilir malzemeden ürettiğimiz yenilikçi kamyon lastiği de Goodyear’ın sürdürülebilirlik vizyonunu ortaya koyan çalışmalardan biri. Bu prototip lastik şu anda karayolu taşımacılığında kullanılan en verimli Goodyear kamyon lastikleri gibi yakıt tüketiminde A etiket derecesine sahip.

Yine sürdürülebilirlik yolculuğumuzun ve Goodyear Total Mobilite Çözümlerinin bir parçası olan “Kaplama” artan maliyetlerle birlikte gün geçtikçe filoların toplam maliyetlerini düşürmede etkin bir rol oynamaya başladı. Önde gelen taşımacılık şirketleri, Goodyear'ın Kaplama çözümlerini kullanarak, lastik giderlerini yüzde 30 azaltıp lastik ömrünü yüzde 100 daha fazla uzatabiliyor - bu oran, yeni bir lastiğin ilk kullanım ömrünün iki katına eşit. ıGoodyear Yeniden Kaplama süreci sayesinde, üretim amaçlı kullanılan ham petrol miktarı da yüzde 56 azalıyor.