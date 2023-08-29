İhracatçıya 1 milyar $'lık ‘reçete’ paketi

Jülide YİĞİTTÜRK GÜRDAMAR

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası, Garanti BBVA, Akbank, Yapı Kredi Bankası, QNB Finansbank, Denizbank, TEB ve Odeabank arasında imzalanan anlaşmayla, ihracatçılara yönelik yeni bir kredi paketi devreye alındı.

Yeni paket kapsamında, ihracatçı firmalar azami 5 milyon dolar veya 100 milyon TL’ye kadar uygun maliyetli ihracat kredisinden yararlanabilecek. 1 milyar dolarlık büyüklüğündeki paketin, son dönemde ihracatçıların sıklıkla dile getirdiği finansmana erişimi kolaylaştıracağı ve rekabet gücünü artırması bekleniyor.

Kredi vadeleri 36 aya kadar uzayabilecek

Birlik üyesi firmaların, azami kredi tutarı kadar ihracat bedellerini anlaşmalı bankalara yönlendirmeleri durumunda, kredi vadeleri de belirli sürelere kadar uzayabilecek. Firmalar, tercihleri doğrultusunda rotatif veya taksitli kredi seçeneklerinden birini tercih edebilecekler.

Rotatif kredi seçeneğiyle, 12 aylık bir süre ile başlayan kredi vadesi, firmaların azami kredi tutarı kadar ihracat alacaklarını anlaşmalı bankalara yönlendirmeleri durumunda maksimum 36 aya kadar çıkabilecek. Bu şekilde, tek seferlik kredi yerine sürekli bir finansman akışı sağlanarak ihracatçılara kesintisiz kaynak desteği verilmesi hedefleniyor.

Faizler dolarda yıllık %7,99, TL’de TLREF+4

Merkez Bankası limitlerine takılmayan ihracatçılara yönelik olan kredi paketi ile tek seferlik kredi yerine sürekli bir finansman akışı sağlanarak ihracatçılara kesintisiz kaynak desteği verilmesi hedefleniyor. Taksitli kredi seçeneğinde ise vade süresi azami 24 ay olarak uygulanacak.

Tüm kredi türlerinde, yasal gereklilikler nedeniyle ihracat taahhütlerinin kapanma süresi ise 24 ay olacak. Toplantıda veriler bilgilere göre, dolar cinsi kredilerde yıllık faiz yüzde 7,99, Euro cinsinden yıllık yüzde 6,99, TL cinsi kredilerde ise TLREF artı 4 puan şeklinde uygulanacak. 1 milyar dolarlık hacim tamamlandığı takdirde ise yeniden limit açılması da gündemde olacak.

KOBİ’lere 1 milyon dolara kadar kullandırılacak

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, cari açığı düşürmek için ihracatın mutlaka desteklenmesi gerektiğini belirterek, “Dünyanın en büyük ekonomileri aynı zamanda en çok ihracat yapan ülkelerden oluşuyor. Dünya ihracat pazarından yüzde 1 civarında pay alıyoruz” dedi.

Kredi paketinde 6 ay geri ödemesiz dönem öngördüklerini belirten Çakar, “Açıkladığımız bu paket, KOBİ’ler için 1 milyon dolar, KOBİ dışı müşteriler için ise 5 milyon dolarlık 36 ay üst vadeli kredileri kapsıyor. TL cinsi krediler de KOBİ ve KOBİ dışında 20 milyon TL ya da 100 milyon TL” dedi. Çakar şunları söyledi: “11 Bankanın katılımı ile 1 milyar dolar tutarına ulaşacak bu kredi paketiyle ülkemiz ekonomisinin en önemli lokomotiflerinden biri olan ihracatçılarımızın, finansmana erişimlerini kolaylaştıracağız.

Dünya ticaretinde rekabet edebilecek bir üretim kapasitesine ulaşabilmek için, özellikle teknolojiye dayalı ihracat ürünlerinin ve üretim kompozisyonun artırılması rekabet gücümüz yanında finansman gücümüze de olumlu katkılar sağlayacaktır.

Bankalarımızla birlikte ihracatçılarımıza, doğru zamanda doğru finansman modelleri sunarak rekabet güçlerinin artırılmasını planlıyoruz.

İhracatçılar için yeni pencere açıldı

TİM Başkanı Mustafa Gültepe ise 61 ihracatçı birliğinin, 27 sektörün ve 115 bin mal ve hizmet ihracatçısının ortak sorunu olan finansmana erişimin çözümü için 11 banka ile bir araya geldiklerini söyledi.

Cumhuriyetin 100. yılında 265 milyar dolar mal ve 120 milyar dolar hizmet ihracatı hedefine emin adımlarla ilerlediklerini vurgulayan Gültepe, şunları söyledi: “2028 yılı için 400 milyar doları mal ve 200 milyar doları hizmet ihracatı olmak üzere 600 milyar dolarlık hedefi koyduk. İhracat rakamları büyüdükçe finansman ihtiyacı da aynı oranda artıyor.

