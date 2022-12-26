2023 SUV modeller için ÖTV indirimi ve engelli araç listesi

2023 SUV engelli araç listesi için sıralanan otomobiller geniş ve yerden yüksek olduğu için müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra daha konforlu bir kullanım imkanı sunuyor. Bu sebeple 2023 ÖTV muafiyetinden yararlanarak otomobil almak isteyen birçok kişi SUV modelleri tercih ediyor.

SUV engelli araç fiyatları 2023 yılı içinde yeniden zam görecek gibi dursa da şu anki fiyatlandırmaya göre listeye eklenebilecek farklı marka ve modeller göze çarpıyor. SUV engelli araç 2023 listesi Fiat, Renault, Dacia, Hyundai, Kia, Toyota, Citroen, Peugeot, Opel, Skoda, Seat, Volkswagen, Ford, Nissan, Honda, Suzuki ve MG markalarına ait farklı paketlerdeki otomobillerden oluşuyor. Her paket için ise farklı ÖTV muafiyet oranı uygulanarak hesap yapılıyor.

2023 yılında ÖTV muafiyetli otomobil almak isteyenleri devletin belirlediği limit dışında sınırlayan bir konu daha var. Bu da bazı markaların ÖTV muafiyet limiti dahilinde kalsa da her otomobilini engelli araç listesine dahil etmemesi. Bu nedenle 2023 yılında ÖTV muafiyetinden yararlanarak otomobil almak isteyenlerin gelecek zamları göz önünde bulundurmasının yanı sıra firmaların hangi otomobillerini engelli araç listesine dahil edeceğini de dikkat etmesi gerekiyor.

İşte her markanın farklı modeline göre listeye girme şansı olan 2023 ÖTV'siz KDV dahil SUV engelli araç fiyatları...

1- Fiat Egea Cross

Street 1.4 Fire 95Hp paketi, %60 ÖTV oranı ile 391.900,00 TL'den 244.937,50 TL'ye iniyor.

Street Plus 1.4 Fire 95Hp paketi ise, %60 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 433.400,00 TL'den 270.875,01 TL'ye iniyor.

Street 1.3 M.Jet 95Hp paketi, %70'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 597.900,00 TL'den 322.294,12 TL'ye düşüyor.

Street 1.6 M.Jet 130Hp paketi, %80 ÖTV oranı ile 651.900,00 TL'den 362.166,67 TL'ye iniyor.

Street T4 Hybrid 130HP AT paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 707.900,00 TL'den 393.227,78 TL'ye iniyor.

Urban 1.4 Fire 95Hp paketi, %60 ÖTV oranı ile 446.900,00 TL'den 279.312,50 TL'ye iniyor.

Urban 1.3 M.Jet 95Hp paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 562.900,00 TL'den 312.722,22 TL'ye iniyor.

Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 676.900,00 TL'den 376.055,56 TL'ye düşüyor.

Urban 1.5 T4 Hybrit 130HP AT paketi ise, %80 ÖTV oranı ile 727.900,00 TL'den 404.388,89 TL'ye iniyor.

Lounge 1.4 Fire 95 HP paketi, %70 ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 473.900,00 TL'den 278.764,71 TL'ye iniyor.

Lounge 1.3 M.Jet 95 HP paketi ise, %70'lik ÖTV oranı ile 556.900,00 TL'den 327.558,24 TL'ye düşüyor.

Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT paketi, %80'lik ÖTV dilimine giriyor. Aracın fiyatı 711.900,00 TL'den 395.500,00 TL'ye inmekte.

2- Fiat Egea Cross Wagon

Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT paketi, %80'lik ÖTV oranı ile 691.900,00 TL'den 384.388,88 TL'ye iniyor.

Urban 1.5 T4 Hybrit 130HP AT paketi ise, %80'lik ÖTV oranı ile 744.900,00 TL'den 413.833,34 TL'ye düşüyor.

Lounge 1.0 Fire 100 HP paketi, %70'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 562.900,00 TL'den 331.117,65 TL'ye iniyor.

Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT paketi, %80'lik ÖTV oranı ile 726.900,00 TL'den 403.833,34 TL'ye düşüyor.

Lounge 1.5 T4 Hybrit 130HP AT paketi, %80 ÖTV dilimine girmekte. Otomobilin fiyatı 779.900,00 TL'den 433.227,78 TL'ye iniyor.

3- Fiat 500L

Cross 1.4 Fire 95 HP MT paketi, %80 ÖTV orani ile 631.900,00 TL'den 351.055,56 TL'ye iniyor.

