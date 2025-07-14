1200 km gidebilen Qashqai eylülde geliyor

Bu teknolojide içten yanmalı motor bir jeneratör görevi görüyor. Bu 1.5 litrelik ünite elektrikli motora sürek­li olarak bir güç akışı sağlıyor. Dolayısıyla otomobil güç akı­şını tamamen elektrikli motor­dan alıyor. Bu sayede otomobil hem düşük yakıt tüketimi ger­çekleştiriyor hem de emisyo­nu oldukça alt seviyeye indiri­yor. Yenilenen e-POWER tek­nolojisini biz de Barselona’da test ettik. İkinci nesle nazaran, yeni kombinasyon artık da­ha az yer kaplıyor. 5’i bir arada adı verilen sistem artık birbi­rinden uzak olan motor, jenera­tör, invertör, redüktör ve artırı­cıyı daha modüler hale getire­rek bir arada toplamış. Böylece toplam hacim yüzde 10 ufalmış, sadece motorun ağırlığı ise 25 kilogram hafiflemiş. Bu saye­de tek depo benzinle model da­ha önce 1018 kilometre yol ya­parken şimdi WLTP verilerine göre, 1200 kilometre yapmaya başlamış.

100 km'de 4,5 litre tüketiyor

Üçüncü jenerasyon e-POWER aynı zamanda bir takım iyileştirmelerle geldi. Nissan yetkililerinin aktardık­larına göre, yakıt tüketimi 100 km’de 4.5 litreye kadar düştü. Daha önceki versiyon 5 litre seviyelerinde tüketim gerçek­leştiriyordu. Bizim kısa soluk­lu kullanımımızda da ortalama tüketim 5.5 litre seviyelerinde oldu. CO2 emisyonları 116g/ km’den 102g/km’ye düşürüldü. Kabin gürültüsü azaltıldı. Ön­ceki nesille aradaki fark nere­deyse 5,6 dB daha az. Spor mo­du kullanımında da araç 10 kw güç artışı yaşıyor. Normal kul­lanımda 140 kw olan (190 HP) güç spor kullanımda 151 kw se­viyesine (205 HP) çıkıyor. 2,1 kwh olan batarya sisteminde değişiklik yok. İçten yanmalı motor ise yine 1.5 litre. Araçta yeni, daha büyük bir turbo yer alırken, yeni son tahrik oranı otoyol sürüşü sırasında motor devrinin 200 rpm daha düşük olmasını sağlıyor. Bu yüzden otomobile genel olarak bir ses­sizlik hakim.

Bakım aralığı artık 20 bin km

İç sürtünmeyi azaltan 0W16 yağlama yağı değişikliği ile ila­ve motor verimliliği de elde edilmiş. Bu sayede bakım ara­lığı 15 bin km’den 20 bin km’ye kadar çıktı. Teknoloji iyileş­tirmeleri arasında 3D Around View Monitor ile yeni görünür­lük özellikleri ve daha iyi tra­fik izleme ve çevrenin farkın­dalığı için geliştirilmiş çok şe­ritli otonom sürüş ara yüzleri geldi. ProPILOT sürücü yar­dım özelliği de arttırıldı. Nis­san’ın İngiltere’deki Sunder­land fabrikasında üretilen ye­ni e-POWER Qashqai, Eylül 2025’ten itibaren Avrupa pa­zarlarında satışa sunulacak.