İstihdamdaki her 4 kişiden 3’ünün özel sağlık sigortası yok
Türkiye genelinde 15 yaş üzeri her 100 kişiye yaklaşık 14 aktif sağlık poliçesi düşüyor. TSB’nin yayınladığı Sağlık Sigortaları Analizi’ne göre, en yüksek sigortalılık oranında İstanbul önde, Doğu Anadolu Bölgesi ise listenin sonunda yer alıyor.
Türkiye Sigorta Birliği, ‘Türkiye’de Sağlık Sigortası: Veriler ne söylüyor?’ başlıklı Sağlık Sigortaları Analizi’ni yayınladı. Analize göre, Mayıs 2026 itibarıyla Türkiye'de sağlık sigortaları kapsamında 9,6 milyon yürürlükte poliçe ve 8,4 milyon tekil sigortalı bulunuyor. Bu sayı, TÜİK 2025 işgücü verileriyle birlikte değerlendirildiğinde, Türkiye'de istihdam edilen nüfusun yaklaşık %26'sına, toplam işgücünün ise yaklaşık %24'üne karşılık geliyor.
Doğu Anadolu bölgesi liste sonunda kaldı
İl ve bölgesel bazlı incelendiğinde, sağlık sigortası yoğunluğunun özellikle büyükşehir, sanayi ve hizmet ekonomisinin güçlü olduğu bölgelerde belirginleştiği görülüyor. Türkiye genelinde sağlık sigortalı sayısı istihdamın yaklaşık %26'sına karşılık gelirken, İstanbul'da bu oran %54'e ulaşıyor. Kocaeli-Sakarya-Düzce-Bolu-Yalova bölgesinde %32, İzmir'de %31, Bursa-Eskişehir-Bilecik bölgesinde %30 ve Ankara'da %29 seviyesinde görülüyor.
Buna karşılık Antalya-Isparta-Burdur bölgesinde %17, Adana-Mersin'de %14, Trabzon-Ordu-Giresun-Rize-Artvin-Gümüşhane bölgesinde %13, Samsun-Tokat-Çorum-Amasya bölgesinde %12, Kayseri-Sivas-Yozgat bölgesinde ise %11 seviyesine kadar düşüyor. Konya-Karaman, Şanlıurfa-Diyarbakır, Van-Muş-Bitlis-Hakkari ile Ağrı-Kars-Iğdır-Ardahan bölgelerinde sağlık sigortalılığı yoğunluğu %6-%8 bandında kalıyor.
Kadınlar sağlık sigortasında erkekleri 1,6 kat geçti
Aktif poliçe yoğunluğuna bakıldığında; Türkiye'de 15 yaş üzeri her 100 kişiye yaklaşık 14 aktif sağlık poliçesi düşüyor. Cinsiyet bazında değerlendirildiğinde ise kadınlarda tekil sağlık sigortalı sayısı kadın istihdamının yaklaşık %33'üne karşılık gelirken, erkeklerde bu oran yaklaşık %20 seviyesinde. Diğer bir ifadeyle, kadın çalışanlarda sağlık sigortalılığı yoğunluğunun erkeklere kıyasla yaklaşık 1,6 kat daha yüksek olduğu görülüyor.
Finansal dayanıklılığı destekliyor
TSB analizinde; sağlık sigortalarının beklenmedik sağlık harcamalarına karşı finansal güvence sağlayarak bireylerin ve hanehalklarının sağlık riskleri karşısındaki dayanıklılığını güçlendirdiği belirtildi. Sağlık sigortalarının, bireylerin sağlık harcamalarına karşı finansal dayanıklılığını destekleyen önemli bir koruma mekanizması olarak öne çıktığı vurgulandı.