111 binden fazla araç geri çağrıldı! Toyota ve Honda’dan açıklama

ABD’de otomotiv sektörünü yakından ilgilendiren gelişme yaşandı.

Toyota ve Honda, güvenlik riski taşıyan teknik arızalar nedeniyle toplamda 111 binden fazla aracı servislere geri çağırdıklarını duyurdu.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yayımlanan bilgilere göre;

Toyota’nın geri çağırması

Toyota Motor Engineering & Manufacturing, 94.320 ABD aracını geri çağırdı.

Toyota'nın gerekçesi, buz çözücü ve buğu giderici sistemin belirli koşullarda çalışmaması ve sürücünün görüşünü azaltarak kaza riskini artırması oldu.

Honda’nın geri çağırması

Amerikan Honda Motor Co. ise 17.334 aracı servise çağırdı.

Honda araçlarındaki sorun ise, direksiyon destek kaybı nedeniyle direksiyon kullanımında daha fazla efor gerekmesi ve bunun kaza veya yaralanma riskini artırma ihtimali olarak tanımlandı.