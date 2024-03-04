Migros, Hatay’ın markalı ürünlerini raflarına taşıyor

Migros, deprem bölgesine verdiği desteğe bir yenisini daha hayata geçiriyor. Migros ve Hatay Valiliği, “Hayat Hatay” projesi kapsamında kadın kooperatiflerinin ürettiği ürünler raflara taşıyacak. Ayrıca, proje kapsamında Hatay’daki kadın kooperatiflerinin ürünlerine ambalajlama ve kalite kontrol destekleri sağlayarak, ürünleri ulusal standartlara ulaştırdı.

Hatay Valiliği, “Hayat Hatay” projesinde ürün güvenliği sağlayarak, kadın kooperatifleri ürünlerini direkt alıp lojistik merkezinde topluyor. Deprem bölgesindeki yerel çiftçilerden bugüne kadar 100 bin tonu aşkın meyve sebze, et, kuru gıda ve balık alımı gerçekleştiren Migros, Gaziantep ve Hatay’daki üretici ve tedarikçilerden narenciyeden, kuru gıdaya, kuruyemişten, temizlik ve bebek bakım ürünlerine kadar çok geniş bir yelpazede bin çeşide yakın ürün tedarik etmeye devam ediyor. Şirketin yerel kalkınma seferberliği bölgeden doğrudan alımlarla devam edecek.

‘’Ürünlerini pazarlayabilme imkanı yarattık’’

Hatay Valiliği’nin öncülüğünde hayata geçirilen “Hayat Hatay” projesi için Gürata ve Zzef koordinasyonunda ilk adımı atan Migros, Hataylı kadın kooperatifinin ürünlerini, ambalajlama, standardizasyon ve kalite kontrollerini yaparak Hayat Hatay markalı ürünleri şubelerinde raflarına taşıyor.

Hatay’da deprem yaraların sarılması için çalışmaların sürdüğünü söyleyen Hatay Valisi Mustafa Masatlı, valilik tarafından yürütülen “Hayat Hatay” projesi kapsamında şehirde faaliyet gösteren kadın kooperatiflerini tek çatı altında topladıklarını aktardı.

Ürün güvenliğini sağlayarak, üreticilerin ürünlerini doğrudan alıp, Belen’de kurdukları lojistik merkezinde topladıklarını bildiren Masatlı, ‘’İlimizdeki girişimci kadınlarımız, bölgenin kalkınması ve kendilerine gelir yaratmak amacı ile yöremizin zengin kaynaklarından çok başarılı iş fikirleri ürettiler. Bu proje ile onlara üretmeleri için destek verdik.

Ürünlerini pazarlayabilecekleri imkan yarattık. Bu projeyi hemen sahiplenen Migros’un desteğiyle kooperatiflerimizin ürünleri tüm Türkiye’ye ulaşacak. İlerleyen dönemlerde, diğer perakendecilerin raflarında da ürünlerimiz yer alacak. Hatay Valiliği olarak depremin hemen ardından, ilimizdeki narenciye üreticileri için “Beni Hafife Alma Projesi” kapsamında da tonlarca limonu dalından toplatmış ve Migros iş birliğinde Türkiye çapında satılmalarını sağlayarak, üreticilerimize destek sağlamıştık” dedi.

Türkiye’de yerel üreticileri bulup, resmi kurumlarla ve perakendecilerle bir araya gelmelerini sağladıklarını kaydeden Gürata ve Zzef İcra Kurulu Üyesi Erkan Gürkan, ‘’Böylelikle yerel ürünlerin üretiminde süreklilik sağlıyor, ulusal pazara çıkarak hak ettiği değeri görmesine fırsat yaratıyoruz. Bu kapsamdaki çalışmalarımıza farklı yörelerde, farklı ürünlerle devam ediyoruz” dedi.

100 bin tondan fazla ürün alındı

Migros Grubu Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur, “Hatay Valiliği’nin önderliğindeki “Hayat Hatay” projesi için çok hızlı şekilde aksiyon alarak sektörümüze öncülük ettik. Bölgenin üretim gücünü desteklemek için kesintisiz desteğimizi sürdürüyoruz.

Hataylı kadın kooperatiflerimizin emeklerinin, ambalajlama ve kalite kontrol süreçlerini üstlenerek Hayat Hatay markalı ürünleri mağazalarımızda satışa sunuyoruz. İlk alıma bölgenin zengin kültürü ile harmanlanmış, Karakılçık tam buğday unu, Karakılçık pilavlık bulgur, ceviz reçeli, toz zahter, kömbe, Antakya kahvesi, Hatay Derviş pirinci ile başlıyoruz. Bu değerli proje için Hatay Valiliğine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Tarım Bakanlığı’nın başlattığı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin destek verdiği “GaziantepHatay Üreten Yöre Üreten Türkiye” projesinde de yer aldıklarının anımsatan Baydur, “Deprem bölgesindeki çiftçilerden bugüne kadar 100 bin tonu aşkın meyve-sebzeden, bakliyata kadar çok geniş bir yelpazede alım yaptık” dedi.