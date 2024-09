Orakçıoğlu: ‘Türk markaları’ algısını artık globale taşıyalım

Takip Et

Sevilay ÇOBAN

Hazır giyim sektöründe Tür­kiye’nin yurt dışındaki önemli temsilcilerinden biri olan Orka Holding, etki alanını geniş­letiyor. Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orak­çıoğlu, bir fintech şirketi kurma­ya hazırlandıklarını anlatırken, hazır giyim sektörünün de son dönemde gelişim ivmesini kay­bettiğini söyledi.

Bu durumu ter­sine çevirmek ve ‘Türk markaları’ algısını globale taşımak için ön­ce rekabet anlayışımızı değiştir­memiz gerektiğinin altını çizen Orakçıoğlu, “Ülke olarak ne ka­dar tanıtım yaparsanız yapın o ül­kelerin markalarının sağladıkları katkı, tanıtım harcamalarından çok daha fazla. Biz bunu bir türlü anlatamadık. Bir ülke markaları kadar zengindir” dedi. Orakçıoğ­lu, DÜNYA gazetesine verdiği rö­portajda hazır giyim sektörünün hak ettiği değeri yeniden kazan­ması için harekete geçmesi ge­rektiğine vurgu yaptı.

“Duraklama sektörün seçimi”

Hazır giyim sektörünün son durumunu değerlendiren Orka Holding Yönetim Kurulu Başka­nı Süleyman Orakçıoğlu, “İşin açıkçası artık sivil toplum ör­gütlerinde sektörün önünü açan projeleri göremiyorum. Mese­la, biz bir dönem İstanbul Mo­da Akademisi'ni getirdik. Fashi­on Week’ler düzenledik, pek çok farklı organizasyonla dünya ça­pında, global anlamda çok güzel işlere imza attık. Sektör, bunu devam ettiremedi. Benim üzül­düğüm nokta da tam olarak bu. Oysa biz heyecanlı bir büyüme yakalamıştık” dedi. Bu durakla­manın nedenini de “O da sektö­rün seçimi. Yoksa sektörde o bi­rikim var” şeklinde yanıtladı.

“Şikâyet etmek yerine çözüm üretelim”

Sektörde dönem dönem ileri doğru atılan adımlarım devam ettirilemediğine dikkat çeken Orakçıoğlu, mevcut ekonomik koşulların bir neden olarak gös­terilebileceğini ancak şikâyet et­mek yerine çözüm üretmek, çö­zümleri de siyasete, bürokrasi­ye iletmek ve onları ikna etmek gerektiğinin altını çizdi.

Orak­çıoğlu, ihracat anlamında Tür­kiye ekonomisine katkı koyan 52 sektör bulunduğunu hatırlata­rak, şunları kaydetti; “Kilogram değeri açısından birinci sırada mücevher, ikinci sırada savun­ma sanayi var. Üçüncü sırada­ki sektör hangisi? Hazır giyim…Hazır giyim sektörü niye anla­tamıyor bunu? İletişim eksikli­ği değil mi?

Türkiye'nin ihraca­tı ortalama kilogram başına 1,5 dolar. Hazır giyimde ise 15 dola­ra no name (markasız) ürün ih­racatı yapılıyor ve yine de artık çıkılması gereken bir sektör gi­bi görünüyor. O zaman o algıyı oluşturamama konusunda sek­tör olarak bizde bir eksiklik var. No name’i 15 dolara, markalıyı 50-60 dolara, hatta 70 dolara sa­tan bir sektörün değerini bilme­liyiz. Biz de sektör olarak ‘nasıl bu algıyı değiştirebiliriz?’ ona bakmalıyız.

Bugün İtalya ya da Fransa dediğiniz zaman ne geli­yor akla? Louis Vuitton geliyor, Hermes geliyor değil mi… Moda endüstrisinin oluşturduğu mar­ka algısı ülke imajına inanılmaz katkıda bulunuyor. Ülke olarak ne kadar tanıtım yaparsanız ya­pın o ülkelerin markalarının sağladıkları katkı, tanıtım har­camalarından çok daha fazla. Biz bunu bir türlü anlatamadık. Bir­leşik Markalar Derneği’nin ku­rucu başkanıyım. Oraya ilk yaz­dığımız şey, ‘bir ülke markaları kadar zengindir’. Bu bizim slo­ganımızdı.

