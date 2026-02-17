Lisansı iptal edilen 30 yıllık havayolu şirketi uçuşlarını durdurdu

Küresel havacılık sektörü 2026’ya ciddi bir krizle başladı. Yükselen operasyon maliyetleri, daralan pazarlar ve finansal zorluklar nedeniyle çok sayıda küçük ve orta ölçekli havayolu ya iflas etti ya da lisansını kaybederek uçuşlarını tamamen durdurdu.

Son olarak Avusturya merkezli bölgesel havayolu şirketi Mali Air, uçuş yapabilmek için zorunlu olan işletme sertifikasını kaybedince sektördeki çöküş dalgasına katıldı.

Havayolu sektöründe kriz büyüyor

2026’nın ilk iki ayında birçok bölgesel havayolu iflas başvurusu yaptı veya faaliyetlerini durdurdu. Artan yakıt fiyatları, bakım maliyetleri, personel giderleri ve yoğun rekabet ortamı küçük havayollarının ayakta kalmasını zorlaştırdı.

Son dönemde iflas eden veya faaliyetlerini durduran havayolları arasında şunlar yer alıyor:

- Royal Air Philippines (Filipinler)

- Dove Airlines (Hindistan)

- H-Bird (İsveç)

- Tailwind Air (ABD)

Özellikle charter ve bölgesel uçuşlara odaklanan şirketler, sınırlı müşteri tabanı ve düşük kâr marjı nedeniyle finansal baskıya daha açık hale geldi.

Lisans kaybı havayolu için 'finiş' anlamına geliyor

Bir havayolunun faaliyet gösterebilmesi için sahip olması gereken en önemli belge Air Operator’s Certificate (AOC) yani Hava Operatörü Sertifikası... Bu belge, şirketin yolcu taşımacılığı yapmasına ve uçuş satmasına izin veriyor.

ABD’de bu sertifika Federal Aviation Administration (FAA) tarafından verilirken, diğer ülkelerde ulusal sivil havacılık otoriteleri tarafından düzenleniyor.

Bu sertifika kaybedildiğinde, havayolu şirketi uçuş gerçekleştiremiyor ve fiilen faaliyetlerini durdurmak zorunda kalıyor.

Avusturya merkezli havayolu lisansını kaybetti

Avusturya’da faaliyet gösteren Mali Air, lisansını kaybeden son havayolu oldu. İsminin aksine şirketin Afrika’daki Mali ülkesiyle herhangi bir bağlantısı bulunmuyordu.

Şirket, Avusturyalı pilot ve yatırımcı Karl-Heinz Mali tarafından 1994 yılında yalnızca tek bir çift motorlu uçakla kuruldu.

16 Şubat itibarıyla şirketin aktif bir Hava Operatörü Sertifikası bulunmadığı açıklandı. Bu gelişme, şirketin tüm uçuşlarının fiilen sona erdiği anlamına geliyor.

Zengin müşterilere özel uçuşlarla büyümüştü

Mali Air, Avusturya’nın Graz Havalimanı merkezli olarak faaliyet gösteriyordu.

1990’lı yıllarda ağırlıklı olarak varlıklı müşterilere charter uçuşlar sunan şirket, zamanla Doğu Avrupa başta olmak üzere farklı Avrupa destinasyonlarına genişledi.

Özel jet taşımacılığı alanında hizmet veren şirket, küçük ama özel bir müşteri kitlesine hitap ediyordu.

Filosu küçük ama özel uçaklardan oluşuyordu. Şirketin filosunda toplam dört uçak bulunuyordu:

- Cessna 340

- Cessna Citation 501

- Eclipse 500

- Eclipse 550

Son dönemde sadece küçük şirketler değil, daha büyük havayolları da ciddi finansal sorunlar yaşadı.

- Spirit Airlines: 2025’te ikinci kez iflas başvurusu yaptı

- Ravn Alaska: Uçuşları tamamen durdurdu

- Corporate Air: Yeniden yapılandırma için iflas başvurusu yaptı

- Play Airlines: Faaliyetlerini sonlandırdı

- Braathens Airlines: İflas ederek tüm uçuşlarını iptal etti