İstihdamdaki her 4 kişiden 3’ünün özel sağlık sigortası yok

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Türkiye Sigorta Birliği, ‘Türkiye’de Sağlık Sigor­tası: Veriler ne söylüyor?’ başlıklı Sağlık Sigortaları Anali­zi’ni yayınladı. Analize göre, Ma­yıs 2026 itibarıyla Türkiye'de sağlık sigortaları kapsamında 9,6 milyon yürürlükte poliçe ve 8,4 milyon tekil sigortalı bulunuyor. Bu sayı, TÜİK 2025 işgücü verile­riyle birlikte değerlendirildiğin­de, Türkiye'de istihdam edilen nü­fusun yaklaşık %26'sına, toplam işgücünün ise yaklaşık %24'üne karşılık geliyor.

Doğu Anadolu bölgesi liste sonunda kaldı

İl ve bölgesel bazlı incelendiğin­de, sağlık sigortası yoğunluğunun özellikle büyükşehir, sanayi ve hizmet ekonomisinin güçlü oldu­ğu bölgelerde belirginleştiği görü­lüyor. Türkiye genelinde sağlık si­gortalı sayısı istihdamın yaklaşık %26'sına karşılık gelirken, İstan­bul'da bu oran %54'e ulaşıyor. Ko­caeli-Sakarya-Düzce-Bolu-Yalo­va bölgesinde %32, İzmir'de %31, Bursa-Eskişehir-Bilecik bölge­sinde %30 ve Ankara'da %29 se­viyesinde görülüyor.

Buna karşı­lık Antalya-Isparta-Burdur böl­gesinde %17, Adana-Mersin'de %14, Trabzon-Ordu-Giresun-Ri­ze-Artvin-Gümüşhane bölgesin­de %13, Samsun-Tokat-Çorum-A­masya bölgesinde %12, Kayse­ri-Sivas-Yozgat bölgesinde ise %11 seviyesine kadar düşüyor. Kon­ya-Karaman, Şanlıurfa-Diyarba­kır, Van-Muş-Bitlis-Hakkari ile Ağrı-Kars-Iğdır-Ardahan bölgele­rinde sağlık sigortalılığı yoğunlu­ğu %6-%8 bandında kalıyor.

Kadınlar sağlık sigortasında erkekleri 1,6 kat geçti

Aktif poliçe yoğunluğuna ba­kıldığında; Türkiye'de 15 yaş üze­ri her 100 kişiye yaklaşık 14 aktif sağlık poliçesi düşüyor. Cinsiyet bazında değerlendirildiğinde ise kadınlarda tekil sağlık sigortalı sa­yısı kadın istihdamının yaklaşık %33'üne karşılık gelirken, erkek­lerde bu oran yaklaşık %20 sevi­yesinde. Diğer bir ifadeyle, kadın çalışanlarda sağlık sigortalılığı yoğunluğunun erkeklere kıyasla yaklaşık 1,6 kat daha yüksek oldu­ğu görülüyor.

Finansal dayanıklılığı destekliyor

TSB analizinde; sağlık sigortalarının beklenmedik sağlık harcamalarına karşı finansal güvence sağlayarak bireylerin ve hanehalklarının sağlık riskleri karşısındaki dayanıklılığını güçlendirdiği belirtildi. Sağlık sigortalarının, bireylerin sağlık harcamalarına karşı finansal dayanıklılığını destekleyen önemli bir koruma mekanizması olarak öne çıktığı vurgulandı.