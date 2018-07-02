5 ayda 472 bin yeni araç trafiğe girdi

02 Temmuz 2018

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılı Mayıs ayı Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 645 bin 85 adet taşıtın yüzde 54,3’ünü otomobil, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 13,9'unu motosiklet, yüzde 8,2’sini traktör, yüzde 3,7’sini kamyon, yüzde 2,2’sini minibüs, yüzde 1’ini otobüs, yüzde 0,3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mayıs ayında 100.403 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 100 bin 403 taşıt içinde otomobil yüzde 55,5 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 20,4 ile motosiklet, yüzde 14,8 ile kamyonet, yüzde 4,9 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 4,4’ünü ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 3,1 arttı. Bu artış otomobilde yüzde 1,1, kamyonette yüzde 20,2, motosiklette yüzde 6,1 olarak gerçekleşti. Minibüste yüzde 10,6, otobüste yüzde 24,6, kamyonda yüzde 5, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 30,2, traktörde ise yüzde 12,7 azalış oldu.



Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 9,1 azalış gerçekleşti. Bu azalış otomobilde yüzde 13,2, otobüste yüzde 38,4, kamyonette yüzde 12,1, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 73,1, traktörde yüzde 33 olarak gerçekleşti. Minibüste yüzde 24,8, kamyonda yüzde 16,9, motosiklette ise yüzde 16,2 artış oldu.

Trafikteki toplam taşıt sayısında artış

Ocak-Mayıs döneminde 472 bin 575 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 46 bin 435 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 426 bin 140 adet arttı.

672.053 adet taşıtın devri yapıldı

Devri(1) yapılan toplam 672 bin 53 adet taşıt içinde otomobil yüzde 70,3 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 16 ile kamyonet, yüzde 5,9 ile motosiklet, yüzde 2,9 ile traktör takip etti. Mayıs ayında devri yapılan taşıtların yüzde 4,9’unu ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

LPG’li otomobil oranı

Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 303 bin 46 adet otomobilin yüzde 38,1'i LPG, yüzde 36’sı dizel, yüzde 25,5’i benzin yakıtlıdır. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise yüzde 0,4’tür.

Mayıs ayında 55.727 adet otomobilin kaydı yapıldı

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan 55 bin 727 adet otomobilin yüzde 16,7’sinin Renault, yüzde 11,3'ünün Volkswagen, yüzde 8,5'inin Fiat, yüzde 6'sının Dacia, yüzde 5,9’unun Hyundai, yüzde 5,3’ünün Ford, yüzde 5,2’sinin Toyota, yüzde 4,7’sinin Honda, yüzde 4,4’ünün Peugeot, yüzde 4,4’ünün Mercedes-Benz olduğu, yüzde 27,6'sının ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.

En fazla 1501-1600 motor silindir hacimli otomobiller

Ocak-Mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 276 bin 948 adet otomobilin yüzde 42,8’i 1501-1600, yüzde 27,5’i 1401-1500, yüzde 12,9'u 1300 ve altı, yüzde 11,7'si 1301-1400, yüzde 4,1'i 1601-2000, yüzde 0,9’u 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

Renk tercihi beyaz

Ocak-Mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 276 bin 948 adet otomobilin yüzde 56,8'i beyaz, yüzde 20,9’u gri, yüzde 7,6’sı siyah ve yüzde 5,3’ü kırmızı iken yüzde 9,4’ü diğer renklerdedir.