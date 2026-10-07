TİM heyetinden Balkanlar’da 925 iş görüşmesi

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TİM Sektörler Konseyi Üyesi ve TİM Halı Sektör Kurulu Başka­nı İskender Kaplan başkanlığın­daki heyette 26 Türk firması yer aldı. Priştine’de Kosovalı firma­larla 400’ün üzerinde, Üsküp’te ise 210 Makedon firma ile 525 B2B görüşmesi gerçekleştirildi.

Kaplan, Kosova ve Kuzey Ma­kedonya’nın Türk ihracatçıları açısından önemli pazarlar oldu­ğunu belirterek, iki ülkedeki te­masların mevcut ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve yeni iş bağlantı­ları kurulması açısından önem­li olduğunu söyledi. Kaplan, TİM olarak Balkanlar’daki ticari ilişki­leri artırmaya ve ihracatçılara ye­ni pazarlar açmaya yönelik çalış­maları sürdüreceklerini kaydetti.

Üsküp’teki programa Kuzey Makedonya Ekonomi Odası, Ku­zeybatı Makedonya Ekonomi Odası ve Makedonya-Türkiye Ti­caret Odası (MATTO) temsilcile­rinin yanı sıra Türkiye’nin Üsküp Büyükelçiliği yetkilileri de katıldı.