Diğer bir sonunun da rekabetin algılanış şekliyle ilgili olduğunu dile getiren Orakçıoğ­lu, “Birbirimize rakip görmeye­lim. Özellikle yurtdışına baktı­ğımız zaman mesela İtalyanlar bir markayla anılmıyor, 8-10- 15-20 markayla anılıyorlar. Ve ondan sonra ‘İtalyan markala­rı’ deniyor. Ama biz hep birbiri­mizin müşterisine saldıralım… Başarılı bir ekip varsa, mucize­yi ekipte arayalım, onu transfer edelim...

Bu çok yanlış… Rekabet edelim ama yaptığımız iyi şey­lerin birbirimize faydası oldu­ğunu da unutmayalım. Çarşı ne kadar uzun olursa bereketi o ka­dar fazla olur. 10-15 marka olsak, ‘Türk markaları’ diye anılaca­ğız” ifadelerini kullandı. Türki­ye’de siyasetin, bürokrasinin ve sivil toplum örgütlerinin birlikte hareket ettiği bir dönem olduğu­nu hatırlatan Orakçıoğlu, “Kural koyucularla bir şekilde kuralları koymadan önce bir önlem olabi­lecek şekilde ilişkilerin gelişti­rilmesi gerekiyor” diye konuştu.

"Türk firmalarına aşılamayacak regülasyonlar uygulanıyor"

E-ticaretle ilgili yapılan düzen­lemelerle ithalat ürünleri kotası­nın yükseltilmesi kararının çok yerinde olduğunu söyleyen Orak­çıoğlu, şöyle konuştu; “Alınan bu karar çok doğru. Neden doğru? Çünkü biz Türk firmaları olarak onların 10 katını yaşıyoruz. Mese­la, CD platformuyla birlikte Çin'e e-ticaretle ilgili bir girişimde bu­lunduk. Öyle regülasyonlar var ki hadi aş aşabilirsen. Hem de sek­törler bazında regülasyonlar var. İnanın ihracat yapmak hiç kolay değil. Herkes ‘hoş geldin’ demiyor, önce ‘bana bir selam ver’ diyor.”

“AB, Türkiye’ye hep çifte standart uyguladı”

Yeşil dönüşüm konusuna da değinen Süleyman Orakçıoğlu, “Benim başkanlığım döneminde bütün standartlar bize uygulanırdı, Çin’e uygulanmazdı. Avrupa Birliği, her zaman uyguladığı çifte standartlarla bizi rekabetten uzaklaştırmaya çalıştı. Umarım dünyada yine böyle bir ikircikli tutum olmaz. Şimdi üretim, Kuzey Afrika ülkelerine doğru kayıyor. Bu regülasyonlar bize uygulanacak onlara uygulanmazsa yine bir çifte standart olacak. Sivil toplum örgütlerinin de mücadele edilmesi gerekiyor” dedi.

“Buzdağının altında sinerji ve enerji var”

Orka Holding çatısı altında 14 tane farklı şirketin yer aldığını belirten Süleyman Orakçıoğlu, özellikle dijitalleşme ve fintech tarafında önemli yatırımlar yapmaya devam ettiklerini anlattı. Orakçıoğlu, “Bilişim ve teknoloji sektörüne hizmet eden şirketlerimiz var. Hali hazırda bir fintech şirketi üzerinde çalışıyoruz. Çünkü dünyanın nereye doğru gittiği belli. Bir şirketimiz Bilişim Vadisi’nde çalışıyor.

Günceli yakalayarak yatırım yapmak çok önemli. Ayrıca dijital tarafta çok iyi bir altyapı oluşturduk. Online satışta inanılmaz büyüdük. Şu anda adette %50, ciroda %150 büyümemiz söz konusu. Herkes bizi sadece Damat Tween gibi görüyor, ama biz sadece ondan ibaret değiliz. Grubumuzun çok daha fazla derinliği var. Biz kendi aramızda grubumuza ‘Derin Orka’ diyoruz. Başka bir deyişle; buzdağının altında sinerji ve enerji var” diye konuştu.