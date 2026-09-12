Konkordatoda toplam başvuru yüzde 29 düştü: Tekstil toparladı, risk tarım ve nakliyeye kaydı

Hayati ARIGAN

Konkordato başvuruları yapan firma sayısında ocak-ağustos döneminde gerileme yaşandı. Buna göre, konkordato başvuruları 2026’nın ilk sekiz ayında, geçen yılın aynı dönemine göre 1.487’den 1.056’ya düştü. Böylece 431 dosyalık, yaklaşık yüzde 29’luk düşüş yaşandı.

Bu arada adli tatilde verilen 167 geçici mühlet kararı da finansal baskının sürdüğünü gösterdi. Ancak sektörel dağılım, riskin ortadan kalkmaktan çok, yön değiştirdiğine işaret etti. Konkordatotakip.com tarafından paylaşılan verilere göre, 2025’in aynı döneminde 133 başvuruyla ilk sırada bulunan tekstil, 2026’da 57 başvuruya geriledi.

Sektördeki düşüş 76 dosya ve yüzde 57,1 oldu. İnşaatta ise başvurular 81’den 66’ya düşmesine rağmen, tekstildeki daha sert gerileme nedeniyle sektör ilk sıraya yükseldi. Böylece konkordato tablosunda liderlik tekstilden inşaata geçti. İnşaatta yüksek finansman maliyetleri, tahsilat sorunları, artan girdi giderleri ve uzun vadeli projelerdeki nakit akışı baskısı etkisini sürdürüyor. Metal ürün imalatı da 57’den 47’ye gerilemesine rağmen 2026’da üçüncü sıradaki yerini korudu. Bu tablo, özellikle sanayi şirketlerinde finansman ve işletme sermayesi sorunlarının devam ettiğini gösteriyor.

Tarım ve nakliyede artış

Genel başvurular azalırken tarım ve nakliye sektörlerinde artış görüldü. Tarımda başvurular 22’den 36’ya çıkarak 14 dosya ve yüzde 63,6 arttı. Sektör, 2026’da 36 başvuruyla dördüncü sıraya yerleşti. Üretim maliyetleri, girdi fiyatları, finansmana erişim ve tahsilat süreleri tarımdaki baskının başlıca nedenleri arasında bulunuyor.

Nakliyede başvurular 25’ten 28’e yükseldi. Yüzde 12’lik artış sınırlı olsa da, toplam başvuruların yüzde 29 azaldığı bir dönemde sektörün ters yönde hareket etmesi dikkat çekti. Yüksek finansman ve araç yatırım maliyetleri, yakıt giderleri ve uzun tahsilat vadeleri lojistik şirketlerini zorlamaya devam ediyor. 2026’nın ilk sekiz ayında gıdada 27, elektronik ve elektrikli aletlerde 25, plastik sanayinde 21, ambalajda 21, sebze-meyve toptancılığında ise 21 başvuru kaydedildi.

Tekstil, başvuru sayısındaki en büyük düşüşün yaşandığı sektör oldu. Alüminyum işlemede başvurular 41’den 9’a, mobilyada 42’den 18’e, plastik sanayinde ise 39’dan 21’e geriledi. Bu düşüşler şirketlerin mali durumunda iyileşme olduğunu düşündürse de başvuru maliyetlerindeki artışın da etkili olduğu değerlendiriliyor. Geçmişte 1,5-2 milyon TL civarında olan konkordato sürecinin toplam maliyeti; mahkeme, bilirkişi, komiser, teminat ve danışmanlık giderleriyle yaklaşık 6 milyon TL’ye ulaştı.

İstanbul merkez konumunu koruyor

İstanbul, üretim, ticaret, finans ve şirket merkezlerinin yoğunluğu nedeniyle konkordato dosyalarında ağırlığını korudu. Bununla birlikte risk, sanayi, tarım ve ticaret faaliyetlerinin yoğun olduğu diğer illere de yayıldı. Adli tatilin sona ermesiyle Eylül ayında verilecek kararlar, yılın geri kalanına ilişkin önemli bir gösterge olacak. Finansman koşulları, faiz oranları, nakit akışı ve tahsilat süreleri konkordato verilerinin yönünü belirlemeyi sürdürecek.

Adli tatilde 167 geçici mühlet

2026 Ağustos ayında, adli tatil dönemine rağmen 167 geçici mühlet kararı verilmesi, yeniden yapılandırma ihtiyacının sürdüğünü ortaya koydu. Başvuru sayısındaki düşüşe karşın geçici mühlet kararlarının yüksek seyretmesi, şirketlerin mali sıkıntılarının aynı ölçüde ortadan kalkmadığını gösterdi.