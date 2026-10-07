Gönen Sera OTB’ye 1,7 milyar liralık finansman
Gönen Sera Organize Tarım Bölgesi (OTB) projesi için 2026 yılında 1,7 milyar TL finansman sağlandı. Toplam 8 milyon metrekare alanda kurulması planlanan projenin 1 milyon metrekarelik ilk etabında parsel bazlı kazı ve dolgu çalışmaları tamamlandı.
Projenin yatırımcıya açılması için altyapı hazırlıkları sürerken, atık su, yağmur suyu, sulama ve içme suyu, yol, arıtma tesisi, jeotermal terfi hattı ve elektrik altyapısının yapılması planlanıyor. Altyapı ihalesinin ekim ayında gerçekleştirilmesi, çalışmaların 2027’nin ilk yarısında tamamlanarak alanın yatırımcılara teslim edilmesi hedefleniyor.
Projenin tarımsal üretim, teknolojik seracılık ve istihdam kapasitesini artırması amaçlanırken, 2027 yılında da gerekli finansman desteğinin sürdürülmesi için çalışmaların devam edeceği bildirildi.