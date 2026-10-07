Kabre gidemeyen online ziyareti tercih ediyor
Filenin sultanlarının başarısı voleybol öğrenme talebini üç yılda 11 kat arttırdı. Ayrıca Avrupa’da yaşanan aşırı sıcaklarla da klima montajı talebini İtalya’da yüzde 61, İspanya’da ise yüzde 338'e katladı. Türkiye’de yakınının kabrine gidemeyenlerin online mezar ziyareti talebi de dikkat çekenler arasında.
Hamide HANGÜL
Tüm dünyada etkili olan aşırı sıcak hava dalgası, kültürel etkinlikler ve dijitalleşme tüketici ihtiyaçlarını da değiştiriyor. Türkiye’de ‘Filenin Sultanları’ olarak anılan A Milli Kadın Voleybol takımının uluslararası arenada sahada yakaladığı galibiyetler Türkiye’de voleybol öğrenme talebini arttırdı.
Memleketinden, yakınının kabrine gidemeyenlerin ‘online mezar ziyareti’ talepleri de dikkat çekti. Avrupa’da ise iklim kriziyle bastıran aşırı sıcakların etkisiyle klima montajı talebi ciddi yükseliş kaydetti. Söz konusu talep İspanya’da yüzde 338, İtalya’da yüzde 61 arttı.
Avrupalı şirketlerden teklif geliyor
Hizmet platformu Armut’un Kurucusu Başak Taşpınar Değim, firma olarak 14 ülkede hizmet verdiklerini, hizmet ağlarında 26 bin 800’den fazla farklı kategorinin bulunduğunu, 2 milyondan fazla hizmet verenin ise platform üzerinden tüketicilerle buluşturulduğunu söyledi. Firma olarak, İtalyan pazar lideri ProntoPro ile gerçekleşen birleşmenin ardından Batı ve Kuzey Avrupa pazarında da yer aldıklarını dile getiren Değim, böylelikle Armut, HomeRun ve ProntoPro olmak üzere 3 marka altında ortak teknolojik altyapıyla hizmet vermeye başladıklarını açıkladı.
İspanya’da klima talebi katlandı
Ülkeler arasındaki tüketici taleplerini platform verileri üzerinden değerlendiren Değim, yaz aylarında etkili olan aşırı sıcak dalgası nedeniyle İtalya’da en çok talep gören hizmetlerin başında klima montajı geldiğini, ayrıca ülkede psikolog ve elektrikli araç şarj istasyonu talebinde sert yükseliş yaşandığını açıkladı.
Fransa ve Romanya’da ise temizlik, tadilat ve boya badananın yanı sıra psikolojik danışmanlık hizmetlerinin, büyümenin lokomotifi olduğuna işaret eden Değim, İngiltere pazarında ise ülkenin geleneksel mimari yapısına bağlı merdiven halı kaplama ve kiracıların taşınma öncesi yaptırdığı kapsamlı ev temizliği taleplerinin ilk sırada yer aldığını belirterek, “Yaz aylarının Avrupa’da artık çok daha sıcak geçmesiyle klimayla ilgili talepler son 12 ayda İtalya’da yüzde 61, İspanya’da yüzde 338 artış gösterdi” dedi. Değim, elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasıyla hem Türkiye’de hem de Avrupa genelinde konut ve iş yerlerine şarj istasyonu kurulum taleplerinde hızlı bir pazar oluştuğuna dikkat çekti.
50 milyonuncu talep İtalya’dan minibüs kiralamaya geldi
Avrupa’da 50 milyonuncu talebin İtalya’dan minibüs kiralamaya geldiğini belirten Değim, Türkiye'de son 12 ayın en fazla talep gören hizmetlerinin sırasıyla evden eve nakliyat, boya badana, ev temizliği, direksiyon dersi ve fayans döşeme olduğunu açıkladı. Değim, bir hizmet talebine en hızlı verilen teklifin, talep oluşturulduktan 5 saniye sonra apartman temizliğine geldiğini söyledi. Değim, en büyük pazarları olan Türkiye’de, Euro bazında son 12 ayda yüzde 19 gelir büyümesi kaydettiklerini bildirdi.
