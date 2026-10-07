Pamukta üretim alarmı: 1,74 milyar dolarlık ithalat
Türkiye Pamuk Zirvesi’nde üretimin yeniden artırılması ve Türk pamuğunun uluslararası sürdürülebilirlik standartlarıyla daha fazla pazara ulaşması için UPK ile Better Cotton Initiative arasında protokol imzalandı.
İzmir’de düzenlenen Türkiye Pamuk Zirvesi’nde, pamuk üretimindeki gerileme ve sektörün sürdürülebilirlik gündemi ele alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Uğur Erdem, son üç yılda küresel konjonktür ve tekstil tüketimindeki daralmanın Türkiye’de pamuk ekim alanlarında ciddi düşüşe yol açtığını söyledi.
Erdem, 2024-2025 sezonunda dünyada 26 milyon ton lif pamuk üretildiğini, Türkiye’nin lif pamuk üretiminde dünyada yedinci, verimlilikte ise üçüncü sırada bulunduğunu belirtti. Türkiye’de bu yıl üretimin 1,5 milyon tonun altına düştüğünü ifade eden Erdem, “1,74 milyar dolar değerinde 1 milyon ton pamuğu ithal ettiğimizin altını çizmek isterim” dedi.
Pamuğun yeniden yurt içinde belirli bir dengede üretilmesi gerektiğini vurgulayan Erdem, sürdürülebilir üretim için kalite standartlarının belirlenmesi, sertifikalı ürünlerin tedarik zincirinde tercih edilmesi ve bunun fiyatlara yansımasının önem taşıdığını söyledi. İklim değişikliği, su kısıtlılığı ve doğal afetlerin üretim üzerindeki baskısını da değerlendiren Erdem, suyun verimli kullanımı, toprağın korunması, kayıt, kontrol ve sertifikasyonun sürdürülebilir pamuk üretiminde önemli araçlar olduğunu belirtti.
Türk pamuğuna uluslararası standart
Zirvede Ulusal Pamuk Konseyi (UPK) ile Better Cotton Initiative (BCI) arasında “Standart Tanıma Protokolü” imzalandı. Protokol, İyi Tarım Uygulamaları kapsamında üretilen Türk pamuğunun BCI standardıyla eş değerliğine yönelik sürece katkı sağlayacak. Erdem, işbirliğiyle sertifikalı ve sözleşmeli üretimin çeşitlenmesini, üreticilere yeni pazar imkanları açılmasını ve Türk pamuğunun küresel markaların tedarik zincirlerinde daha fazla yer bulmasını beklediklerini ifade etti.