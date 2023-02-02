İhracatta nicelik değil nitelik önemli

Güneş DOĞDU SOYLU

Gaziantep ekonomisinin lokomotifinin ihracat ve ihracata yönelik üretimler olduğunu, bu nedenle küresel gelişmelerin şehir ekonomisini direkt etkilediğini bildiren Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım, ihracattaki sorunların çözümüne odaklanmanın önemini vurguladı. GTO Başkanı Yıldırım, ihracatta niceliğin değil niteliğin önemli olduğuna vurgu yaptı. Kent ekonomisine dair konuşan GTO Başkanı Tuncay Yıldırım projeleri hakkında DÜNYA’ya özel açıklamalarda bulundu.

“Haksız rekabet olmaması için çalışıyoruz”

Suriyeli firmalar ile Türk firmalar arasında haksız rekabete sebep olacak herhangi bir uygulama olmaması için çalıştıklarını ifade eden Başkan Yıldırım, savaştan önce GTO’ya kayıtlı 14 Suriyeli firma var iken şimdi bu sayının 3 bin 200 olduğunu söyledi.

“Gaziantep dün sanayi kenti olmadı” diyen Başkan Yıldırım, başarılarının tarihi İpek Yolu üzerindeki şehrin köklü ticaret kültürüne, Antep Savunması’nda İmalat-ı Harbiye Fabrikası’nda kendi cephanesini üreten Tüfekçi Yusuf ’a dayanmakta olduğunu ifade etti. Yıldırım, “Gaziantep 100 yıldır sanayi kentidir, kendi girişimcisi, kendi sermayesi, kendi emekçileri ile beraber 100 yıllar boyunca da sanayi kenti olmaya ve küresel ekonomide başarılara imza atmaya devam edecektir” dedi.

Hedef kilo başına ihracat değerini artırmak

Gaziantep’te ihracatta artık niteliğe odaklanarak hedeflerinin kilo başı ihracat değerini yükseltmek üzerine belirlenmesi gerektiğini söyleyen Başkan Yıldırım, “2022 yılında başta Avrupa olmak üzere ana ihracat pazarlarımızdaki daralmanın olumsuz etkilerini biz de hissettik. Bunun yanında Rusya – Ukrayna savaşının devam eden etkileri, mevcut enflasyonist ortam, finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar gibi birçok sorunla mücadele ettiğimiz bir yıl geçirdik, işletmelerimizin verimliliği ve kârlılığı düştü.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen ihracatımızı yüzde 4,3 artırarak 10,5 milyar dolara taşıdık. Halâ dış ticaret fazlası vermeye devam ediyoruz. Eğer bu ihracat performansını artırarak devam ettirmek istiyorsak eğri oturup doğru konuşmalı, büyümenin temeline koyduğumuz ihracattaki sorunların çözümüne odaklanmalıyız. Şu an ihracat rakamlarımız niteliği değil niceliği ifade ediyor.

Yüksek ihracat rakamları düşük TL kaynaklı olup, ihracatçının kâr marjları ve satış miktarları düşmüş durumda. 2023 yılında ihracat hedefimiz şu kadar milyar dolar diyebilir ve hedefi tutturabiliriz de… Ancak bu sadece ihracatı niceliksel olarak tanımlar. Kârsızlığı, düşük kilo başı ihracat değerini, düşen rekabet gücünü, Pazar riskini ifade eder. Bizim niteliğe odaklanarak hedefimizi kilo başı ihracat değerini yükseltmek üzerine belirlememiz gerekir” ifadelerini kullandı.

“Irak’taki potansiyeli doğru değerlendirmeliyiz”

Gaziantep’in ihracatındaki pazarlarına bakıldığında ilk sırada Irak’ın olduğunu aktaran Başkan Yıldırım, “Geçen yılki ihracat pazarlarımızda ilk üçte Irak, ABD ve Suriye var. Irak’a ihracatımız yüzde 22,6 artmış. 1 milyar 978 milyon dolarlık ihracat ile ilk sırada.

Geçtiğimiz günlerde Sayın Valimiz ile Bağdat’a yaptığımız ziyarette de gördüm ki Irak’ta mal ihracatından öte büyük bir potansiyel mevcut. Özellikle de müteahhitlik, altyapı ve hizmet ihracatını yeniden değerlendirmeliyiz. Bu konuda önümüzdeki süreçte Gaziantep iş dünyası ile Iraklı iş insanlarını bir araya getirecek çalışmalar yapmak için Irak Ticaret Bakanı ile heyetimiz mutabakata vardı” dedi.

