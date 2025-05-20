13 yeni model yolda! Elektrikli yatırımlarını kısan Honda hibritte vites yükseltecek
Honda Motor, yavaşlayan elektrikli araç talebi nedeniyle bu alandaki yatırımlarını azaltma kararı aldı. Şirket, elektrikli araçlara ayrılan yatırım bütçesini 10 trilyon yenden 7 trilyon yene çekerek, 2027’den itibaren dört yıl içinde 13 yeni hibrit model piyasaya sürmeyi hedefliyor.
Honda Motor, elektrikli araç yatırımlarını azaltacağını ve hibrit modellere odaklanacağını açıkladı. Şirket CEO’su Toshihiro Mibe, düzenlediği basın toplantısında, elektrikli araçlara yönelik talebin yavaşlaması nedeniyle 2030 mali yılına kadar planlanan elektrifikasyon ve yazılım yatırımlarını 10 trilyon yen seviyesinden 7 trilyon yene (yaklaşık 48,4 milyar dolar) düşürdüklerini belirtti.
Honda, 2027 yılından başlayarak önümüzdeki dört yıl içinde dünya çapında toplam 13 yeni nesil hibrit modeli pazara sunmayı planlıyor. Bu strateji değişikliğiyle birlikte şirket, artan hibrit araç talebinden pay almayı hedefliyor.
CEO Mibe, hibrit araçların hem sürdürülebilirlik hem de müşteri talepleri açısından önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, şirketin elektrikli araçlara ayrılan kaynakları optimize ederek hibritlere yönelmesinin uzun vadeli bir yatırım olduğunu ifade etti.