ABD'de elektrikli araç satışlarında tarihi rekor

Amerikalılar, federal teşviklerden yararlanmak için 30 Eylül öncesinde elektrikli araçlara yoğun talep gösterdi. Bu talep artışıyla birlikte yılın üçüncü çeyreğinde 438 bin 500 elektrikli araç satışı gerçekleşti.

Bu rakam, ülkede bugüne kadar kaydedilen en yüksek çeyreklik satış olarak değerlendirildi.

Elektrikliler yeni otomobillerin yüzde 11'ini oluşturdu

Cox Automotive verilerine göre, elektrikli araçlar üçüncü çeyrekte tüm yeni otomobil satışlarının yüzde 11'ini oluşturdu. Böylece önceki rekor olan yüzde 8,7'lik oran aşıldı.

Sektörde liderliğini koruyan Tesla Inc., yüzde 41'lik pazar payıyla ilk sırada yer aldı. Ancak bu oran, şirketin dört yıl önceki yüzde 80'lik pazar payının oldukça altında kaldı.

General Motors (GM) ise çeyreğin en çok satan üçüncü elektrikli modeli olan Chevrolet Equinox EV'nin güçlü performansıyla pazar payını yüzde 15'e yükseltti.