Cross Plus 1.4 Fire 95 HP MT paketi ise, %80'lik ÖTV oranı ile 650.900,00 TL'den 361.611,11 TL'ye düşüyor

4- Fiat 500X

Cross Plus 1.3 Fire 150 HP DCT paketi, %80 ÖTV orani ile 820.900,00 TL'den 456.055,56 TL'ye iniyor.

Soft Top 1.3 Fire 150 HP Firefly DCT paketi ise, %80 ÖTV dilimine girmekte. Otomobilin fiyatı 845.900,00 TL'den 469.944,45 TL'ye iniyor.

5- Fiat Panda

Urban 1.0 70 HP paketi, %60 ÖTV dilimine girmekte. Otomobilin fiyatı ise 429.900,00 TL'den 268.687,50 TL'ye iniyor.

City 1.0 70 HP paketi ise, %60 ÖTV dilimine girmekte. Otomobilin fiyatı 418.900,00 TL'den 261.812,50 TL'ye iniyor.

Cross 4x4 0.9 85 Hp paketi, %70 ÖTV oranı ile 541.900,00 TL'den 318.764,70 TL'ye iniyor.

Cross Plus 4x4 0.9 85 Hp paketi ise, %70 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 557.900,00 TL'den 328.176,47 TL'ye iniyor.

6- Dacia Yeni Sandero Stepway

Essential Stepway Tce 90 bg paketi, %60 ÖTV oranı ile, 450.500,00 TL'den 281.562,50 TL'ye iniyor.

Essential Stepway ECO-G 100 bg paketi ise, %60 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 463.300,00 TL'den 289.562,50 TL'ye iniyor.

Essential Stepway Tce 90 bg CVT paketi, %70'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 508.900,00 TL'den 299.352,95 TL'ye düşüyor.

Expression Stepway Tce 90 bg CVT paketi, %70 ÖTV oranı ile, 526.900,00 TL'den 309.941,51 TL'ye iniyor.

7- Dacia Yeni Duster

Essential TCe 90 bg paketi, %70 ÖTV oranı ile, 512.900,00 TL'den 301.705,88 TL'ye iniyor.

Essential ECO-G 100 bg paketi ise, %70 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 544.900,00 TL'den 320.529,41 TL'ye iniyor.

Expression ECO-G 100 bg paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 563.300,00 TL'den 312.944,45 TL'ye düşüyor.

Essential Tce 150 bg 4x4 paketi, %80 ÖTV oranı ile, 624.500,00 TL'den 346.944,45 TL'ye iniyor.

Essential Tce 150 bg EDC paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 628.000,00 TL'den 348.888,89 TL'ye iniyor.

Journey Tce 150 bg EDC paketi, %80 ÖTV oranı ile, 674.900,00 TL'den 374.944,45 TL'ye iniyor.

Essential Blue dCi 115 bg 4x4 paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 691.900,00 TL'den 384.388,88 TL'ye düşüyor.

8- Dacia Yeni Jogger

Essential Turbo 110bg 7 Koltuklu paketi, %70 ÖTV oranı ile 555.000,00 TL'den 326.470,59 TL'ye iniyor.

Essential Turbo ECO-G 100 bg 7 Koltuklu paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 603.900,00 TL'den 335.500,00 TL'ye iniyor.

Expression Turbo 110 bg 7 Koltuklu paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 603.900,00 TL'den 335.500,00 TL'ye düşüyor.

Expression Turbo ECO-G 100bg 7 Koltuklu paketi, %80 ÖTV oranı ile 608.900,00 TL'den 338.277,77 TL'ye iniyor.

Extreme Turbo 110bg 7 Koltuklu paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 634.000,00 TL'den 360.555,56 TL'ye düşüyor.

Extreme Turbo ECO-G 100bg 7 Koltuklu paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 649.000,00 TL'den 360.555,56 TL'ye iniyor.

9- Renault Captur Hybrid

Touch 1.3 Mild Hybrid EDC 140bg paketi, %80 ÖTV oranı ile 742.000,00 TL'den 412.222,23 TL'ye iniyor.

Touch Plus 1.3 Mild Hybrid EDC 140bg paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 762.000,00 TL'den 423.333,33 TL'ye iniyor.

Icon 1.3 Mild Hybrid EDC 140bg paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 790.000,00 TL'den 438.888,89 TL'ye düşüyor.

