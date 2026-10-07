Pamukta üretim alarmı: 1,74 milyar dolarlık ithalat

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İzmir’de düzenlenen Türkiye Pamuk Zirvesi’nde, pamuk üretimindeki gerileme ve sektörün sürdürülebilirlik gün­demi ele alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Uğur Erdem, son üç yıl­da küresel konjonktür ve tekstil tüketimindeki daralmanın Tür­kiye’de pamuk ekim alanlarında ciddi düşüşe yol açtığını söyledi.

Erdem, 2024-2025 sezonunda dünyada 26 milyon ton lif pamuk üretildiğini, Türkiye’nin lif pa­muk üretiminde dünyada yedin­ci, verimlilikte ise üçüncü sırada bulunduğunu belirtti. Türkiye’de bu yıl üretimin 1,5 milyon tonun altına düştüğünü ifade eden Er­dem, “1,74 milyar dolar değerinde 1 milyon ton pamuğu ithal ettiği­mizin altını çizmek isterim” dedi.

Pamuğun yeniden yurt için­de belirli bir dengede üretilmesi gerektiğini vurgulayan Erdem, sürdürülebilir üretim için kali­te standartlarının belirlenmesi, sertifikalı ürünlerin tedarik zin­cirinde tercih edilmesi ve bunun fiyatlara yansımasının önem ta­şıdığını söyledi. İklim değişikli­ği, su kısıtlılığı ve doğal afetle­rin üretim üzerindeki baskısını da değerlendiren Erdem, suyun verimli kullanımı, toprağın ko­runması, kayıt, kontrol ve serti­fikasyonun sürdürülebilir pa­muk üretiminde önemli araçlar olduğunu belirtti.

Türk pamuğuna uluslararası standart

Zirvede Ulusal Pamuk Konseyi (UPK) ile Better Cotton Initiative (BCI) arasında “Standart Tanıma Protokolü” imzalandı. Protokol, İyi Tarım Uygulamaları kapsamında üretilen Türk pamuğunun BCI standardıyla eş değerliğine yönelik sürece katkı sağlayacak. Erdem, işbirliğiyle sertifikalı ve sözleşmeli üretimin çeşitlenmesini, üreticilere yeni pazar imkanları açılmasını ve Türk pamuğunun küresel markaların tedarik zincirlerinde daha fazla yer bulmasını beklediklerini ifade etti.