İhracatta sektör lideri olan Mutlu, çeşide odaklandı

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Güneş DOĞDU SOYLU

Makarna üretimini 1972 yılından beri sürdü­ren ve sektörde 54 yıl­lık köklü bir geçmişi geride bıra­kan Mutlu, ailede bayrağı devralan üçüncü ve dördüncü neslin birlik­te çalışmasıyla geleceğe yürüyor. Mutlu Makarna; ürün çeşitliliği, kalite odaklı üretimi ve yeni yatı­rımlarıyla sektörde güçlü bir ko­numda bulunuyor. Günlük 2 bin ton makarna üretim kapasitesine sahip şirket, 100 ülkeye ihracat ger­çekleştirirken iç pazardaki payını da artırmayı hedefliyor.

İthal ürünlere karşı alternatif geliştirecek

Üretiminin yaklaşık yüzde 30’unu iç piyasada değerlendiren ve bu payı geçmişe kıyasla ciddi oranda artıran Mutlu Makarna’nın iç pazardaki pazar payı ise yüzde 8,5 seviyelerine geldi. Şirkte orta vadede iç pazardaki payını her ge­çen gün daha da artırmaya yönelik çalışmalar yapıyor. Bugün itibarıy­la yaklaşık 40 çeşit makarna üre­ten firma, yeni ürün yatırımlarıyla hem tüketici taleplerine yanıt ver­meyi hem de ithal ürünlere yerli al­ternatifler geliştirmeyi amaçlıyor.

Mutlu Makarna Yönetim Kuru­lu Başkanı Aykut Göymen, şirke­tin büyüme stratejisinde kalite ve ürün geliştirme çalışmalarının be­lirleyici olduğunu vurguladı. Tür­kiye’de en fazla ürün çeşitliliğine sahip makarna üreticisi oldukla­rını anımsatan Göymen, farklı tü­ketici beklentilerine yönelik yeni ürünler üzerinde çalıştıklarını an­lattı.

Makarnada tüketici tercih­lerinin belirli ürünlerde yoğun­laşmasına rağmen farklı çeşitle­re yönelik talebin de bulunduğuna dikkat çeken Aykut Göymen, ürün portföyünü genişletmek için ça­lışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi. Şirket, yeni kalıp yatırım­larıyla, yurt dışında ilgi gören an­cak Türkiye’de üretimi sınırlı olan makarna çeşitlerini yerli üretime kazandırmayı hedefliyor.

Özellik­le tagliatelle gibi özel makarna çe­şitlerinde ithalatın azaltılması­na yönelik çalışma yürüttükleri­ni kaydeden Göymen, bu ürünleri Türkiye’de üretmek için yatırım yaptıklarını belirtiyor. Yeni çeşit­lerin 2027 yılı başında piyasaya su­nulması planlanıyor. Çocuklara yönelik makarna yatırımını da ta­mamlayan şirket, “Kral Şakir” ka­rakterlerinin lisansıyla hazırlanan ürünlerini tüketicilerle buluşturdu.

Kaliteyi protein oranıyla destekliyor

Mutlu Makarna’nın rekabet stratejisinde ürün kalitesi önem­li yer tutuyor. Aykut Göymen, üre­timde hijyen ve lezzet standartla­rının yanı sıra protein oranına da özel önem verdiklerini vurguladı. Şirketin protein taahhüdü kap­samında ürünlerin yüzde 12’nin altında protein oranıyla piyasaya sunulmadığını belirten Göymen, bu yaklaşımın ürün kalitesini farklılaştırdığını bildirdi. Tekno­lojiye ve kurumsallaşmaya uzun yıllardır yatırım yaptıklarını kay­deden Göymen, tüketicinin satın aldığı her paketi büyük bir hassa­siyetle değerlendirdiklerini dile getiriyor. Şirket, şeflerle yürüttü­ğü çalışmalar ve tanıtım faaliyet­leriyle de marka bilinirliğini ar­tırmayı amaçlıyor.

İSO 500’de 147’nci, ihracatta 111’inci sırada

Gaziantep’teki iki üretim tesisi ve Tekirdağ’daki un fabrikasıyla faaliyet gösteren Mutlu Makarna, toplam 900 kişiyi istihdam edi­yor. Firma, 2026 yılında Turqu­ality kapsamına girerek marka­laşma çalışmalarında da yeni bir aşamaya geçti. Mutlu Makarna, İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) 2025 yılı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasın­da 147’nci sırada yer aldı. Türki­ye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) 2025 yılı ihracat verilerine göre hazırlanan Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı araştırmasında ise ge­nel sıralamada 111’inci, gıda sek­töründe 3’üncü sırada yer aldı. Şirket, makarna ihracatında Tür­kiye liderliğini sürdürüyor.