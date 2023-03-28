ABD ile Japonya arasında kritik imza

İki ülkenin hızlıca uzlaştığını belirten ABD'li yetkililer, anlaşma kapsamında elektrikli araç bataryalarında kullanılan madenlerin ihracat kısıtlamalarına konu edilemeyeceği konusunda iki ülkenin de mutabık kaldığını ifade ettiler. Anlaşma kapsamına giren madenler arasında lityum, nikel, kobalt, grafit ve manganez bulunuyor.

İki ülke, anlaşma kapsamında kritik madenlerin tedarik zincirinde yabancı yatırımları gözden geçirilmesi konusunda işbirliği yapacak ve "piyasa karşıtı politika ve uygulamalarıyla" mücadelede birlikte çalışacak. ABD ve Japonya böylece madenler konusunda Çin'e olan bağımlılıklarını azaltmaya çalışacak.

ABD'ye yakın ülkeler, maden ticaret anlaşmaları ile ABD otomobil pazarındaki teşvik ve vergi indirimlerinden yararlanabiliyorlar. ABD, geçen yıl kabul edilen enflasyon ile mücadele kanunu kapsamında satılan her yeni elektrikli araca 7,500 dolar tutarında vergi indirimi sağlıyor.