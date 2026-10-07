Kabre gidemeyen online ziyareti tercih ediyor

Hamide HANGÜL

Tüm dünyada etkili olan aşırı sıcak hava dalgası, kültürel etkinlikler ve di­jitalleşme tüketici ihtiyaçlarını da değiştiriyor. Türkiye’de ‘Fi­lenin Sultanları’ olarak anılan A Milli Kadın Voleybol takımının uluslararası arenada sahada ya­kaladığı galibiyetler Türkiye’de voleybol öğrenme talebini art­tırdı.

Memleketinden, yakınının kabrine gidemeyenlerin ‘online mezar ziyareti’ talepleri de dik­kat çekti. Avrupa’da ise iklim kri­ziyle bastıran aşırı sıcakların et­kisiyle klima montajı talebi cid­di yükseliş kaydetti. Söz konusu talep İspanya’da yüzde 338, İtal­ya’da yüzde 61 arttı.

Avrupalı şirketlerden teklif geliyor

Hizmet platformu Armut’un Kurucusu Başak Taşpınar De­ğim, firma olarak 14 ülkede hiz­met verdiklerini, hizmet ağla­rında 26 bin 800’den fazla fark­lı kategorinin bulunduğunu, 2 milyondan fazla hizmet verenin ise platform üzerinden tüketici­lerle buluşturulduğunu söyledi. Firma olarak, İtalyan pazar lide­ri ProntoPro ile gerçekleşen bir­leşmenin ardından Batı ve Kuzey Avrupa pazarında da yer aldıkla­rını dile getiren Değim, böylelikle Armut, HomeRun ve ProntoPro olmak üzere 3 marka altında or­tak teknolojik altyapıyla hizmet vermeye başladıklarını açıkladı.

İspanya’da klima talebi katlandı

Ülkeler arasındaki tüketici ta­leplerini platform verileri üze­rinden değerlendiren Değim, yaz aylarında etkili olan aşırı sıcak dalgası nedeniyle İtalya’da en çok talep gören hizmetlerin başında klima montajı geldiğini, ayrıca ülkede psikolog ve elektrikli araç şarj istasyonu talebinde sert yük­seliş yaşandığını açıkladı.

Fransa ve Romanya’da ise temizlik, ta­dilat ve boya badananın yanı sı­ra psikolojik danışmanlık hiz­metlerinin, büyümenin lokomo­tifi olduğuna işaret eden Değim, İngiltere pazarında ise ülkenin geleneksel mimari yapısına bağ­lı merdiven halı kaplama ve kira­cıların taşınma öncesi yaptırdığı kapsamlı ev temizliği talepleri­nin ilk sırada yer aldığını belirte­rek, “Yaz aylarının Avrupa’da ar­tık çok daha sıcak geçmesiyle kli­mayla ilgili talepler son 12 ayda İtalya’da yüzde 61, İspanya’da yüzde 338 artış gösterdi” dedi. Değim, elektrikli araç kullanımı­nın yaygınlaşmasıyla hem Tür­kiye’de hem de Avrupa genelinde konut ve iş yerlerine şarj istasyo­nu kurulum taleplerinde hızlı bir pazar oluştuğuna dikkat çekti.

50 milyonuncu talep İtalya’dan minibüs kiralamaya geldi

Avrupa’da 50 milyonuncu tale­bin İtalya’dan minibüs kiralama­ya geldiğini belirten Değim, Tür­kiye'de son 12 ayın en fazla talep gören hizmetlerinin sırasıyla ev­den eve nakliyat, boya badana, ev temizliği, direksiyon dersi ve fayans döşeme olduğunu açık­ladı. Değim, bir hizmet talebi­ne en hızlı verilen teklifin, talep oluşturulduktan 5 saniye sonra apartman temizliğine geldiğini söyledi. Değim, en büyük pazar­ları olan Türkiye’de, Euro bazın­da son 12 ayda yüzde 19 gelir bü­yümesi kaydettiklerini bildirdi.

