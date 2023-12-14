"Lojistikte rekabet için teknolojiye odaklanacağız"

Necmi ÇELİK

Lojistik ve taşımacılık sektörünün önde gelen mesleki örgütlerinden Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği'nin (UTİKAD) yeni Yönetim Kurulu Başkanı Bilgehan Engin yeni döneme ilişkin ilk mesajını DÜNYA aracılığıyla verdi. Önceki dönem Başkan Yardımcılığı görevini üstlendiği UTİKAD’da gelecek iki yıl boyunca başkanlık görevini sürdüreceğini belirten Engin, "UTİKAD Yönetim Kurulu olarak devraldığımız süreç hem bir ayrıcalık, hem de zorlu bir görev. 700’ü aşkın üyesiyle UTİKAD sektörünün lider sivil toplum kuruluşlarından bir tanesi.

Derneğimizin vizyonu ve misyonu doğrultusunda üyelerimizden aldığımız güçle emanetçisi olduğumuz bayrağı daha ileri ve üst seviyeye taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Lojistik sektörü olarak, 2024 yılını karşılamaya hazırlandığımız bu dönemde, dinamik ve değişen dünya şartlarına daha hızlı ve etkili bir şekilde adapte olma çabalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Bilgehan Engin, hem küresel hem de yerel ölçekte lojistik sektörünün önündeki zorluklara karşı birlikte çözümler arayacaklarını ifade ederek şunları söyledi: “Amacımız sektörümüzün ve üyelerimizin daha iyi bir çalışma ortamı altında faaliyetlerini sürdürmesi için çözümler üretmek, sürdürülebilirlik, teknoloji ve verimlilik alanlarında yeni yollar keşfetmek olacak. Sektörümüz dijital dönüşüm ile şekilleniyor.

Önümüzdeki çalışma döneminde yeni nesil teknolojilerin sektörümüze entegre edilerek, süreçlerimizin daha akıllı ve verimli hale getirilmesine yönelik çalışmalar yapacağız.”

Gündemde yeşil dönüşüm var

Bunun yanı sıra gelecek nesiller için yaşanabilir bir dünya yaratma sorumluluğunun bilincinde olduklarını kaydeden Engin, “Bu doğrultuda, karbon ayak izimizi azaltmak ve çevresel etkimizi minimize etmek adına sürdürülebilir lojistik uygulamalarını yaygınlaştırmak için çaba sarf edeceğiz.

Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik projeleri destekleyerek sektörümüzü çevre dostu bir yapıya dönüştürmeyi hedefliyoruz. Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde sektörümüzün yeşil dönüşümü önemli gündem maddelerimizden bir tanesi olacak” diye konuştu.

"Yük akışlarından daha fazla pay almayı hedefliyoruz"

Küresel ekonomik dinamiklerdeki değişimlere hızla adapte olmanın işbirliği ve esneklik esaslarına dayandığını ifade eden Engin “Uluslararası ticaret ve lojistik koridorlardaki gelişmeleri yakından takip ederek, üyelerimizin bu gelişmelerden en iyi şekilde yararlanmaları ve ülkemizin lojistik koridorlardaki yük akışlarından daha fazla pay alabilmesine yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Türkiye’nin lojistik altyapısında taşıma modlarının birbiri ile entegre edilmesi ve özellikle demiryolu altyapısının güçlendirilmesine yönelik projeler üretilmesi konusunda da UTİKAD olarak gereken tüm desteği vermeye hazır olduğumuzu da belirtmek isterim. Bu bağlamda, lojistik sektörünün referans noktası ve öncü derneği olarak 2024 yılında daha güçlü, daha sürdürülebilir ve daha rekabetçi bir lojistik sektörü için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.