148 senaryoda 600 testi geçti: Otonom e-Centro TÜV Rheinland’dan tam not aldı

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar’ın geliştirdiği Otonom e-Centro, Macaristan’da TÜV Rheinland tarafından gerçekleştirilen kapsamlı testleri başarıyla geçti. 30 gün süren testlerde 148 farklı senaryo ve 600’den fazla otonom sürüş denemesi yapıldı.

TÜV Rheinland tarafından test edilen ilk Türk otonom aracı olan Otonom e-Centro, çarpışma önleme, acil frenleme, kavşak geçişleri, sollama ve kaçınma manevraları, duraklarda durma, yayalarla etkileşim ve trafikte ani manevralara tepki gibi kritik senaryolarda başarılı oldu. Ayrıca viraj alma, şeritte kalma, keskin dönüş, trafik kurallarına uyum, gece ve düşük ışıkta obje tanıma gibi kontrol testlerinden de başarıyla geçti.

TÜV Rheinland saha ekibi, Otonom e-Centro’yu 5 gün boyunca Macaristan’da halka açık yollarda, gerçek trafik koşullarında test ederek dayanıklılığını ve güvenilirliğini doğruladı.

Otokar Ticari Araçlar Mühendislik Grup Direktörü Erdal Usta, “Otonom e-Centro, sadece Türkiye için değil, küresel ölçekte de önemli bir adım. Geleceğin akıllı şehirlerinde güvenli, sürdürülebilir ve erişilebilir ulaşımın öncüsü olacak” dedi.

Seviye 4 otonom sürüş teknolojisine sahip e-Centro, sürücüye ihtiyaç duymadan 7 gün 24 saat çalışabilecek şekilde geliştirildi. Araç, farklı hava ve ışık koşullarında belirlenen güzergahtaki duraklara yanaşarak yolcuların güvenle inip binmesini sağlıyor. Yazılım geliştirme, test ve uygulama aşamalarının tamamı Otokar’ın kendi ekipleri tarafından gerçekleştirildi.