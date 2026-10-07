Akdeniz ihracatında yeni pazarlar büyümeyi taşıdı
Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nin (AKİB) ihracatı yılın ilk 9 ayında yüzde 14 artışla 13,81 milyar dolara ulaştı. İhracatta farklı pazarlardaki yüksek oranlı artışlar dikkat çekerken, mobilya ve orman ürünlerinde Fransa’ya satışlardaki artış da bölge ihracatına katkı sağladı.
AKİB’in eylül ayı ihracatı yüzde 11 artarak 1,38 milyar dolara yükseldi. İlk 9 ayda en fazla ihracat yapılan ülkeler Irak, İtalya ve Romanya oldu. Irak’a 1,1 milyar, İtalya’ya 824,3 milyon, Romanya’ya ise 752 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Malta’ya ihracat yüzde 431 artışla 285,5 milyon dolara, Fas’a yüzde 103 artışla 423,6 milyon dolara, İspanya’ya yüzde 60 artışla 616,8 milyon dolara yükseldi. Rusya’ya ihracat da yüzde 35 artarak 658,3 milyon dolara çıktı.
AKİB Koordinatör Başkanı İmam Gazali Hıradağı, eylül ayında ihracatın yüzde 11 artışla 1,38 milyar dolara ulaştığını belirterek, dokuz aylık dönemde Türkiye’nin toplam ihracatına yüzde 7,5 oranında katkı sağladıklarını söyledi. Hıradağı, ihracat artışının farklı coğrafyalara yayıldığını ve ihracatçıların mevcut pazarların yanı sıra yeni ticaret kanallarına yöneldiğini ifade etti.
Mobilyada Fransa pazarı büyüyor
Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin (AKAMİB) ilk 9 aylık ihracatı yüzde 14 düşüşle 617,7 milyon dolara gerilerken, bazı pazarlardaki artışlar dikkat çekti. Fransa’ya ihracat yüzde 76,7 artarak 41,1 milyon dolara, Suriye’ye ihracat yüzde 29,7 artışla 51,5 milyon dolara yükseldi. İran’a ihracat da yüzde 79,2 artışla 17,1 milyon dolara ulaştı.
AKAMİB Başkanı Adem Derinel, Fransa pazarındaki büyümenin ardından İngiltere’de kalıcı pazar oluşturmak amacıyla Londra’da ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdiklerini belirtti. Derinel, sektörün yeni pazarlara erişimini artırmak için yürütülen UR-GE çalışmaları kapsamında İngiltere’de alıcılarla temasların sürdüğünü kaydetti.