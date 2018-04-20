Canmar'dan 7 milyon TL'lik depo yatırımı

20 Nisan 2018

BEYZA COŞKUNTÜRK

Canmar Uluslararası Nakliyat, 2017 Mayıs ayında yaptığı 7 milyon TL'lik depo yatırımıyla 2018'de yüzde 30 büyüme hedefliyor. Şirket ayrıca 500 bin euroluk yatırımla araç filosunu yüzde 20 büyüterek, İzmir'den Almanya'ya parsiyel taşımada lider olmak istiyor.

Canmar Uluslararası Nakliyat'ın sahibi Mehmet Çelikcan, 1978 yılında kurulmuş uluslararası nakliye şirketi olduklarını ve 30 araçlık filoya ek olarak, 7 milyon TL yatırımla 2 bin 500 metrekarelik lojistik depo yatırımı yaptıklarını, 8 bin metrekare de açık depolama alanı olduğunu söyledi.

Yılın ilk aylarını yüksek ciro artışıyla geçirdiklerini belirten Çelikcan, “2017'yi 2 milyon euroluk ciroyla, yüzde 30 büyümeyle kapattık. 2018'de filomuza 500 bin euroluk yatırımla beş yeni araç ekleyerek, taşıma kapasitemizi yüzde 20 artırdık. Depo yatırımımız karlılığımızı artırıyor. Yaptığımız bu yatırımlarla bu yıl da yüzde 30 büyüme hedefliyoruz” diye konuştu.

Depolama alanında akıllı teknoloji yatırımı yaptıklarını ifade eden Çelikcan, “Teknoloji yatırımımız 1 milyon TL oldu. Teknolojiye önem veriyor ve bu noktada çalışmalar da yapıyoruz. 2019'da depomuzda kapasite artırımı yapacağız” dedi. 'Almanya'da iç dağıtım ağımızı genişleteceğiz' Taşımaların yüzde 100'ünün yurtdışına gerçekleştirdiklerini söyleyen Çelikcan şu bilgileri verdi: “Taşıma kapasitemiz 500 ton. Bizim için Almanya'ya parsiyel taşıması çok önemli. Kurulduğumuz günden beri çalıştığımız bir pazar. Almanya taşımasında, İzmir'de birinciliğe oynuyoruz. Almanya'da bölgesel olarak yeni hedefler belirledik. İç dağıtım ağını, acentalarımız üzerinden genişleteceğiz. Benelux ülkelerinden toplamalarımızı Almanya'daki anlaşmaları depolarımızda yapıp, o hattı içimize katacağız.”