Kemal Kaçmaz, Mersin Büyükşehir’e aday oldu

Müjde DEMİR

Başkanlığa geldiği takdirde; tarım ve turizm başta olmak üzere birçok sektörde yeşil dönüşümü başlatarak Mersin’i bu sektörlerde pilot il yapmayı hedeflediğini söyleyen Kaçmaz şöyle konuştu: “Mersin, Türkiye ticaretinin öncüsü Akdeniz Havzası'nda önemli bir liman şehridir.

Ülkemizin yaşamış olduğu asrın felaketinden sonra da şehrimiz çok fazla göç almıştır. Mersin kenti hızlı bir şekilde büyümüş, ilgi ve alaka son yıllarda hükümetimizin de yapmış olduğu yatırımlar ile de giderek artmıştır.

Mersin'in yaşam kalitesini daha ileri seviyelere taşımak, ticari ve sosyal hayatını geliştirmek gayesiyle Mersin’i istikrar ve hizmet için, uyumlu yönetimle, umutlu geleceğe ulaşmak gayesiyle Milliyetçi Hareket Partisi’nden Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına başvurmuş bulunmaktayım ve bu göreve hazırım.”