R.S. Line 1.3 Mild Hybrid EDC 155bg paketi, %80 ÖTV oranı ile 871.000,00 TL'den 483.888,89 TL'ye iniyor.

10- Renault Kadjar

Icon 1.3 Tce EDC 160bg paketi, %80 ÖTV oranı ile 929.000,00 TL'den 516.111,11 TL'ye iniyor.

11- Hyundai Bayon

Jump 1.4 MPI 100 Ps paketi, %60 ÖTV oranı ile 437.000,00 TL'den 273.124,99 TL'ye iniyor.

Jump 1.4 MPI 100 Ps Otomatik paketi ise, %60 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 466.000,00 TL'den 291.250,00 TL'ye iniyor.

Style 1.4 MPI 100 Ps Otomatik paketi, %70'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 516.000,00 TL'den 303.529,42 TL'ye düşüyor.

Elite 1.4 MPI 100 Ps Otomatik paketi, %70 ÖTV oranı ile 541.000,00 TL'den 318.235,50 TL'ye iniyor.

Style 1.0 T-GDI 100 Ps DCT paketi ise, %70 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 559.000,00 TL'den 328.823,53 TL'ye iniyor.

12- Hyundai Kona

Style 1.0 T-GDI 120 Ps DCT paketi, %80 ÖTV oranı ile 683.000,00 TL'den 379.444,45 TL'ye iniyor.

13- Hyundai Kona Elektrik

100kW Progressive paketi, %10 ÖTV oranı ile 885.000,00 TL'den 804.545,45 TL'ye iniyor.

14- Hyundai Tucson

Comfort 1.6 T-GDI 180 Ps 4x2 DCT paketi, %80 ÖTV oranı ile 923.000,00 TL'den 512.777,78 TL'ye iniyor.

Prime Plus 1.6 T-GDI 180 Ps 4x2 DCT paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 988.000,00 TL'den 548.888,89 TL'ye iniyor.

15- Kia Stonic

Cool 1.2L 84 PS paketi, %60 ÖTV oranı ile 469.500,00 TL'den 293.437,50 TL'ye iniyor.

Cool 1.4L 100 PS Otomatik paketi ise, %70 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 545.060,00 TL'den 320.623,52 TL'ye iniyor.

Cool 1.0L 100 PS paketi, %70 ÖTV oranı ile 556.360,00 TL'den 327.270,59 TL'ye iniyor.

Business 1.4L 100 PS Otomatik paketi, %70'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 562.000,00 TL'den 330.588,23 TL'ye düşüyor.

Elegance 1.4L 100 PS Otomatik paketi, %80 ÖTV oranı ile 636.000,00 TL'den 353.333,34 TL'ye iniyor.

Elegance Konfor 1.4L 100 PS DCT paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 675.000,00 TL'den 375.000,00 TL'ye iniyor.

Prestige 1.4L 100 PS Otomatik paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 677.000,00 TL'den 376.111,11 TL'ye iniyor.

16- Kia Xceed

Elegance 1.5L 160 Ps DCT Benzin paketi, %80 ÖTV oranı ile 895.000,00 TL'den 497.222,23 TL'ye iniyor.

Prestige 1.5L 160 Ps DCT Benzin paketi, %80 ÖTV oranı ile 955.000,00 TL'den 530.555,55 TL'ye iniyor.

Prestige 1.5L 160 Ps DCT Mild Hybrid Benzin paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 985.000,00 TL'den 547.222,22 TL'ye iniyor.

17- Kia Sportage

Cool 1.6L 150 Ps 4x2 DCT Mild Hybrid Benzin paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 995.000,00 TL'den 552.777,77 TL'ye düşüyor.

18- Toyota Yaris Cross

1.5 Dream Multidrive S paketi, %80 ÖTV oranı ile 752.500,00 TL'den 418.055,56 TL'ye iniyor.

1.5 Dream X-Pack Multidrive S paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 770.000,00 TL'den 427.777,78 TL'ye iniyor.

1.5 Flame X-Pack Multidrive S paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 802.400,00 TL'den 445.777,78 TL'ye düşüyor.

1.5 Hybrid Dream e-CVT paketi, %80 ÖTV oranı ile 822.400,00 TL'den 456.888,88 TL'ye iniyor.

1.5 Hybrid Dream X-Pack e-CVT paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 839.900,00 TL'den 466.611,11 TL'ye iniyor.

1.5 Hybrid Flame X-Pack e-CVT paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 870.600,00 TL'den 483.666,67 TL'ye düşüyor.

