KAGİDER'den şirketlere çağrı: Kadın girişimcileri tedarik zincirine dahil edin

Sevilay ÇOBAN

Kadın girişimciler ile kurumsal şirketlerin satın alma ekiplerini buluşturan etkinlik, yeni ticari bağlantıların kurulması ve iş birliği olanaklarının geliştirilmesi için platform oluşturdu. Toplam 325 kişinin katıldığı buluşmada kurulan 36 stantta kadın girişimciler ürün ve hizmetlerini tanıtma fırsatı buldu. Satın alma profesyonellerinin sayısı geçen yıla kıyasla yaklaşık yüzde 10 arttı.

Sahiplik üçte bir, bütçeden aldığı pay sadece yüzde 1

Etkinliğin açılışında konuşan KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu, kadın girişimcilerin kurumsal satın alma süreçlerinde daha fazla yer almasının ekonomik büyüme ve şirketlerin rekabet gücü açısından önem taşıdığını söyledi. “Kadın girişimcilerden satın almak bir sosyal sorumluluk projesi değil, stratejik bir iş kararıdır” diyen Bezircioğlu, kadınların kurduğu şirketlerin yenilikçi ürünler geliştirdiğini, yüksek katma değerli hizmetler sunduğunu, teknoloji ürettiğini, ihracat yaptığını ve istihdam yarattığını belirtti.

Bezircioğlu, bu şirketlerin kurumsal tedarik zincirlerine dâhil edilmesinin hem girişimcilerin büyümesini hem de büyük şirketlerin rekabet gücünü desteklediğini ifade etti. Kadın girişimcilerin satın alma pazarındaki payının düşük olduğuna dikkat çeken Bezircioğlu, bunun aynı zamanda değerlendirilmemiş önemli bir ekonomik potansiyele işaret ettiğini kaydetti. Dünyadaki işletmelerin yaklaşık üçte birinin kadınlara ait olduğunu, buna karşılık kadınların sahip olduğu işletmelerin büyük şirketlerin ve kamu kurumlarının satın alma bütçelerinden yüzde 1’in altında pay aldığını aktaran Bezircioğlu, Dünya Bankası verilerine göre, kamu kurumlarının yıllık satın alma hacminin yaklaşık 13 trilyon dolar olduğunu belirtti.

Bezircioğlu, kadın girişimcilerin bu pazardan daha fazla pay almasının üretim, yenilikçilik ve rekabet kapasitesine katkı sağlayacağını vurguladı. Satın alma profesyonellerine de çağrıda bulunan Bezircioğlu, kadın girişimcilerin tedarikçi havuzlarına ve teklif süreçlerine dâhil edilmesi, yetkinliklerinin yeni projelerde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Kadın girişimci sayısının artmasının değil mevcut girişimcilerin büyüyüp gelişmelerini sağlayacak desteklerin sağlanmasının çok daha önemli olduğunu dile getiren Bezircioğlu, dönüşümün satın alma kararlarıyla başlayacağını ifade etti.

“Kadınlar, ticari fırsatlara da ulaşabilmeli”

Etkinlikte “Tedarik Zincirinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” başlıklı bir konuşma yapan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye Toplumsal Cinsiyet ve Ekonomik Kapsayıcılık Baş Lideri Özen Tümer de kadın girişimcilerin büyümesi için finansmana erişimin yanı sıra ticari fırsatlara ulaşmanın önemine dikkat çekti. Kadın girişimcilerin müşterilere ulaşmasının, sözleşmeler yapmasının ve yeni pazarlara açılmasının büyüme açısından belirleyici olduğunu belirten Tümer, toplumsal cinsiyete duyarlı satın almanın şirketlerin tedarikçi havuzlarını genişletmesine, rekabet ve inovasyon kapasitesini artırmasına ve daha dayanıklı tedarik zincirleri oluşturmasına katkı sağladığını söyledi.

B2B görüşmelerle yeni iş fırsatları

Etkinlik boyunca gerçekleştirilen B2B görüşmelerde kadın girişimciler işletmelerini, ürünlerini ve hizmetlerini satın alma profesyonellerine tanıtırken, taraflar olası tedarik ilişkilerini ve iş birliği fırsatlarını değerlendirdi. Stant ziyaretleri de girişimcilerin ürün ve hizmetlerini doğrudan kurumsal şirket temsilcilerine ulaştırmasına olanak sağladı. Enerji, finans, sanayi, teknoloji, lojistik ve perakende başta olmak üzere farklı sektörlerden şirketlerin katıldığı buluşma, kadın girişimcilerin kurumsal satın alma süreçlerine erişimini artırmayı ve yeni ticari bağlantılar kurmasını desteklemeyi amaçladı.