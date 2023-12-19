‘’Küçükbaş destekleri yeniden güncellenmeli’’

2023 yılını değerlendiren Çelik, gelecek yıla ilişkin sektörün beklenti ve hedeflerini anlattı. Bu yıl küçükbaş hayvancılık sektörünün zor günler geçirmesine rağmen üretime devam edildiğini vurgulayan Çelik, 2023’ün ilk 6 ayında küçükbaş hayvan sayında yüzde 5,6 azalma olduğunu anımsattı. Çelik, yıl sonu rakamları belli olduğunda küçükbaş hayvan sayısında bir miktar daha azalma olacağını tahmin ettiklerine dikkati çekerek, hayvan sayısının azalmasında girdi maliyetlerinin yüksekliğinin etkili olduğunu söyledi.

Sektörün gelişiminde önemli bir paya sahip olan desteklerde bu yıl büyük artışlar yapıldığına işaret eden Çelik, “2023 yılı tarımsal desteklemeleri kapsamında küçükbaş hayvancılık destekleri yüzde 100 ve yüzde 150’ye varan oranlarda artırılmış olmasını sektör olarak memnuniyetle karşıladık. Daha da önemlisi, yıllardır ısrarla üzerinde durduğumuz Ulusal Islah Programı oluşturularak ülkemizin damızlık koç, teke ihtiyacının bu programdan karşılanması talebimiz gerçekleşmiş ve bu çerçevede 2023 yılı için ulusal ıslah programlarından koç, teke alacak olan yetiştiricilere 2 bin lira destek sağlanmıştır” ifadelerini kullandı.

“Kırsala dönüşü sağlayacak yeni projeler geliştirilmeli”

Çelik, 2024'ün başlamasıyla topyekun üretim seferberliği başlatılması gerektiğini belirterek, ülkenin bulunduğu coğrafya itibarıyla bitkisel ve hayvansal üretimde büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. Üretimin artması içinde maliyetlerin düşürülmesi ve aile işletmelerinin daha fazla desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Çelik, Genç Çiftçi Hibe Projesi gibi alternatif yeni projelerle gençlerin kırsalda tutulmasının ve dönüş projelerinin geliştirilmesinin çok önemli olduğunu söyledi.