1.5 Hybrid Passion X-Pack e-CVT paketi, %80 ÖTV oranı ile 973.300,00 TL'den 540.722,22 TL'ye iniyor.

19- Toyota Corolla Cross Hybrid

1.8 Hybrid 4x2 Flame e-CVT paketi, %80 ÖTV oranı ile 853.550,00 TL'den 474.194,45 TL'ye iniyor.

1.8 Hybrid 4x2 Passion e-CVT paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 930.950,00 TL'den 517.194,45 TL'ye iniyor.

1.8 Hybrid 4x2 Passion e-CVT (Siyah Tavan) paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 942.500,00 TL'den 523.611,11 TL'ye düşüyor.

1.8 Hybrid 4x2 Passion X-Pack e-CVT paketi, %80 ÖTV oranı ile 991.550,00 TL'den 550.861,11 TL'ye iniyor.

1.8 Hybrid 4x2 Passion X-Pack e-CVT (Siyah Tavan) paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 1.003.200,00 TL'den 557.333,33 TL'ye iniyor.

20- Citroen C3 Aircross

Feel 1.2 Puretech 130hp EAT6 paketi, %80 ÖTV oranı ile 662.000,00 TL'den 367.777,77 TL'ye iniyor.

Feel Bold 1.2 Puretech 130hp EAT6 paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 697.000,00 TL'den 387.222,23 TL'ye iniyor.

Shine 1.2 Puretech 130hp EAT6 paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 759.000,00 TL'den 421.666,66 TL'ye düşüyor.

Feel Bold 1.5 BlueHDi 120hp EAT6 paketi, %80 ÖTV oranı ile 748.000,00 TL'den 415.555,56 TL'ye iniyor.

21- Citroen C4

Feel 1.2 Puretech 100hp paketi, %80 ÖTV oranı ile 660.000,00 TL'den 366.666,66 TL'ye iniyor.

Feel Bold 1.2 Puretech 130hp EAT8 paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 781.000,00 TL'den 433.888,89 TL'ye iniyor.

Shine 1.2 Puretech 130hp EAT8 paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 831.000,00 TL'den 461.666,67 TL'ye düşüyor.

Shine Bold 1.2 Puretech 130hp EAT8 paketi, %80 ÖTV oranı ile 865.000,00 TL'den 480.555,55 TL'ye iniyor.

Feel Bold 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 836.000,00 TL'den 464.444,45 TL'ye iniyor.

Shine Bold 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 888.000,00 TL'den 493.333,33 TL'ye düşüyor.

22- Citroen C4

Shine Bold 100 Kw paketi, %10 ÖTV oranı ile 865.000,00 TL'den 786.363,63 TL'ye iniyor.

23- Peugeot SUV 2008

Active Prime 1.2 Puretech 100hp MT6 paketi, %80 ÖTV oranı ile 716.000,00 TL'den 397.777,78 TL'ye iniyor.

Active Prime 1.2 Puretech 130hp EAT8 paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 797.000,00 TL'den 442.777,78 TL'ye düşüyor.

Active 1.2 Puretech 130hp EAT8 Sky Pack paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 828.500,00 TL'den 460.277,77 TL'ye iniyor.

Allure 1.2 Puretech 130hp EAT8 paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 871.000,00 TL'den 483.888,89 TL'ye düşüyor.

Active Prime 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 paketi, %80 ÖTV oranı ile 880.000,00 TL'den 549.999,99 TL'ye iniyor.

Active 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Sky Pack paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 911.500,00 TL'den 569.687,50 TL'ye iniyor.

Allure 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 935.000,00 TL'den 519.444,45 TL'ye düşüyor.

24- Peugeot SUV e-2008

GT 100kW (136hp) paketi, %10 ÖTV oranı ile 900.000,00 TL'den 918.181,82 TL'ye iniyor.

25- Opel Crossland

Essential 1.2 130hp MT6 paketi, %80 ÖTV oranı ile 629.900,00 TL'den 349.944,45 TL'ye iniyor.

Essential 1.2 130hp AT6 paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 679.900,00 TL'den 377.722,22 TL'ye düşüyor.

Edition 1.2 130hp AT6 paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 731.900,00 TL'den 406.611,11 TL'ye iniyor.

Elegance 1.2 130hp AT6 paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 802.900,00 TL'den 446.055,55 TL'ye düşüyor.