Instagramda hesap kurtarma yüzde 90 büyüdü
Taleplerin şehir dağılımında İstanbul’un yüzde 40'lık payla ilk sırada yer aldığına işaret eden Değim, İstanbul'u yüzde 13 ile Ankara ve yüzde 11 ile İzmir’in takip ettiğini, son bir yıllık dönemde İstanbul'un toplam taleplerden aldığı payın 1 puan gerilediğini, Ankara ve İzmir’de ise arttığını kaydetti.
Türkiye'deki değişen ihtiyaç ve ilgi alanlarının hizmet pazarına da yansıdığının altını çizen Değim, şu sonuçları paylaştı: “Son dönemde KPSS matematik özel ders yüzde 224,5, KPSS koçu yüzde 178 büyüdü. Yeni nesil dijital hizmetlerden yapay zeka tasarımcısı yüzde 143 oranında artık kaydetti” dedi. Bu yıl ocak-ağustos dönem sonuçlarına da değinen Değim, Türksat değişikliği sonrası televizyon kanal ayarlamanın yüzde 115 büyüdüğünü belirterek, “Teniste popülerliğin artmasıyla tenis kursu yüzde 100, Instagram hesabı kurtarma yüzde 90 büyüdü” dedi.
Mehter takımı da horon ekibi debüyüme gösteriyor
Türkiye pazarında geleneksel ve kültürel etkinliklerin dijital talebe dönüştüğünün görüldüğüne işaret eden Değim, platformda mehter takımı, zeybek ekibi, sünnet organizasyonu, kumsalda evlilik teklifinin yanı sıra; halı saha maçları için kiralık kaleci ve kiralık futbolcu gibi aramaların öne çıktığını belirterek, “Davul zurna ekibi kiralama son iki yılda yüzde 51 artış gösterdi, yaz aylarında düğün sezonuyla birlikte yüzde 70’leri buluyor” dedi. Dikkat çeken en sıra dışı hizmetlerden birinin ise online mezar ziyareti olduğuna işaret eden Değim’e göre, memleketindeki kabristana gidemeyenlerin görüntülü arama yoluyla talep ettiği "online mezar ziyareti" de talepler arasında dikkat çekmeye başladı.
Voleybol öğrenme talebi 11 kat arttı
Platformda ev yapımı yaprak sarma, semazen ekibi, horon ekibi, davulcu-zurnacı kiralama, dronla gübreleme gibi hizmetlerinin yükseldiğine dikkati çeken Değim, voleybol kurs talebinin de arttığına işaret ederek, Filenin Sultanları’nın Temmuz 2023’te Milletler Ligi’ni kazanmasıyla voleybol dersi talebinde artış yaşandığını vurguladı. Değim, şöyle devam etti: “Eylül 2023’te gelen Avrupa şampiyonluğunda talep, Ağustos’a göre yüzde 113’le iki katından fazla arttı. Bakıldığında 2022’den 2025’e 11 katına çıktı. 2026’nın ilk dokuz ayında ise talep, Paris Olimpiyatları’nın düzenlendiği 2024’ün aynı dönemine göre yüzde 110 daha yüksek gerçekleşti.”
“Satın alma fırsatı olursa değerlendiririz”
Yeni pazarlara giriş konusunda seçici davrandıklarını söyleyen Değim, “Organik büyüme konusunda şu anda yeni bir ülkeye girme planımız bulunmuyor. Ancak teklifler geldikçe bakıyoruz, satın alma fırsatı olursa değerlendiririz” dedi. Şirket olarak son yatırım turuyla birlikte finansal açıdan ek bir kaynağa ihtiyaç duymadıklarını dile getiren Değim, kararlı ve sürdürülebilir büyüme modeline odaklandıklarını vurguladı.