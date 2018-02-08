Lojistikçiden sermaye uyarısı

08 Şubat 2018

Aysel YÜCEL

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD), lojistik sektörüne dair 2017 değerlendirmesini ve 2018 yılı beklentilerini düzenlenen basın toplantısıyla açıkladı. UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener, lojistik sektörünün küresel büyüklüğünün yaklaşık 7.5 trilyon dolar olduğunu belirterek, “2023 yılında küresel lojistik sektörünün büyüklüğünün 15 trilyon doları aşması bekleniyor. Ülkemizde lojistik sektörünün büyüklüğü ise 300 milyar TL’ye tekabül ediyor ve GSYH’nin yaklaşık yüzde 12’sini oluşturuyor. Bu yıl sektörün en az yüzde 10 büyümeyle 330 milyar liraya ulaşmasını bekliyoruz” dedi. Eldener, geçtiğimiz günlerde ‘ordino’ belgesi için tavan fiyat uygulaması getirildiğini hatırlatarak, devlet müdahalesi sadece sektörü değil, yatırım ortamını da olumsuz etkiliyor. Kamunun serbest piyasa dinamiklerine müdahalesi yerli ve yabancı sermayeyi yurt dışına kaçırma tehlikesi taşıyor” dedi.

Türkiye’nin 2023 hedeflerine yaklaşabilmesi için lojistik faaliyetlerin güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Emre Eldener, “Bu amaçla lojistik sektörünün ihtiyaçlarının doğru belirlenmesi, belirlenen ihtiyaçların giderilmesi için sektör ve kamu idaresi arasında koordinasyon, iş birliği ile ortak anlayışın sağlanması gerekiyor. Aynı zamanda mevzuat düzenlemelerinin sektör faaliyetlerini destekleyici ve güçlendirici nitelikte yapılması büyük önem taşıyor. Sektörün çalışma barışını ve yatırım ortamını bozacak, girişimciliği engelleyecek tarife kısıtlamaları, kamu müdahalesi, yüksek maliyetli belge ücreti yaklaşımlarından vazgeçilmesi gerekiyor. Devlet müdahalesi sadece sektörü değil, yatırım ortamını da olumsuz etkiler” diye konuştu. Kamu yatırımlarının yüzde 25'i lojistiğe ayrıldı

2018'de 88.1 milyar TL kamu yatırımı bütçesinin 21.4 milyar TL’si ulaştırma sektörüne ayrılacak.

- Karayolu için 9 milyar TL

- Demiryolu için 10.8 milyar TL

- Havayolu için 1 milyar TL

- Denizyolu için 618.4 milyon TL