Edition 1.5 120hp Dizel AT6 paketi, %80 ÖTV oranı ile 802.900,00 TL'den 446.055,55 TL'ye iniyor.

26- Opel Mokka

Elegance 1.2 130hp AT8 paketi, %80 ÖTV oranı ile 870.900,00 TL'den 483.833,34 TL'ye iniyor.

GS Line 1.2 130hp AT8 paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 882.900,00 TL'den 490.500,00 TL'ye düşüyor.

GS 1.2 130hp AT8 paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 904.900,00 TL'den 502.722,22 TL'ye iniyor.

Ultimate 1.2 130hp AT8 paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 965.900,00 TL'den 536.611,11 TL'ye düşüyor.

27- Opel Mokka-e

Ultimate 100kW paketi, %10 ÖTV oranı ile 909.900,00 TL'den 827.181,82 TL'ye iniyor.

28- Opel Grandland

Edition 1.2 130hp AT8 paketi, %80 ÖTV oranı ile 962.900,00 TL'den 534.944,45 TL'ye iniyor.

29- Skoda Kamiq

Elite 1.0 TSI 110 PS DSG paketi, %80 ÖTV oranı ile 735.900,00 TL'den 408.833,34 TL'ye iniyor.

Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 784.900,00 TL'den 436.055,56 TL'ye düşüyor.

Premium 1.0 TSI 110 PS DSG paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 820.400,00 TL'den 455.777,78 TL'ye iniyor.

Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 864.400,00 TL'den 480.222,22 TL'ye düşüyor.

30- Skoda Karoq

Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG paketi, %80 ÖTV oranı ile 979.900,00 TL'den 544.388,89 TL'ye iniyor.

31- Seat Arona

Style 1.0 EcoTSI 110hp DSG paketi, %80 ÖTV oranı ile 695.000,00 TL'den 386.111,12 TL'ye iniyor.

Xperience 1.0 EcoTSI 110hp DSG paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 745.000,00 TL'den 413.888,88 TL'ye düşüyor.

FR 1.0 EcoTSI 110hp DSG paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 755.000,00 TL'den 419.444,44 TL'ye iniyor.

32- Volkswagen T-Cross

Life 1.0 TSI 110 PS paketi, %80 ÖTV oranı ile 652.600,00 TL'den 362.555,55 TL'ye iniyor.

Life 1.0 TSI 110 PS DSG paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 764.500,00 TL'den 424.722,23 TL'ye düşüyor.

Style 1.0 TSI 110 PS DSG paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 830.300,00 TL'den 461.277,78 TL'ye iniyor.

33- Volkswagen Taigo

Life 1.0 TSI 95 PS paketi, %80 ÖTV oranı ile 706.900,00 TL'den 392.722,22 TL'ye iniyor.

Life 1.0 TSI 110 PS DSG paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 805.400,00 TL'den 447.444,45 TL'ye iniyor.

Style 1.0 eTSI 110 PS DSG paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 907.000,00 TL'den 503.888,89 TL'ye düşüyor.

R-Line 1.0 TSI 110 PS DSG paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 946.400,00 TL'den 525.777,78 TL'ye iniyor.

Style 1.5 TSI 150 PS DSG paketi, %80 ÖTV oranı ile 966.400,00 TL'den 536.888,88 TL'ye iniyor.

34- Volkswagen T-ROC

Life 1.5 TSI 150 PS DSG paketi, %80 ÖTV oranı ile 884.300,00 TL'den 491.277,78 TL'ye iniyor.

Style 1.5 TSI 150 PS DSG paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 969.800,00 TL'den 538.777,78 TL'ye iniyor.

35- Ford Ecosport

Life 1.5 TSI 150 PS DSG paketi, %80 ÖTV oranı ile 884.300,00 TL'den 491.277,78 TL'ye iniyor.

Style 1.5 TSI 150 PS DSG paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 969.800,00 TL'den 538.777,78 TL'ye iniyor.

36- Ford Puma

Style 1.0L EcoBoost 95Ps Manuel paketi, %80 ÖTV oranı ile 741.400,00 TL'den 411.888,89 TL'ye iniyor.

Style 1.0L EcoBoost 125Ps Otomatik paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 801.500,00 TL'den 445.277,78 TL'ye iniyor.

ST-Line 1.0L EcoBoost 155Ps Otomatik paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 951.500,00 TL'den 528.611,11 TL'ye düşüyor.

37- Ford Kuga

Style 1.5L EcoBoost 120Ps Manuel paketi, %80 ÖTV oranı ile 994.000,00 TL'den 552.222,22 TL'ye iniyor.

