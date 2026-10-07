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Gönen Sera OTB’ye 1,7 milyar liralık finansman

Gönen Sera Organize Ta­rım Bölgesi (OTB) pro­jesi için 2026 yılında 1,7 mil­yar TL finansman sağlandı. Toplam 8 milyon metrekare alanda kurulması planlanan projenin 1 milyon metreka­relik ilk etabında parsel bazlı kazı ve dolgu çalışmaları ta­mamlandı.

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Gönen Sera OTB’ye 1,7 milyar liralık finansman

Projenin yatırımcıya açıl­ması için altyapı hazırlıkları sürerken, atık su, yağmur su­yu, sulama ve içme suyu, yol, arıtma tesisi, jeotermal terfi hattı ve elektrik altyapısının yapılması planlanıyor. Alt­yapı ihalesinin ekim ayında gerçekleştirilmesi, çalışma­ların 2027’nin ilk yarısında tamamlanarak alanın yatı­rımcılara teslim edilmesi he­defleniyor.

Projenin tarımsal üretim, teknolojik seracılık ve istih­dam kapasitesini artırması amaçlanırken, 2027 yılında da gerekli finansman desteğinin sürdürülmesi için çalışmala­rın devam edeceği bildirildi.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
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