Büyük hedeflere ulaşmanın kilidi ise finansman. Bankalarımız her zaman ihracatın en büyük destekçisi konumunda oldular. Küresel ölçekte yaşanan yüksek enflasyon ve finansal dar boğaz sürecinde, yine bankalarımızla beraber yol alacağız. Bankalar ve ihracatçılar olarak ortak ülkümüz, ortak bir derdimiz var: Türkiye’nin refahını artırmak ve ekonomisini büyütmek.

Bu ortak vizyonun bir sonucu olarak ihracatçılarımızın finansmana erişiminde yeni bir pencere açıyoruz. Bu iş birliği sonucunda 1 milyar dolar hacminde yeni bir ürün çıktı. Bugün açıkladığımız Vade(SİZ) İhracat Kredi Paketi ihracatçılarımız için kritik önem taşıyor. Bu dönem için ilaç olacaktır diye düşünüyoruz.”

Yeşil dönüşüme yeni paket yolda

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, sürdürülebilir yeşil dönüşümün finansman ihtiyacı için de bankalarla görüştüklerini ve önümüzdeki günlerde yeni bir paket açıklayacaklarını söyledi. Gültepe, finansman mekanizmasının teknik detaylarının oluşturulduğu bilgisini verdi.

İhracatçılar: Paket olumlu ama limitler artmalı

İHBİR Başkanı Kazım Taycı: 2022 yılında Türkiye olarak 254 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bu rakam düşünüldüğünde 1 milyar dolarlık anlaşmanın az olduğunu düşünüyoruz. Ancak ilerleyen süreçte bu rakamın daha üst seviyeleri geleceğinin de bilgisini aldık. İhracatçılar olarak bu yaklaşımı oldukça olumlu bakıyoruz. İlerleyen süreçte özellikle üretici ihracatçının yatırım yapabilmesi ve ihracat yapılan pazarları genişletebilmesi için bu tip anlaşmalar büyük önem taşıyor.

İDMİB Başkanı Güven Karaca: Ülkemizin ihracatına yön veren firmalar son dönemlerde finansmana erişim noktasında sıkıntılar yaşıyordu. Yükselen maliyetler ve mevcut ekonomik durum ihracatçıları zorluyordu. Açıklanan son kredi paketi ihracatçıları bir nebze olsun rahatlatacaktır. Ancak ihracat hammaddeden başlıyor. Dolayısıyla tüm tedarik zincirinin finansmana ulaşması büyük önem taşıyor. İhracatçılar olarak ülkemize daha fazla katkı sağlamak için rekabette ön plana çıkmamız gerekiyor.

İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz: Uzun süredir ihracatçılar olarak finansmana erişim noktasında problem yaşıyorduk. İmzalanan 1 milyar dolarlık vadesiz ihracat kredi paketi protokolünü memnuniyetle karşıladık. Açıklanan bu karar ihracatçılarımıza önemli bir katkı sağlayacaktır. Dünyanın en büyük 5. tekstil ihracatçısı olarak hedeflerimize ulaşmak için çalışan Türk tekstil sektörü adına bu paket oldukça kritik öneme sahip.

İMİB Başkanı Rüstem Çetinkaya: Her banka kendi limitleri oranında bu programa katılıyor. Ancak bunun üzerine çıkılması gerektiğini düşünüyoruz. Bankalar Birliği başkanımızın da söylediği gibi ihracat üzerinden kalkınma, ihracat üzerinden büyüme olacağı bilinci de, finans kurumları tarafından farkına varılmış durumda. Dolayısıyla ihracat bizim en önemli lokomotifimiz olacak. Bu anlamda beklentimiz de daha büyük. İhracatçıya verilecek desteğin artarak devam etmesini diliyoruz.

EVSİD Başkanı Talha Özger: İhracatçılar olarak Türkiye ekonomisine katkımızı kesintisiz olarak devam ettirmek en büyük hedefimiz. Türkiye’nin itici gücü ihracat. Bunun da sürdürülebilir şekilde artarak devam etmesi gerekiyor. Bu tip anlaşmaların sayıları artıkça ihracatçılar olarak bizler de finansman noktasında oldukça rahatlayacağız.

TDKD Başkanı Fatih Dursun: Kurun uzun süre sabit kalması ve yaşanan maliyet artışları sonrası üreticilerimiz fiyat belirleme noktasında ciddi sorunlar yaşadı. Mevcut pazarlarımızda rekabet gücümüzü kaybetmemek adına kur seviyesinin geldiği noktada sektör olarak bir nebze nefes alabildik. İhracatçı yüksek kur bekliyor algısı çok yanlış. İhracatçılar olarak yüksek kur değil enflasyona paralel kur talebimiz var. Bankalar ile imzalanan bu protokol ile üretici, ihracatçı yatırımlarına devam edecektir. Finansmana erişimin kolaylığı, bizi 2028’de hedeflenen 400 milyar dolar ihracat hedefine daha kolay taşıyacaktır.