"Hükümetin atacağı yapısal reform adımlarını bekliyoruz"

Işınsu Kestelli, “Umuyor ve diliyoruz ki Türkiye artık her beş yılda bir yaşanan ekonomik dalgalanmaların ülkesi olmasın. İstikrarlı ve öngörülebilir, evrensel kurallara uygun, yenilikçi, üretim kasları güçlü, rekabet gücü yüksek, krizlere dayanıklı bir ekonomi arzu ediyoruz. Ve yine umuyor ve diliyoruz ki, işvereninden çiftçisine 85 milyon insanımızın fedakârlığı bu kez sürdürülebilir bir ekosisteme yol açsın. Bu bağlamda hükümetin atacağı yapısal adımlarını sabırla bekliyoruz” dedi.

“Zeytinyağı üretimi tarihte görmediğimiz seviyelerde”

Dökme ve varilli zeytinyağı ihracatına fon kesintisi getirilmesi kararını değerlendiren Kestelli, üretim ve ihracat rekoru kırılan bir sezonda uygulamanın maliyetleri yaklaşık yüzde 6 oranında artırmasının beklediklerini belirtti. Küresel pazarlarda zeytinyağının marka değerini yükseltecek çalışmaların yapılmasının Türkiye için daha faydalı olacağını ifade eden Kestelli, “Her ne kadar fon kesintisi ambalajlı zeytinyağı ihracatına getirilmese de sektörü vergilendirmek yerine teşvik etmenin daha doğru olacağına inanıyoruz.

Bu vesile ile zeytinyağı üretiminde rekabet gücümüzün artırılması amacıyla biz de çalışmalarımıza devam ediyoruz. “Teknoloji ile Köklerimize Tutunuyoruz” projemizin hibe sözleşmesini geçen hafta imzaladık. Proje ile zeytin alanında çalışan tarım işçilerinin teknoloji kullanımına adaptasyonunu sağlayarak verimlilik ve kalitenin artırılmasını hedefliyoruz” dedi.