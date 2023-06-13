MTSO: Yerel marketlerin korunmasına öncelik verilmeli

MTSO 7 No’lu Komite Başkan Yardımcısı ve Marin Baharat Kuruyemiş Gıda Sahibi Kamuran Demir, kalifiye personele erişim noktasında yaşanan sıkıntılara değinerek personel bulamadıklarını belirtti.

Komite Meclis Üyesi ve Ekobaymar Gıda Sahibi Şemsettin Bayar ise zincir market sayılarındaki kontrolsüz artışa dikkat çekerek bu durumun haksız rekabeti beraberinde getirdiğini, yerel marketlerin miktarı düşük alımlarla yüksek fiyatlara ulaştığını dile getirdi. Bayar, yerel marketlerin birleşmesiyle kurulacak ortak bir şirketle gerek alım gerekse depolamayı birlikte yapmadıkları sürece mücadelenin mümkün olmayacağına işaret etti.

Komite Meclis Üyesi ve Lale Gıda Maddeleri Sahibi Hayri Topçu ise beklenen Alışveriş Merkezi ve Zincir Marketlerin Açılış ve Faaliyete Geçiş Kriterlerinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmeliğe, “Artık yeni hükümet kuruldu ve hükümetimizden beklentimiz vakit kaybedilmeden, acil olarak, yerel marketlerin korunmasına öncelik verecek bu yönetmeliğin hayata geçirilmesidir” dedi.