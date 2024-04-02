Marka bilinci patent başvurularını artırdı

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Dünya genelinde her geçen gün ihracat fırsatlarının, markalara, AR-GE'ye yapılan yatırımların artması şirketlerin daha inovatif ve öncü olmalarını zorunlu kılıyor. Bu da hem Türkiye’de hem dünyada marka ve patent hizmeti pazarının büyümesini sağlıyor.

40 yılı aşkın süredir sınai haklar alanında geniş bir yelpazede faaliyet gösteren Destek Patent’in CEO’su Faruk Yamankaradeniz’in verdiği bilgilere göre, 2023 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu’na yerli ve yabancı 16 bin 433 patent, 3 bin 400 faydalı model, 183 bin 149 marka ve 58 bin 76 tasarım olmak üzere üzere toplam 261 bin 58 başvuru yapıldı. 2023 yılı başvuruları yaklaşık yüzde 25 oranında bir artış gösterdi. Faruk Yamankaradeniz’e göre, bu da Türkiye’de yükselen fikri ve sınai haklar bilincinin küresel ölçekte yansımasını gösteriyor.

İstanbul lider, Bayburt’ta hiç yok

TÜRKPATENT’ e göre patent başvurularında 3 bin 526, başvuru ile ilk sırada yer alan İstanbul’u bin 327 başvuru ile Ankara takip etti. Üçüncü sırada 509 başvuru ile Bursa, dördüncü sırada 429 başvuru ile İzmir ve beşinci sırada 415 başvuru ile Kocaeli yer alırken; Bayburt ise 2023 yılında hiç patent başvurusu yapılmayan tek il olarak dikkat çekti.

Marka başvurularının illere göre dağılımına baktığımızda ise; 71 bin 801 başvuru yapan İstanbul’u 14 bin 368 marka başvurusuyla Ankara izledi. Türkiye’ye en fazla marka alanında başvurular yapıldığını aktaran Yamankaradeniz, Türkiye’ye marka alanında gelen başvurularda yayınlanan ve ilk 5 sırada yer alan ülkeleri ABD, Çin, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsviçre olarak sıraladı.

Destek Patent, robot sayısını %150 artıracak

Büyüyen pazarda faaliyet gösteren firmalar da müşterilerine daha iyi hizmet vermek için yatırımlarına hız veriyor. 1983 yılında sınai haklar sektöründe faaliyet göstermeye başlayarak marka, patent, tasarım alanlarında vekillik ve danışmanlık hizmetleri sunan Destek Patent, Türkiye, İsviçre, Kazakistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve İngiltere'de bulunan ofisleriyle müvekkillerine global rehberlik sağlıyor.

“Dünya genelinde yaşanan gelişmeleri yakından takip ederek, 195 ülkede müvekkillerimizi temsil ediyoruz” diyen CEO Faruk Yamankaradeniz, “Sınai haklar alanında global bir marka olma hedefiyle çıktığımız yolda, Türkiye liderliğimizi sürdürürken uluslararası arenada özellikle marka tescili konusunda en çok tercih edilen ilk 10 patent firması arasında yer alıyoruz” diye devam etti.

Her zaman teknolojiye yatırım yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini ifade eden Yamankaradeniz, şöyle devam etti: “Günümüzde, müşterilerimize sınai haklar alanında sadece deneyimimizle değil, aynı zamanda dijital çağın getirdiği fırsatlarla da destek oluyoruz. Değişen dünyada müşterilerimize daha iyi hizmet sunma yolculuğumuzun bir parçası.

Bu yıl yapacağımız yenilikler arasında Destek Patent bünyesindeki robotik süreçleri artırmak yer alıyor. Hali hazırda şu anda kullandığımız, iş süreçlerimizde yardımcı olan birçok robotumuz bulunuyor. Bu yıl bu robotların sayısını yüzde 150 oranında artırmayı hedefliyoruz.” Yamankaradeniz, şu anda 8 tane robotla operasyonları yürüttüklerini açıkladı.

Metal yakalı çalışanlarla artan ivme

Odaklarının dünya çapında da organik bir büyüme olduğunu kaydeden Yamankaradeniz, “Bu sebeple yurt dışındaki yatırımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Destek Patent olarak Hizmet İhracatçıları Birliği tarafından danışmanlık, müşavirlik ve destek hizmetleri kategorisinde beş kez üst üstte birinci olduk. Bu bağlamda hizmet ihracatını artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Yamankaradeniz, patent alanında en çok çalıştıkları ve danışmanlık sağladıkları sektörleri ise savunma sanayisi, demir-çelik, metal, alüminyum sanayisi, yazılım ve telekomünikasyon ve sağlık olarak açıkladı. Yamankaradeniz, “Bugüne kadar ulusal ve uluslararası alanda 70’den fazla hizmet kalemimiz ile 260 binden fazla markaya, 48 bine yakın patent/faydalı modele ve 330 bine yakın tasarıma danışmanlık ve vekillik yaptık” bilgisini verdi.

sQUAD4x ile anlık takip sistemi

Destek Patent olarak ana odaklarında her zaman müşteriler için daha kapsamlı, kaliteli ve güvenilir hizmet vermenin yer aldığını anlatan Faruk Yamankaradeniz, “40 yılı aşan deneyim ve uzmanlığımızla çeşitli ilklere imza atarak müşterilerimiz için doğru ve nitelikli hizmet vermek için çalıştık.

Bu bağlamda yeni nesil bir hizmet olan sQUAD4x projemizi hayata geçirdik. İnsan kaynağına, ekstra zamana ya da yüksek bütçelere ihtiyaç duymadan işlem yapılabilen sQUAD4x sayesinde firmalar; kuruluş aşamasından bugüne dek marka, patent, tasarım ve danışmanlık işlemlerine dair anlık durumunu görüntüleyebiliyor ve yeni taleplerini iletebiliyor. Ayrıca işlemlerinin anlık durumunu da izleyebiliyor, sorgulayabiliyor ve raporlayabiliyorlar” dedi.