38- Nissan Juke

Tekna 1.0 DIG-T 115PS Düz Vites paketi, %80 ÖTV oranı ile 680.400,00 TL'den 378.000,00 TL'ye iniyor.

Tekna 1.0 DIG-T 115PS DCT paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 779.700,00 TL'den 433.166,66 TL'ye iniyor.

Platinum 1.0 DIG-T 115PS DCT paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 852.200,00 TL'den 473.444,45 TL'ye düşüyor.

Platinum Perso 1.0 DIG-T 115PS DCT paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 877.300,00 TL'den 487.388,89 TL'ye iniyor.

Premium 1.0 DIG-T 115PS DCT paketi, %80 ÖTV oranı ile 944.700,00 TL'den 524.833,33 TL'ye iniyor.

39- Nissan QashQai

Tekna 1.3 DIG-T 158PS Düz Vites paketi, %80 ÖTV oranı ile 940.200,00 TL'den 522.333,34 TL'ye iniyor.

Tekna 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 985.900,00 TL'den 547.722,22 TL'ye iniyor.

40- Honda Jazz e:HEV

Executive 1.5L i-MMD Hybrid Otomatik paketi, %80 ÖTV oranı ile 832.200,00 TL'den 462.222,23 TL'ye iniyor.

Crossstar Executive 1.5L i-MMD Hybrid Otomatik paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 856.000,00 TL'den 475.555,55 TL'ye iniyor.

41- Suzuki Vitara Hybrid

GL Elegance 1.4 MHEV 6AT (Tek Renk) paketi, %80 ÖTV oranı ile 789.000,00 TL'den 438.333,34 TL'ye iniyor.

GL Elegance 1.4 MHEV 6AT (Çift Renk) paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 799.000,00 TL'den 443.888,88 TL'ye düşüyor.

GL Elegance Allgrip 1.4 MHEV 6AT (Tek Renk) paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 854.000,00 TL'den 474.444,44 TL'ye iniyor.

GL Elegance Allgrip 1.4 MHEV 6AT (Çift Renk) paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 864.000,00 TL'den 480.000,00 TL'ye düşüyor.

GLX Premium 1.4 MHEV 6AT (Tek Renk) paketi, %80 ÖTV oranı ile 899.000,00 TL'den 499.444,45 TL'ye iniyor.

GLX Premium 1.4 MHEV 6AT (Çift Renk) paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 909.000,00 TL'den 505.000,00 TL'ye iniyor.

GLX Premium Allgrip 1.4 MHEV 6AT (Tek Renk) paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 964.000,00 TL'den 535.555,56 TL'ye düşüyor.

GLX Premium Allgrip 1.4 MHEV 6AT (Çift Renk) paketi, %80 ÖTV oranı ile 974.000,00 TL'den 541.111,11 TL'ye iniyor.

42- Suzuki S-Cross

GL Elegance Select 1.4 MHEV 6AT paketi, %80 ÖTV oranı ile 869.000,00 TL'den 482.777,78 TL'ye iniyor.

GL Elegance 1.4 MHEV 6AT paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 879.000,00 TL'den 488.333,34 TL'ye düşüyor.

GL Elegance Allgrip 1.4 MHEV 6AT paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 944.000,00 TL'den 524.444,44 TL'ye iniyor.

GLX Premium 1.4 MHEV 6AT paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 939.000,00 TL'den 521.666,66 TL'ye düşüyor.

GLX Premium 1.4 MHEV 6AT paketi, %80 ÖTV oranı ile 949.000,00 TL'den 527.222,22 TL'ye iniyor.

43- MG ZS

Comfort 1.5 5MT 106 PS Benzin paketi, %70 ÖTV oranı ile 563.600,00 TL'den 313.111,11 TL'ye iniyor.

Luxury 1.0T 6AT 111 PS Benzin paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 769.000,00 TL'den 427.222,22 TL'ye düşüyor.

Luxury Plus 1.0 AT 111 PS Benzin paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 809.000,00 TL'den 449.444,44 TL'ye iniyor.

44- MG HS

Comfort 1.5 T-GDI 162 PS Benzin paketi, %80 ÖTV oranı ile 890.000,00 TL'den 494.444,45 TL'ye iniyor.

Luxury 1.5 T-GDI 162PS Benzin Benzin paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 980.000,00 TL'den 544.444,44 TL'ye düşüyor.