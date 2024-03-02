Kartta taksit sınırı endişesi ‘panik alışverişi’ hızlandırdı

Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden Türkiye beyazeşya sektörü, iç pazardan aldığı güçle bir yıl önce yakaladığı ivmeyi sürdürerek 2024 yılına da istikrarlı bir giriş yaptığının sinyallerini verdi.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği’nin (TÜRKBESD) paylaştığı rapora göre 2024 yılı ocak ayı ihracatı bir önceki döneme kıyasla yüzde 2 azalma gösterirken, ihracat ve iç satışlardan oluşan toplam satışlar yüzde 5 oranında arttı. 2023 yılı aynı dönemine bakıldığında ise ihracattaki düşüş bir önceki yıla kıyasla yüzde 10 oranında gerçekleşmişti.

Üretim adedi 2 milyon 519 bin 175 adet ile geçen yılın ocak ayına kıyasla yüzde 3 oranında yükselirken, 6 ana ürünün iç pazardaki satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22 oranında artış gösterdi. Veriler ışığında iç pazar,ın Türkiye beyazeşya sektörünün bel kemiği olmayı sürdürdüğü görüldü.

Üretim ve istihdamı bozar

Bir süredir dış piyasalarda devam eden daralmanın ihracat üzerindeki olumsuz etkilerini iç piyasadan aldığı güçle dengeleyen beyaz eşya sektörünün, birçok pazarda da çetin bir rekabet ortamı içerisinde olduğuna dikkat çekilen TÜRKBESD açıklamasında, "İç pazarın canlılığı üretim ve istihdamın korunmasında önemli bir faktör olarak öne çıkarken, sektörün dünya çapındaki gücünü de destekliyor. Diğer taraftan kedi kartlarındaki 9 aylık taksit limitinin azalması, iç piyasadaki olumlu seyrin devamlılığı için risk oluşturmaya devam ediyor" denildi.

Kredi kartı taksit sayılarının azaltılması, taksit imkanının kaldırılması, kredi komisyon oranlarının yükseltilmesi gibi uygulamaların giderek daha da sıkılaştırılacağı endişesi ile kısa vadede tüketicilerin “panik alışveriş” yapmasına ve enflasyonun tetiklenmesine neden olabildiğinin altı çizilen açıklamada, "Beyaz eşyaların hali hazırda tabi olduğu 9 taksit limitinin daha da azalmasının tüketici cephesine olumsuz yansıması söz konusu. Fiyatların hane halkı gelirinden daha hızlı artıyor olması sebebiyle, alışverişin temel unsuru olan kredi kartı taksit imkanının fiilen kullanılamaz hale gelmesi, orta vadede tüketimin yüksek oranda kesilerek pazarın daralmasına yol açacağı ön görülüyor. Bu durum 2023’te ihracatta karşılaşılan zorlukları iç piyasanın gücüyle telafi eden beyaz eşya sektörü için üretim ve istihdam yapısının bozulmasını gündeme getiriyor" ifadeleri yer aldı.

Yeni teşvikler bekleniyor

TÜRKBESD açıklamasında, sektörün, iç pazarın canlılığını korumak ve büyümeyi desteklemek adına yeni düzenlemeler ve teşviklerin hayata geçirilmesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, "TÜRKBESD, kredi kartı taksit sayılarının azaltılması, geri kazanım katılım payı (GEKAP) ve diğer vergisel düzenlemeler gibi uygulamaların iç pazarın canlılığını olumsuz etkilemesinden ve sektörün büyüme potansiyelini kısıtlamasından endişe duyuyor. Dernek bu doğrultuda, iç pazardaki hareketliliğin devamı için kredi kartı taksit sayılarının artırılması gibi adımların atılmasını, bu sayede tüketicilerin satın alma gücünün artırılarak piyasaya olumlu hareketlilik kazandırılmasını bekliyor" denildi.