İhracatta sektör lideri olan Mutlu, çeşide odaklandı
Gaziantep’te günlük 2 bin ton makarna üreten Mutlu Makarna, 40’a yakın ürün çeşidiyle sektörde farklılaşıyor. Türkiye makarna ihracatında lider olan şirket, İSO 500’de 147’nci, TİM’in en büyük ihracatçılar listesinde 111’inci sırada yer alırken yeni yatırımlarıyla büyümesini sürdürüyor.
Güneş DOĞDU SOYLU
Makarna üretimini 1972 yılından beri sürdüren ve sektörde 54 yıllık köklü bir geçmişi geride bırakan Mutlu, ailede bayrağı devralan üçüncü ve dördüncü neslin birlikte çalışmasıyla geleceğe yürüyor. Mutlu Makarna; ürün çeşitliliği, kalite odaklı üretimi ve yeni yatırımlarıyla sektörde güçlü bir konumda bulunuyor. Günlük 2 bin ton makarna üretim kapasitesine sahip şirket, 100 ülkeye ihracat gerçekleştirirken iç pazardaki payını da artırmayı hedefliyor.
İthal ürünlere karşı alternatif geliştirecek
Üretiminin yaklaşık yüzde 30’unu iç piyasada değerlendiren ve bu payı geçmişe kıyasla ciddi oranda artıran Mutlu Makarna’nın iç pazardaki pazar payı ise yüzde 8,5 seviyelerine geldi. Şirkte orta vadede iç pazardaki payını her geçen gün daha da artırmaya yönelik çalışmalar yapıyor. Bugün itibarıyla yaklaşık 40 çeşit makarna üreten firma, yeni ürün yatırımlarıyla hem tüketici taleplerine yanıt vermeyi hem de ithal ürünlere yerli alternatifler geliştirmeyi amaçlıyor.
Mutlu Makarna Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Göymen, şirketin büyüme stratejisinde kalite ve ürün geliştirme çalışmalarının belirleyici olduğunu vurguladı. Türkiye’de en fazla ürün çeşitliliğine sahip makarna üreticisi olduklarını anımsatan Göymen, farklı tüketici beklentilerine yönelik yeni ürünler üzerinde çalıştıklarını anlattı.
Makarnada tüketici tercihlerinin belirli ürünlerde yoğunlaşmasına rağmen farklı çeşitlere yönelik talebin de bulunduğuna dikkat çeken Aykut Göymen, ürün portföyünü genişletmek için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi. Şirket, yeni kalıp yatırımlarıyla, yurt dışında ilgi gören ancak Türkiye’de üretimi sınırlı olan makarna çeşitlerini yerli üretime kazandırmayı hedefliyor.
Özellikle tagliatelle gibi özel makarna çeşitlerinde ithalatın azaltılmasına yönelik çalışma yürüttüklerini kaydeden Göymen, bu ürünleri Türkiye’de üretmek için yatırım yaptıklarını belirtiyor. Yeni çeşitlerin 2027 yılı başında piyasaya sunulması planlanıyor. Çocuklara yönelik makarna yatırımını da tamamlayan şirket, “Kral Şakir” karakterlerinin lisansıyla hazırlanan ürünlerini tüketicilerle buluşturdu.
Kaliteyi protein oranıyla destekliyor
Mutlu Makarna’nın rekabet stratejisinde ürün kalitesi önemli yer tutuyor. Aykut Göymen, üretimde hijyen ve lezzet standartlarının yanı sıra protein oranına da özel önem verdiklerini vurguladı. Şirketin protein taahhüdü kapsamında ürünlerin yüzde 12’nin altında protein oranıyla piyasaya sunulmadığını belirten Göymen, bu yaklaşımın ürün kalitesini farklılaştırdığını bildirdi. Teknolojiye ve kurumsallaşmaya uzun yıllardır yatırım yaptıklarını kaydeden Göymen, tüketicinin satın aldığı her paketi büyük bir hassasiyetle değerlendirdiklerini dile getiriyor. Şirket, şeflerle yürüttüğü çalışmalar ve tanıtım faaliyetleriyle de marka bilinirliğini artırmayı amaçlıyor.
İSO 500’de 147’nci, ihracatta 111’inci sırada
Gaziantep’teki iki üretim tesisi ve Tekirdağ’daki un fabrikasıyla faaliyet gösteren Mutlu Makarna, toplam 900 kişiyi istihdam ediyor. Firma, 2026 yılında Turquality kapsamına girerek markalaşma çalışmalarında da yeni bir aşamaya geçti. Mutlu Makarna, İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) 2025 yılı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında 147’nci sırada yer aldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) 2025 yılı ihracat verilerine göre hazırlanan Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı araştırmasında ise genel sıralamada 111’inci, gıda sektöründe 3’üncü sırada yer aldı. Şirket, makarna ihracatında Türkiye liderliğini sürdürüyor.