Mastercard, ‘iyilik’ için Umut Sahası'yla 1000 çocuğa dokundu

Mehmet Hanifi GÜLEL

Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Avşar Gürdal, Mastercard Doğu Avrupa Bölgesi Pazarlama ve İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yasemin Develioğlu Görgü, Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Banu Taşkın ve Save The Children temsilcileri depremden en çok etkilenen bölgelerden biri olan Hatay’ın Defne ilçesindeki Umut Sahası’nı ziyaret edildi. Geçtiğimiz sene başlatılan Umut Sahaları projesi ile bölgede güvenli spor sahaları yaratılarak çocukların ve gençlerin hayatlarına dokunmak, sporun iyileştirici ve birleştirici gücünden faydalanmak amaçlandı ve Gaziantep (Nurdağı), Hatay (Defne) ve Adıyaman’da Umut Sahaları inşa edildi.

UEFA’yı proje partneri yaptı

Umut Sahaları projesini geliştirmek amaçlı, yenilikçi teknolojilerini ve iş ortaklarını sürece dahil eden Mastercard, “Tapto Donate” çözümü ile projenin bağış kampanyasına imza attı. Perakende noktalarına yerleştirilen POS cihazları sayesinde tüketiciler, depremden etkilenen engelli çocuklar için oluşturulan TEV Mastercard Burs Fonu'na bağışta bulunabiliyor. Yine kalıcı değer katmak hedefiyle sponsoru olduğu UEFA'yı proje partneri olarak dahil etti. Proje ile çocukların iyileşme sürecini hızlandıracak futbol temelli bir dizi oyun geliştirildi.

‘’Teknolojimizle projeyi geliştirmeye devam ediyoruz’’

Deprem felaketinin unutulmaması gerektiğini ifade eden Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Avşar Gürdal, “Bölgeye ve insanlarına ilgi sürmeli. Bölgedeki insanlarımızın imkanlara erişebilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Gerek teknolojimizi entegre ederek gerekse çalışma arkadaşlarımızın ve paydaşlarımızın katkısını sağlayarak projelerin gücünü artırıyoruz. Yüzlerce çocuğumuz eğitimlere katılarak sporun iyileştirici faydasını deneyimlemiş oldu. Bölgedeki çocuklar ve gençler halihazırda açık olan sahalardan faydalanmaya devam ediyor” dedi.

Save The Children Türkiye Hatay Sahası Yöneticisi Özlem Çalışkan, Mastercard desteği ile hayata geçirdikleri Umut Sahaları da en çok önem verdikleri projelerden biri olduğunu söyledi. Hatay Sahası Çocuk Koruma ve Psikososyal Destek Program sorumlusu Mehmet Ali Akıl ise Save the Children olarak bugüne kadar Hatay’da farklı programlarla 210 bin kişiye ulaştıklarını, Umut Sahaları’nda ise bin çocuğu desteklendiğini belirtti Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Banu Taşkın, afetten etkilenen gençlerin eğitimine yönelik desteklerin uzun soluklu ve sürdürülebilir olmasının büyük önem arz ettiğini kaydetti.