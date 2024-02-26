1.111.111’inci traktörü üretti

TürkTraktör’ün Ankara ve Sakarya fabrikalarında tüm çalışanların katılımıyla özel bir tören düzenlendi. Törende konuşan TürkTraktör Şirket Lideri Aykut Özüner, “TürkTraktör ailesi olarak, başarılarla dolu tarihimizde önemli bir eşiği daha aşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bizim için özel anlamı olan bir yılın henüz başında yeni bir dönüm noktasını geçmiş olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

2023 yılının 51 bin 423 adetlik rekor üretim ile tamamlandığının altını çizen Özüner, “Bu başarının en büyük mimari olan TürkTraktör çalışanlarına, teveccühüyle bizi yıllardır pazar lideri yapan çiftçilerimize ve bize inanarak her zaman destekleyen hissedarlarımıza en içten duygularımızla teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.

“2 yılda toplam üretimin yüzde 10’una ulaştık”

TürkTraktör Endüstriyel Operasyonlar İş Lideri Nebi Doğan Özdöngül ise “TürkTraktör’ün köklü tarihinden miras aldığımız tecrübemiz, modern tesislerimiz ve ArGe yatırımlarımız sayesinde üretim kapasitemizi durmaksızın artırıyoruz. İlk 500 bin traktörü 52 yılda, 1 milyonuncu traktörü ise takip eden 15 yılda ürettik. Şimdi 2 yıl gibi kısa bir sürede tarihimizdeki toplam üretimin yüzde 10’una ulaşmak, ortaya koyduğumuz gelişimin en somut göstergesi” ifadelerini kullandı.

Traktör ihracatının yüzde 79’unu karşılıyor

1954 yılında faaliyetlerine başlayan TürkTraktör, ilk traktörünü 1955 yılında üretti. Şirketin 500 bininci traktörü 2007 yılında, 1 milyonuncu traktörü ise 2022 yılında banttan indirildi. Türkiye traktör üretiminin yüzde 56’sını ve ihracatının ise yüzde 79’unu tek başına karşılayan TürkTraktör, traktör pazarında 17 yıldır aralıksız olarak liderliğini sürdürüyor. 2023 yılını 51 bin 423 adetlik rekor seviyede traktör üretimiyle tamamlayan TürkTraktör, aynı dönemde 16 bin 016 adet traktör ihracatı gerçekleştirirken, iç pazara da 35 bin 849 adet satış gerçekleştirdi.

TürkTraktör, 2023 yılında yurt içi pazara 35 bin 849 adet traktör satışı yaparken ihracatta ise 16 bin 16 adede ulaştı. Türkiye traktör pazarında iki markası ile toplam yüzde 44,4 payı olan TürkTraktör, liderliğini sürdürüyor. New Holland markası ile pazar lideri olan TürkTraktör, premium markası Case IH ise pazarda ikinci sırada yer alıyor.