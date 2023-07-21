Koren Kimya’nın gözü yeni pazarlarda

Güneş DOĞDU SOYLU

Geçen yıl miktar bazında yüzde 20 büyüyen şirketin bu yıl depremin etkisiyle bir miktar daralma yaşandığına değinen Koren Kimya Ar- Ge Müdürü Mustafa Emenci, “Geçen yıl güzel bir yıldı, miktar bazında yüzde 20 büyüdük. Daha çok teknolojik yatırımlara ağırlık vererek ürün gruplarımızı optimize ettik. Operasyonel işlevsellikten yana modernizasyon yatırımlarımızı gündemimize aldık.

Miktar bazında depremin etkisiyle yüzde 10 civarında daralma yaşadık. Biz bu dönemi daha çok krizi yönetme şeklinde devam ettirdik. Depremden en çok etkilenen Hatay ve Kahramanmaraş’taki firmalarımızın çok zor duruma düşmesi bizleri olumsuz etkiledi. Ancak bu süreci iyi yönetmek adına büyük çaba gösterdik. Deprem nedeniyle tedarik zinciri konusunda bir sıkıntı yaşamadığımız gibi müşterilerimize de bir sıkıntı yaşatmadık.

Deprem nedeniyle yaşanan krizi firma olarak iyi yönettiğimizi düşünüyoruz. Hatta istihdamımızda düşüşten ziyade bir miktar artış bile sağlandık. Kendi içerimizdeki organizasyon ve yapısal konulara daha çok eğildik. Laboratuvar alt yapımızı güçlendirdik, bünyemize yeni ekipmanlar aldık. Üretimimizde kalite standardizasyonu yakalayabilmek adına önemli bir adım attık. Bu yıl yeni ürün gamı ve mevcut ürünlerimizin yeni jenerasyona geçişi ile ilgileniyoruz. Yeni ürün olarak temizleyici ürün grubumuzu oluşturuyoruz.

Müşteriye verilen hizmet noktasında üretimine yönelik bir takım ölçüm parametrelerinin uygulanabiliyor olmasını sağlayarak rekabet avantajı oluşturuyoruz. Geçen yılki yatırımlarımız ve bu yıl devam eden yatırımlarımız sayesinde mevcudumuzu, kapasitemizi koruyup verdiğimiz hizmet ve servis noktasındaki çıtamızı yükseltmiş olacağız” dedi. Ülke geneli dört adet bölge müdürlükleri sayesinde ulusal satış hedeflerini yakaladıklarını ifade eden Mustafa Emenci, “Sektörümüz ile ilgili fuarlara katılmaya özen gösteriyoruz.

Geçen yıl Uluslararası PlastEurasia Fuarına katılım gösterdik ve çok verimli bir sonuçlar elde ettik. Zengin ve katma değerli ürünlerimiz ve kurduğumuz satış ağımız sayesinde ulusalda ulaşmak istediğimiz her noktaya ulaşabiliyoruz. Uluslararası arenada da Koren ürünlerimizin satışını istediğimiz noktaya taşımak için yoğun bir çalışma temposu yürütüyoruz. Rusya, Ukrayna, İran ile güzel giden bir ihracatımız vardı ancak bu pazarların akıbeti akamete uğradığı için yönümüzü başka pazarlara çevirmek zorunda kaldık. Son dönemlerde Polonya, İngiltere, İtalya ve Hindistan’a satış yapıyoruz” şeklinde konuştu.