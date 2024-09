Mobilya sektörünün önde gelen isimleri Sakarya'da buluştu

Takip Et

Sakarya, 'Mobilya Sektör Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. Bugün yapılan ve geniş katılımla gerçekleşen organizasyonun açılışında söz alan Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, "Mobilya ihracatımız 2003 yılında 456 milyon dolarken sanayicilerimizin değerli katkılarıyla son 20 yılda 10 kattan fazla artarak geçtiğimiz yıl 4,5 milyar dolar değerine ulaşmıştır ve en çok ihracat yapan ilk 10 ülke arasında sektörümüz yerini almıştır" dedi.

Mobilya sektörünün, ihracat pazarlarındaki payını her geçen gün artırıp ürünleriyle de ekonomiye önemli katma değer sağlayarak son 20 yılda net ihracatçı konumunu muhafaza ettiğini belirten Kılıçkaya, "Ticaret Bakanlığı olarak ihracata hazırlık aşamasından küresel firmalara tedarikçi olmaya, tanıtımdan fuar katılımlarına, yurt dışı dağıtım kanalları kurmaktan küresel marka olmaya kadar ihracatın her adımına, her aşamasına destek veren bir mekanizma oluşturduk. Bu kapsamda 2023 yılında 22 bin 944 ihracatçımıza 9,2 milyar liralık destek verdik. Bu seneki bütçemiz 16,2 milyar lira. İnşallah ilave 5 milyar lira daha istedik. Yıl sonunda inşallah 28 bin ihracatçımıza bu destekleri vermek istiyoruz" dedi.

10 milyar doları aşkın pazar büyüklüğü

MOYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, sektörde ilk 500'de 3 büyük şirketin olduğuna işaret ederek, "İkinci 500'de maalesef 5-6 şirket var. Onun için 40 binden fazla üretici olan bir sektörde daha fazla ilk ve ikinci 500'de firmalarımızın olması gerekiyor. Yine sektörümüzde halka açık olan 3 şirket var, bunun daha da artırılması gerekiyor. Bunun için de kurumsallaşmamız gerekiyor. 10 milyar doları aşkın bir pazar büyüklüğümüz var" şeklinde konuştu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanvekili Ahmet Güleç, Türkiye'de TÜİK 2022 verilerine göre 45 bin 277 mobilya firması olduğunu, bu sayıyla Türkiye'deki imalat sektörünün yüzde 19,7'sinin bu sektörden olduğunu belirterek, imalatın istihdama olan katkısından bahsetti. Türkiye'nin bu sektörde 30'uncu sıralardan dünyanın 7'nci sırasına geçmesinin ve 2021'e kadar ihracatını her yıl dolar bazında yüzde 20 artırmasının dünyanın da dikkatini çektiğini ifade eden Güleç, Türkiye'nin mobilya ve mobilya tasarım ülkesi olduğunu kaydetti.

Zirve, yarın sona erecek.