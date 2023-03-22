Metro Türkiye’den sürdürülebilir Ramazan desteği

Ülkemizin mutfak kültürünü yaşatmak için “Benim İşim, Benim Mutfağım” diyerek Gastronometro ile Ramazan ayı boyunca Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’daki 4 restoranın destekçisi olacak.

Gastronometro platformunu restoranların kullanımına açmanın yanı sıra iftar davetlerinde kullanılacak ürünlerin tamamı karşılanacak. Ayrıca Metro Türkiye, şef ekibi ve servis elemanları ile de bu restoranlara destek olacak.

Proje kapsamında Antakya Sultan Sofrası, Maraş Paça Kebap Restaurant, Malatya Hacı Baba Restaurant ve Antakya Pöç Kasabı ve Kebap Salonu’nun yöresel lezzetleri ile iftar organizasyonları düzenlemesi için fırsat sunan Metro Türkiye, restoranların elde edeceği gelir ile tekrar ayağa kalkmalarını ve bölgenin mutfak kültürünün yaşamaya devam etmesini hedefliyor ve iftar daveti verecek şirket ve dernekleri bu değerli restoranların müşterileri olmaya davet ediyor.

Projeye ilişin konuşan Metro Türkiye CEO’su Sinem Türüng, “Amacımız, restoranların iftar yemeklerinden elde edecekleri maddi destekle tekrar ayağa kalkmasını ve yörelerine özgü lezzetleri sunmaya devam etmesini sağlayabilmek.

Kişi başı ücretin 1.000 TL olacağı iftar yemeğinde tam kapasiteye ulaştığımız takdirde her bir restorana yaklaşık 500 bin TL gelir yaratabilme, toplamda da 2 milyon TL katkıya ulaşabilmeyi hedefliyoruz. Metro Türkiye olarak afetten etkilenen tüm üreticilerimizin ve bu ürünlerle mutfağımızı geleceğe taşıyan restoranlarımızın zor günlerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi