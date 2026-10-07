TİM heyetinden Balkanlar’da 925 iş görüşmesi
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Kosova ve Kuzey Makedonya’ya düzenlenen ticaret heyetinde 925’in üzerinde ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi. 28 Eylül-2 Ekim tarihleri arasındaki programda Türk ihracatçı firmaları Priştine ve Üsküp’te bölgedeki alıcılarla bir araya geldi.
TİM Sektörler Konseyi Üyesi ve TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı İskender Kaplan başkanlığındaki heyette 26 Türk firması yer aldı. Priştine’de Kosovalı firmalarla 400’ün üzerinde, Üsküp’te ise 210 Makedon firma ile 525 B2B görüşmesi gerçekleştirildi.
Kaplan, Kosova ve Kuzey Makedonya’nın Türk ihracatçıları açısından önemli pazarlar olduğunu belirterek, iki ülkedeki temasların mevcut ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve yeni iş bağlantıları kurulması açısından önemli olduğunu söyledi. Kaplan, TİM olarak Balkanlar’daki ticari ilişkileri artırmaya ve ihracatçılara yeni pazarlar açmaya yönelik çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti.
Üsküp’teki programa Kuzey Makedonya Ekonomi Odası, Kuzeybatı Makedonya Ekonomi Odası ve Makedonya-Türkiye Ticaret Odası (MATTO) temsilcilerinin yanı sıra Türkiye’nin Üsküp Büyükelçiliği yetkilileri de katıldı.