İzmir Torbalı Karma ve Mobilya OSB yatırımlara hız verdi

Özlem SARSIN

Önümüzdeki 2 yıl içerisinde mobilya üreticileri için tahsis edilen 63 hektar alanda üretime başlanacağını söyleyen Torbalı Karma ve Mobilya OSB Yönetim Kurulu Başkanı M. Sabri Ünlütürk, bu yeni yatırımla OSB’nin İzmir’in önemli endüstri bölgelerinden biri olacağını belirtti. Torbalı Karma ve Mobilya OSB Yönetim Kurulu Başkanı M. Sabri Ünlütürk, bölgenin İzmir’in en değerli endüstri bölgelerinden biri olacağını söyleyerek, bu nedenle önceliğin genişleme ve ulaşımla ilgili konulara verileceğini belirtti.

Bölge’nin şu an 65 hektar alan üzerinde faaliyet gösterdiğini, mobilya üreticileri için tahsis edilen yaklaşık 63 hektarlık ilave alanda da önümüzdeki 2 yıl içinde üretime başlanacağını belirten Ünlütürk, “Torbalı OSB kuruluşunda 65 hektar alan üzerinde 41 sanayi parseli olarak üretime başladı. Ancak mobilya üreticilerinin bir OSB kurma isteği sonrası, yaklaşık 63 hektar alan daha bölgemize ilave edilerek 130 hektara ulaştık yaklaşık.

Ayrıca gündemimizde olan 300 hektar büyüklüğünde bir genişleme alanı söz konusu. İzmir-Aydın otoyolu hattında bulunan bölgemizin ticaret ve dolayısı ile ulaşım potansiyeli yükseleceği için ilk etapta İzmir-Aydın Otoyolu Torbalı çıkışından bölgemize yolun genişletilmesi ve ikinci etapta ise otoyoldan direkt giriş çıkış açılması talebinde bulunduk” dedi.

“Ek genişleme talebimiz daha var”

Bölgenin gelişime açık ve cazip bir noktada olduğunu dile getiren Ünlütürk, mobilyacıların ardından yeni bir genişleme sahası talebinde daha bulunduklarını, bölgenin etrafında orman vasfını yitirmiş, tarım yapılmayan yaklaşık 300 hektarlık bir genişleme alanı olduğunu da vurguladı. Bu nedenle bölgenin gelecekte ulaşım sıkıntısı yaşamaması için girişimlerde bulunduklarını kaydeden Ünlütürk, bölgenin yakın bir gelecekte yaklaşık 500 hektarlık bir alanda üretim ve ticari faaliyet yapabilecek bir konuma ulaşacağının altını çizdi.

Bölgenin gelişimine katkı

OSB’nin civar köylerde de yaşamı değiştirip geliştireceğine dikkati çeken Ünlütürk, “Torbalı OSB ve civarı önümüzdeki yıllarda ciddi bir değişim ve gelişim yaşayacak. Bu nedenle ulaşım projesi hem bizim için hem de bölge halkı için çok önemli. Çevremizde tarıma dayalı bir ticaret ve yaşam var. Bu da Torbalı OSB’de yatırım yapılacak alanların belirlenmesinde önemli rol oynuyor. Şu an bölgede makine-metal, tekstil, konfeksiyon, ambalaj üreticileri var. 2024-25 yılında da mobilya imalatçıları üretime başlayacak. Bu nedenle seçici olmak zorundayız.

Bölgedeki parsel büyüklükleri 5 ila 25 bin metrekare arasında. Genişleme alanlarını da dikkate alarak alt yapı çalışmalarını ona göre yapıyoruz. Elektrik ve su yatırımları tamamlandı. Sırada arıtma tesisi var. Yer tahsisi yapıldı, firmalarımızın atık tespitleri için fizibilite çalışması yapıyoruz. 60 milyon TL tutarında bir yatırım harcamamız olacak. Bölgede üretim yapan firmalarımız ayrıca GES yatırımları da yapıyor. Sanayicilerimiz enerji ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edecek” dedi.

“5 yıl içinde hızlı bir gelişim bizi bekliyor”

“Alsancak Limanı eski günlerini arar hale geldi” Mobilya imalatçılarının üretime geçecek olmasının ardından bölgenin sektöre yön veren bir kimliğe de sahip olacağını ifade eden Sabri Ünlütürk, “Sektör temsilcileri bölgenin mobilya dünyasına önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyor. Bu nedenle mobilya üreticilerinin ilgisi ile karşı karşıyayız. İzmirAydın hattında yer almamız da bölge ve sektör için ayrı bir avantaj. İzmir Torbalı Karma ve Mobilya OSB’de önümüzdeki 5 yıl içinde hızlı bir gelişim bizleri bekliyor” diye konuştu.