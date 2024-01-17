Lojider: Kimsenin rakibi değiliz

Üye sayısı mevcut aşamada 150’ye ulaşan Lojider’in genel kurulunun yılın ilk çeyreğinde yapılacağı ve Yönetim Kurulu’nun da seçim sonucunda belirleneceği duyuruldu. Lojider’in kurucu üyelerinden Kayıhan Özdemir Turan, “Biliyoruz ki 81 ilimizde hem ulusal hem uluslararası boyutuyla lojistik hizmet üretiliyor. Çok kısa zamanda ülkemizin yedi bölgesinden üyemiz var.

Daha üye kaydına başlamadan bu yola çıktığımızı duyan birçok meslektaşımız üyelik işlemlerini başlattı. Çok yakın zamanda umarım 81 ilimizden üyemiz var diyebileceğiz. Bu heyecanla yola çıkıyoruz, hiç kimsenin veya hiç bir STK’nın alternatifi veya rakibi değiliz. 81 ilde üyelerimizin sesi olmayı hedefliyoruz. Sesimizin güçlü olması için de üye sayımızın güçlü olması lazım. 81 ilden üyemizin olacağı bir yapıya kısa zamanda ulaşmamız lazım” dedi.

“Tartışarak doğruya ulaşmak hedefimiz “

UND’nin 40 yılı aşkın ve UTİKAD’ın da 40 yıla yakın zamandır sektöre hizmet veren değerler olduğunu belirten Kayıhan Özdemir Turan, “Lojistik sektöründe veya lojistik sektörünün alt başlıklarında yer alan hizmetleri üreten insanların sıkıntısı neyse onu anlamak ve onların bize söyleyeceği çözüm önerilerini geliştirmek bizim misyonumuz.

Lojider olarak sektörde yaşanan sorunları ilgili kurumlarla ve sektörümüzdeki diğer STK’ larla da biraraya gelerek tartışıp doğruyu bulmak ve hayata geçirmek istiyoruz” diye konuştu. Kurucu üyelerinden Şerife Türünç de Lojider’in ulusal ve uluslararası lojistik hizmet sağlayan ve taşımacılık, depolama, katma değerli hizmetler, sipariş ve stok yönetimi, destekleyici hizmetler, gümrükleme ve lojistik hizmet sigortası alanlarında iştigal eden firmaları aynı çatı altında bir araya getirmek amacıyla, lojistik sektöründe yeni ve güçlü bir ses olma vizyonu ile yola çıktıklarını anlattı.