"Suriye Masası'nın hedefi yerel ekonomiyi korumak”

Suriye’de yaşanan iç savaş ile başlayan göçü ilk karşılayan illerden biri olarak, büyük bir sorumlulukla karşı karşıya kaldıklarını anlatan Başkan Tuncay Yıldırım, “Savaştan önce Odamıza kayıtlı Suriyeli firma sayısı sadece 14’iken bu rakam 2016 yılına geldiğimizde 700’e ulaşmıştı. 2022 yılı sonunda ise 3 bin 200 oldu. Sayısı hızla artan Suriyeli firmaların Türkçe, Türk iş kanunları ve prosedürleri, bankacılık hizmetleri ve diğer birçok konuda problem yaşadığını gözlemledik. Ortada beklenmedik bir durum vardı ve bunun doğru yönetilmesi gerekiyordu.

Gelen sermaye ve işgücü potansiyelinin yeni iş alanlarına, üretime ve istihdama yöneltilmeliydi. Bir meslek örgütü ve şehrin en büyük sivil toplum kuruluşu olarak bu konuda farkındalık yaratmak, dikkat çekmek, sorunları sahada tespit edip yetkililere aktararak çözüm aramak için 2016 yılında GTO Suriye Masası’nı kurduk. Yaptığı çalışmalar ile 2019 yılında Dünya Odalar Federasyonunun düzenlediği 11. Dünya Odalar Yarışmasının “En Sıra Dışı Projeler” kategorisinde birincilik alan Suriye Masası’nın temel hedefi aslında yerel ekonomiyi korumak” şeklinde bilgi verdi.

Haksız rekabet olmamalı

Başkan Yıldırım, "Yerel ekonomi zarar görmeden yeni ekonomik değerler yaratmak, haksız rekabeti önlemek ve birlikte çalışarak, birlikte üretebilmenin önünü açabilmek. Suriyeli firmalar ile Türk firmalar arasında haksız rekabete sebep olacak herhangi bir uygulama olmaması için çalışıyoruz" dedi

“Projelerin birbiri ile uyum sağlaması verimlilik ve kaynak israfı açısından kritik”

Cumhuriyetin 100. yılının kutlanacağı bu özel yılda ekonomik mücadelenin de zorlu geçeceğini bilerek 30 binin üzerindeki üyelerinin önünü açmak, sorunlarının çözümü, ihtiyaçlarının karşılanması noktasında onların gür sesi ve güçlü temsilcisi olacaklarını bildiren Yıldırım, şu bilgileri verdi: “Odamız uzman kadrosu ile üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, üyesinin hızla gelişen ve değişen dünyaya uyumunu kolaylaştırabilmek için birçok hizmet sunuyor.

Hem hizmet birimlerimiz hem de iştiraklerimiz aracılığıyla üyelerimize eğitimden, dış ticarete, mesleki gelişime, endüstriyel tasarıma, yeşil dönüşüme, girişimciliğe, gastronomiye kadar birçok alanda hizmet veriyoruz. Tüm bunlarla beraber etkin ticari diplomasi ve lobi gücümüz ile mesleki konularda üyelerimizin beklenti, sorun ve çözüm önerilerini yetkililere ulaştırıp, sonuçlanmasını sağlamak için çalışıyoruz. 2023 ekonomik mücadelenin zorlu geçeceği bir yıl olacak. Bununla birlikte Cumhuriyetimizin 100.yılı olmasından dolayı da özel bir yıl.

Böyle bir yıl için en önemli projemiz, Gaziantep başarısının mimarları üyelerimizin önünü açmak, sorunlarının çözümü, ihtiyaçlarının karşılanması için onların gür sesi, güçlü temsilcisi olmak. Bugüne kadar üyelerimizin ve kentimizin hizmetine sunduğumuz onlarca projenin sürdürülebilirliğine odaklanmak. Bir projeyi hayata geçirmekten çok onun devamlılığını sağlamayı çok daha değerli buluyorum. Projelerimizin devamlılığını sağlamakla birlikte birbirlerini tamamlamasına da dikkat ediyoruz. Böylece hem verimlilik artıyor hem de kaynak israfı olmuyor.”

Ürününüz çevre kaygısı taşımıyorsa satılamayacak

“Dış Ticaret İstihbarat Merkezi” ile pek çok işletmenin ilk ihracatını gerçekleştirdiğini ve yeni pazarlara açılma şansı elde ettiğini aktaran Başkan Yıldırım, “Merkezimizin yürüttüğü “How to be international?” projesi kapsamında 30 KOBİ’ye dış ticaret istihbarat koçluğu verdik, 60 kişiyi de dış ticaret alanında eğitim istihdamını sağladık. Aynı projeye bu yılda da devam ediyoruz. Tabi dış ticareti öğretmek ile iş bitmiyor. Çünkü artık geleceğin ekonomi politikalarına çevreci kaygılar yön veriyor. Eğer ürününüz çevreci kaygıyı taşımıyorsa en kaliteli, en ucuz ürün de olsa satamayacaksınız. Uyumlanmak, dönüşmek zorundasınız. İşte üyelerimizin yeşil dönüşüm sürecine rehberlik etmek hedefi ile “GTO Yeşil Teknoloji Koordinasyon Merkezi” kurduk, bu yıl aktif olarak hizmet verecek” ifadelerini kullandı.