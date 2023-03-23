Mevka ve STM Savunma Sektörü Kabiliyet Atlası hazırlıyor

Yıldız DOĞRUER YEMİŞ

Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) Kalkınma Uzmanı Osman Fatih Yalçın, “MEVKA, dünyanın en büyük savunma sanayi şirketlerinden STM (Savunma Teknolojileri Mühendislik A.Ş.) ile bölgenin yeteneklerini ortaya çıkarmak için toplam 40 firmada savunma sektörü kabiliyet atlası çalışması yürütüyor.

MEVKA desteğine ilaveten Konya’dan 30, Karaman’dan 10 firmanın müracaat ve maddi katkılarıyla başlayan bu çalışma kapsamında firma yeteneklerinin ortaya çıkarılması, hem bölgemiz hem de ülkemiz açısından büyük önem arz ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü’nün onayları ile belirlenen oranda (yüzde 25) maddi katkı yapma taahhütleri alınan 40 firmadan bir küme oluşturuldu” dedi.

Mevlana Kalkınma Ajansı’nın 2016 yılından bu yana, bölgede Savunma Sanayinin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı’nı (Savunma SOP) yürüttüğüne dikkat çeken Yalçın, “Savunma sanayii kabiliyet atlası Savunma SOP programının önemli bir bileşenidir.

Savunma sanayi gerekliliklerini yerine getirmek suretiyle, kazanılacak yeni yetenek ve yeterliliklerle ihracatı artırmak ve korumak, yerli ve milli savunma sanayii silah-mühimmat üretiminde ve diğer savunma sanayii bileşenlerinde merkezi konumda olmak, mesleki ve teknik eğitim kurumlarıyla işbirliği içerisinde, savunma sanayiinde nitelikli işgücü teminine katkıda bulunmak programın amaçları arasındadır. Konya ve Karaman illeri bazında ayrı ayrı Savunma Sektörü Kabiliyet Atlası oluşturulması planlanıyor" dedi.

Türkiye’de en fazla savunma ve havacılık ihracatı yapan iller arasında 2022 yılında 4. sırada Konya’nın yer aldığına vurgu yapan Yalçın, “ Son yıllarda Konya’da savunma ve havacılık sanayii MEVKA'nın da tetikleyici desteği ile önemli bir gelişme kaydetti. 2015 yılında yüzde 1.59’luk paya sahip olan Konya’nın, bu payı istikrarlı bir şekilde artırdığı, 2021 yılındaki yüzde 8.09’luk pay ile bir sıçrama gerçekleştirdiği ve 2022’de ise Türkiye savunma ve havacılık ihracatından yüzde 3,09’luk pay aldığı görülmektedir” dedi.