Instagramda hesap kurtarma yüzde 90 büyüdü

Taleplerin şehir dağılımın­da İstanbul’un yüzde 40'lık pay­la ilk sırada yer aldığına işaret eden Değim, İstanbul'u yüzde 13 ile Ankara ve yüzde 11 ile İz­mir’in takip ettiğini, son bir yıl­lık dönemde İstanbul'un toplam taleplerden aldığı payın 1 puan gerilediğini, Ankara ve İzmir’de ise arttığını kaydetti.

Türkiye'de­ki değişen ihtiyaç ve ilgi alanla­rının hizmet pazarına da yansı­dığının altını çizen Değim, şu so­nuçları paylaştı: “Son dönemde KPSS matematik özel ders yüzde 224,5, KPSS koçu yüzde 178 bü­yüdü. Yeni nesil dijital hizmetler­den yapay zeka tasarımcısı yüz­de 143 oranında artık kaydetti” dedi. Bu yıl ocak-ağustos dönem sonuçlarına da değinen Değim, Türksat değişikliği sonrası tele­vizyon kanal ayarlamanın yüzde 115 büyüdüğünü belirterek, “Te­niste popülerliğin artmasıyla te­nis kursu yüzde 100, Instagram hesabı kurtarma yüzde 90 büyü­dü” dedi.

Mehter takımı da horon ekibi debüyüme gösteriyor

Türkiye pazarında geleneksel ve kültürel etkinliklerin dijital talebe dönüştüğünün görüldüğü­ne işaret eden Değim, platform­da mehter takımı, zeybek ekibi, sünnet organizasyonu, kumsal­da evlilik teklifinin yanı sıra; ha­lı saha maçları için kiralık kaleci ve kiralık futbolcu gibi aramala­rın öne çıktığını belirterek, “Da­vul zurna ekibi kiralama son iki yılda yüzde 51 artış gösterdi, yaz aylarında düğün sezonuyla bir­likte yüzde 70’leri buluyor” dedi. Dikkat çeken en sıra dışı hizmet­lerden birinin ise online mezar ziyareti olduğuna işaret eden De­ğim’e göre, memleketindeki kab­ristana gidemeyenlerin görüntü­lü arama yoluyla talep ettiği "on­line mezar ziyareti" de talepler arasında dikkat çekmeye başladı.

Voleybol öğrenme talebi 11 kat arttı

Platformda ev yapımı yaprak sarma, semazen ekibi, horon eki­bi, davulcu-zurnacı kiralama, dronla gübreleme gibi hizmetle­rinin yükseldiğine dikkati çeken Değim, voleybol kurs talebinin de arttığına işaret ederek, Filenin Sultanları’nın Temmuz 2023’te Milletler Ligi’ni kazanmasıyla voleybol dersi talebinde artış ya­şandığını vurguladı. Değim, şöy­le devam etti: “Eylül 2023’te ge­len Avrupa şampiyonluğunda ta­lep, Ağustos’a göre yüzde 113’le iki katından fazla arttı. Bakıldı­ğında 2022’den 2025’e 11 katına çıktı. 2026’nın ilk dokuz ayında ise talep, Paris Olimpiyatları’nın düzenlendiği 2024’ün aynı döne­mine göre yüzde 110 daha yüksek gerçekleşti.”

“Satın alma fırsatı olursa değerlendiririz”

Yeni pazarlara giriş konusunda seçici davrandıklarını söyleyen Değim, “Organik büyüme konusunda şu anda yeni bir ülkeye girme planımız bulunmuyor. Ancak teklifler geldikçe bakıyoruz, satın alma fırsatı olursa değerlendiririz” dedi. Şirket olarak son yatırım turuyla birlikte finansal açıdan ek bir kaynağa ihtiyaç duymadıklarını dile getiren Değim, kararlı ve sürdürülebilir büyüme modeline odaklandıklarını vurguladı.