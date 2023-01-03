2023 sıfır araç fiyat listesi ilk Toyota ve Opel'den geldi

Araç fiyatları listeleri 2023 yılı ile birlikte güncellemeye alındı. Firmaların internet sitelerini ziyaret eden tüketiciler, fiyatlar hakkında bilgi almak istediklerinde, "Fiyatlarımız güncellenmektedir" yazısı ile karşılaşıyor. Peki hangi firmalar 2023 sıfır araç fiyatları listesini paylaştı? İlk olarak Toyota'nın yayınladığı 2023 sıfır araç fiyatlarına bugün Opel de eklendi. İşte iki otomotiv devinin yeni yıl için belirlediği sıfır otomobil fiyatları...

Toyota 2023 sıfır araç fiyat listesi açıklandı

2023 sıfır araç fiyatları ile ilgili ilk liste Toyota'dan geldi. Yeni listeyi Ocak ayının ilk günü yayınlayan Toyota, her modeli için farklı zam oranı belirledi. En düşük zam miktarının ise 30 bin liranın üzerinde kaldığı görüldü.

Toyota Corolla fiyat listesi 2023 (Ocak ayı)

Toyota Corolla Hibrit fiyat listesi 2023 (Ocak ayı)

Toyota Corolla Cross fiyat listesi 2023 (Ocak ayı)

Toyota Yaris Cross fiyat listesi 2023 (Ocak ayı)

Toyota Yaris Cross Hibrit fiyat listesi 2023 (Ocak ayı)

Toyota C-HR Hibrit fiyat listesi 2023 (Ocak ayı)

Toyota Corolla Hatchback fiyat listesi 2023 (Ocak ayı)

Toyota Yaris Fiyat listesi 2023 (Ocak ayı)

Toyota Yaris Hibrit fiyat listesi 2023 (Ocak ayı)

Toyota Hilux fiyat listesi 2023 (Ocak ayı)

Opel 2023 sıfır araç fiyat listesi

Opel sıfır araç fiyatları 2023 yılının gelişi ile uygulanan zamla birlikte şekillendi. Çip krizi yaşanan otomotiv sektöründe kısa aralıklarla artış gösteren fiyatlara yeni yıl zammının da eklenmesiyle durum son halini aldı. İşte 2022 yılı modellerine gelen yeni yıl zammı ile birlikte netleşen Opel 2023 sıfır araç fiyatları...

Opel Corsa fiyat listesi 2023 (Ocak ayı)

Opel Astra fiyat listesi 2023 (Ocak ayı)

Opel Crossland fiyat listesi 2023 (Ocak ayı)

Opel Mokka fiyat listesi 2023 (Ocak ayı)

Opel Grandland fiyat listesi 2023 (Ocak ayı)