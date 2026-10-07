Akdeniz ihracatında yeni pazarlar büyümeyi taşıdı

AKİB’in eylül ayı ihracatı yüzde 11 artarak 1,38 milyar dolara yük­seldi. İlk 9 ayda en fazla ihracat yapılan ülkeler Irak, İtalya ve Ro­manya oldu. Irak’a 1,1 milyar, İtal­ya’ya 824,3 milyon, Romanya’ya ise 752 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Malta’ya ihracat yüzde 431 artışla 285,5 milyon do­lara, Fas’a yüzde 103 artışla 423,6 milyon dolara, İspanya’ya yüzde 60 artışla 616,8 milyon dolara yük­seldi. Rusya’ya ihracat da yüzde 35 artarak 658,3 milyon dolara çıktı.

AKİB Koordinatör Başkanı İmam Gazali Hıradağı, eylül ayın­da ihracatın yüzde 11 artışla 1,38 milyar dolara ulaştığını belirte­rek, dokuz aylık dönemde Türki­ye’nin toplam ihracatına yüzde 7,5 oranında katkı sağladıklarını söy­ledi. Hıradağı, ihracat artışının farklı coğrafyalara yayıldığını ve ihracatçıların mevcut pazarların yanı sıra yeni ticaret kanallarına yöneldiğini ifade etti.

Mobilyada Fransa pazarı büyüyor

Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Or­man Ürünleri İhracatçıları Birli­ği’nin (AKAMİB) ilk 9 aylık ihra­catı yüzde 14 düşüşle 617,7 milyon dolara gerilerken, bazı pazarlarda­ki artışlar dikkat çekti. Fransa’ya ihracat yüzde 76,7 artarak 41,1 mil­yon dolara, Suriye’ye ihracat yüzde 29,7 artışla 51,5 milyon dolara yük­seldi. İran’a ihracat da yüzde 79,2 artışla 17,1 milyon dolara ulaştı.

AKAMİB Başkanı Adem Deri­nel, Fransa pazarındaki büyüme­nin ardından İngiltere’de kalıcı pazar oluşturmak amacıyla Lond­ra’da ikili iş görüşmeleri gerçek­leştirdiklerini belirtti. Derinel, sektörün yeni pazarlara erişimi­ni artırmak için yürütülen UR-GE çalışmaları kapsamında İngilte­re’de alıcılarla temasların sürdü­ğünü kaydetti.