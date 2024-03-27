Hızlı tüketimde büyüme % 6 fiyat değişimi % 71 oldu

Avrupa hızlı tüketim pazarlarının hacimsel düşüş yaşadığı bir dünyada Türkiye 2023’te pozitif hacim performansı ile dikkat çekti. NielsenIQ, Türkiye’de sigara ve alkol hariç hızlı tüketim pazarının geçen yıl ciroda yüzde 81 büyüdüğünü açıkladı.

NielsenIQ Türkiye Genel Müdürü Didem Şekerel Erdoğan, Türkiye’de bu büyümeyi ortaya çıkaran kategorileri anlamanın kritik önem taşıdığını söyledi. NielsenIQ Türkiye Genel Müdürü Didem Şekerel Erdoğan, “Türkiye’deki hızlı tüketim ürünleri büyümesini incelediğimizde, sigara ve alkol hariç toplam pazarın 2023 yılında %81’lik bir ciro büyümesi kaydettiğini; bu dönemde hacim büyümesinin %6, fiyat değişiminin ise %71 olduğunu görmekteyiz.

Kişisel bakım, ev bakım ve gıda kategorileri olmak üzere tüm ana grupların güçlü hacim ve ciro performanslarıyla büyümeyi öne çektiğini gözlemliyoruz. Bu dönemde kişisel bakım %8, kağıt ürünleri %10, ev temizlik ürünleri %6 ve alkol hariç gıda kategorileri %5 hacim büyümesi kaydederek güçlü bir organik büyüme performansı sergiledi” dedi.

Erdoğan, kişisel bakım ve kağıt ürünleri ile birlikte atıştırmalık ve içeceklerin de büyümeyi en çok sürükleyen kategoriler olduğunu paylaşırken, 2023 yılında yüksek büyüme performansı ile ciro payını en çok artıran ilk üç kategorinin kuruyemiş (+0,4 puan), gazlı içecekler (+0,3 puan) ve dondurma (+0,3 puan) olduğunu belirtti. Erdoğan, 2023 yılında hacim olarak en çok büyüme oranı kaydeden ilk 3 kategorinin ise buzlu kahve (%54), hardal (%32) ve erkek parfümleri (%31) olduğunu paylaştı. Hızlı tüketim ürünleri 2024 yılına da güçlü bir başlangıç yaptı.

Erdoğan, hızlı tüketim ürünlerinin (sigara ve alkol hariç) Ocak 2024’te Ocak 2023’e kıyasla ciro bazında %72, hacim bazında ise %9 büyüme kaydettiğini söyledi. Güçlü hacim büyümesi yapısının ocakta da korunduğunu belirten Erdoğan, 2024 Ocak döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre en çok hacim büyümesi kaydeden ana grupların dondurma (%55), süt ürünleri (%15), ağız bakım ürünleri (%11) ve atıştırmalıklar (%9) olduğunu belirtti.

Didem Şekerel Erdoğan, 2024 Ocak döneminde hacim olarak en çok büyüme oranı kaydeden ilk 10 kategorinin ise hardal (%53), konserve balık (%47), buzlu kahve (%46), maden suyu ve sodası (%39), bar ve krokanlar (%38), kuru meyve (%35), sirke (%35), dondurulmuş gıda (%35), buzlu çay (%33) ve kruvasan (%32) olduğunu söyledi.

Tüketici tasarruf arayışında

Didem Şekerel Erdoğan, hem küresel tüketicilerin hem de Türk tüketicilerin en önemli endişelerinin artan gıda fiyatları olduğunu söylerken, tüketicilerin tasarruf ve hesaplı alışveriş arayışında olduğunu paylaştı.

“Yeniden tanımlanan tüketici değerlerinde “atıksız mutfak” trendinin, tasarruf etmenin bir boyutu olarak yükseldiğini gözlemliyoruz” diyen Erdoğan tüketicilerin temel ihtiyaçlara odaklanarak, stoklamak yerine gerektiğinde gerektiği kadar almayı tercih etme eğiliminde olduğundan bahsetti. Tüketiciler; fazla yiyeceği ziyan etmek yerine, artık yemeklerle yaratıcı yeni menüler ve öğünler hazırlamaya gayret ediyor.

E-Ticarette %116 ciro büyümesi gerçekleşti

NielsenIQ Perakendeci Hizmetleri Orta Doğu ve Afrika E-Ticaret Direktörü Turan Konu, e-ticaretin 2023 yılında %116 gibi güçlü bir ciro artışı kaydettiğine dikkat çekti. E-ticaret performansı, özellikle kişisel bakım, atıştırmalık ve diğer gıda ve içecek kategorilerinde yüksek seyretti. Konu, bu kategorilerin online paylarının geçen yılın aynı dönemine göre arttığını paylaştı.

Turan Konu e-ticaretteki en önemli 3 trendin “pazar yerlerinin yükselişi”, “sosyal ticaret” ve “abonelik hizmetleri” olduğunu ekledi. Konu, “E-ticaret konusunda, hem perakendeciler hem de üreticiler için bu 3 ana alana odaklanmak ve güçlü bir çoklu kanal alışverişçi deneyimi oluşturmak için gerekli pratiklerde uzmanlaşmak kritik önem taşıyor” dedi.

Ev dışı yemekten vazgeçiyoruz

Alışveriş yapanların, “harcamalarını yönetme” başlığı altında ev dışı tüketimlerini azalttığının altını çizen Didem Şekerel Erdoğan, tüketicilerin özellikle “ev dışı yemek, ev dışı eğlence, dışarıdan yemek siparişi ve giyim” kalemlerinde daha az harcama eğiliminde olduğuna dikkat çekti. Öte yandan, özellikle taze gıda, taze et ve süt ürünlerinde daha fazla harcama eğilimi olduğunu ve alışveriş yapanların ev içi tüketime yöneldiğini belirtti.